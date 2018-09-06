Серена Уильямс – на финишной прямой. Матчи 11-го дня US Open

Серена Уильямс и Анастасия Севастова, а также Мэдисон Кис и Наоми Осака сыграют в 11-й день US Open в полуфиналах.

В четверг, 6 сентября, на заключительном в сезоне турнире «Большого шлема» – US Open – в мужском одиночном разряде впервые будет выходной день, зато у женщин состоятся оба полуфинала: Серена Уильямс (17) — Анастасия Севастова (19) и Мэдисон Кис (14) — Наоми Осака (20). Оба поединка пройдут в вечерней сессии, то есть начнутся в 2:00 по московскому времени. Отметим, что среди квартета участниц только одна теннисистка имеет в активе титулы на «шлемах» — это Серена Уильямс, у которой таких побед аж 23, и она уже находится в двух шагах от того, чтобы догнать рекордсменку всех времён по этому показателю – Маргарет Корт (24). Предлагаем вашему вниманию расписание матчей дня с историей встреч соперников, рекордами и прогнозами.

Нисикори бьёт рекорды, а Джокович расправился с обидчиком Федерера Нисикори, одолев Чилича, встретится с Джоковичем в рематче полуфинала US Open – 2014, когда Кей одержал победу, а Осака сыграет с Кис.

US Open. День 11-й. 6 сентября, четверг. Начало матчей в 12:00 (19:00 мск, центральный корт – 20:00 мск)

Мужчины. Сетка

Женщины. 1/2 финала. Сетка

Arthur Ashe Stadium

Серена Уильямс (США, 17) — Анастасия Севастова (Латвия, 19)

Arthur Ashe Stadium. 3-й запуск (не ранее 2:00)

Личные встречи: 0-0.



Лучшие выступления на «Больших шлемах»:

Australian Open: титул (2003, 2005, 2007, 2009, 2010, 2015, 2017) – 4-й круг (2011);

«Ролан Гаррос»: титул (2002, 2013, 2015) – 3-й круг (2017);

Уимблдон: титул (2002, 2003, 2009, 2010, 2012, 2015, 2016) – 2-й круг (2017);

US Open: титул (1999, 2002, 2008, 2012-2014) – 1/4 финала (2016, 2017).



Путь на US Open — 2018:

1-й круг: Линетт (6:4, 6:0) – Векич (6:2, 2:6, 6:3);

2-й круг: Виттёфт (6:2, 6:2) – Лю, WC (6:3, 6:1);

3-й круг: В. Уильямс, 16 (6:1, 6:2) – Макарова (4:6, 6:1, 6:2););

4-й круг: Канепи (6:0, 4:6, 6:3) – Свитолина, 7 (6:3, 1:6, 6:0);

1/4 финала: Кар.Плишкова, 8 (6:4, 6:3) – Стивенс, 3 (6:2, 6:3).

Рейтинг: 26-18.

Прогноз букмекеров: 1.20 – 4.50.

Прогноз «Чемпионата»: победа Уильямс в трёх сетах.

Мэдисон Кис (США, 14) — Наоми Осака (Япония, 20)

Arthur Ashe Stadium. 4-й запуск (около 3:30)

Личные встречи: 3-0 (US Open-2016, Индиан-Уэллс-2017, «Ролан Гаррос»-2018).

Лучшие выступления на «Больших шлемах»:

Australian Open: 1/2 финала (2015) – 4-й круг (2018);

«Ролан Гаррос»: 1/2 финала (2018) – 3-й круг (2016, 2018);

Уимблдон: 1/4 финала (2015) – 3-й круг (2017, 2018);

US Open: финал (2017) – 3-й круг (2016, 2017).

Путь на US Open — 2018:

1-й круг: Пармантье (6:4, 6:4) – Зигемунд, SR (6:3, 6:2);

2-й круг: Пера (6:4, 6:1) – Глушко, Q (6:2, 6:0);

3-й круг: Крунич (4:6, 6:1, 6:2) – Саснович (6:0, 6:0);

4-й круг: Цибулкова, 29 (6:1, 6:3) – Соболенко, 26 (6:3, 2:6, 6:4);

1/4 финала: Суарес-Наварро, 30 (6:4, 6:3) – Цуренко (6:1, 6:1).



Рейтинг: 14-19.

Прогноз букмекеров: 1.70 – 2.15.

Прогноз «Чемпионата»: победа Осаки в трёх сетах.