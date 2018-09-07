С. Уильямс разменяла четвёртый десяток финалов «Шлемов»

С. Уильямс вышла в 31-й финал «Шлемов», разгромив Севастову под закрытой крышей, и сыграет с Осакой, а Свитолина рассталась с тренером.

Второй финал С. Уильямс за лето…

Серена Уильямс вышла во второй финал турниров «Большого шлема» подряд. Как и на Уимблдоне, по пути к решающему матчу US Open она проиграла всего один сет. В Лондоне партию у Серены взяла Камила Джорджи, в Нью-Йорке – Кайя Канепи. При этом Уильямс в этом году выходит на пик именно к «Шлемам». Например, перед US Open она проиграла на старте турнира в Сан-Хосе и во втором раунде в Цинциннати. Правда, перед Уимблдоном Серена и вовсе нигде не играла после «Ролан Гаррос», на котором снялась с матча 4-го круга с Марией Шараповой до старта поединка.

Анастасию Севастову, впервые вышедшую в полуфинал турнира «Большого шлема», Уильямс разгромила за час с небольшим – 6:3, 6:0. Серена превзошла соперницу во всём, задавив её мощью ударов. При этом американка не сразу вошла в игру, уступив два гейма на старте матча. Два своих брейка в сете Уильямс сделала в борьбе, выиграв затяжные геймы, в которых несколько раз был счёт «ровно». В начале второй партии Севастова тоже сопротивлялась, отыграв тройной брейк-пойнт, но после брейка Уильямс заиграла почти безошибочно и быстро оформила «баранку».

Для Серены это 31-й выход в финал «мэйджоров». Проиграла она всего 7 решающих матчей, в том числе на Уимблдоне-2018 Анжелике Кербер. В случае победы в этом финале Уильямс сравняется с Маргарет Корт по количеству титулов на «Шлемах» в одиночном разряде. Кроме того, она в седьмой раз выиграет US Open и станет единственной теннисисткой в истории, не менее семи раз побеждавшей на трёх из четырёх «мэйджоров». В активе Уильямс также по 7 титулов на Australian Open и Уимблдоне. Корт, кстати, 11 из 24 титулов завоевала дома, в Австралии – а в 60-е годы это был наименее престижный из «Шлемов».

И первый финал Осаки в карьере

Остановить Серену попытается Наоми Осака. Японская теннисистка дебютирует в финалах турниров «Большого шлема» после победы над прошлогодней финалисткой, Мэдисон Кис. Несмотря на достаточно лёгкий счёт (6:2, 6:4), у американки было много шансов повернуть ход матча в свою сторону. Именно Кис первой заработала брейк-пойнты, причём сразу четыре в одном гейме, но не реализовала их и тут же проиграла свою подачу. Мэдисон слишком много ошибалась на ключевых очках, а Наоми, хотя тоже грешила неточностями, но допускала их в менее важные моменты.

В итоге за два сета Осака реализовала 3 брейк-пойнта из 4, а Кис – 0 из 13! В одном только второй гейме второй партии у Мэдисон было 6 шансов сделать ответный брейк, причём брейк-пойнты шли один за другим. Надо отдать должное Кис в том, что она не развалилась после стольких упущенных возможностей и не проиграла сет без борьбы. Впрочем, на результат это никак не повлияло. Но в любом случае Мэдисон здорово провела турниры «Большого шлема» в этом сезоне – два полуфинала и четвертьфинал. Лишь на Уимблдоне она проиграла до второй недели, в третьем круге.

Наоми, кстати, станет первой японкой в финале турнира «Большого шлема» в Открытой эре. Из мужчин последним японцем в финале «Шлема» был Кей Нисикори, который в полуфинале этого US Open встретится с Новаком Джоковичем.

Матчи под крышей

Кстати, в связи с неблагоприятным прогнозом погоды на Арене Артура Эша заранее закрыли крышу. Оба одиночных полуфинала проходили в закрытом помещении.

Супермодель болела за Серену

Матчи посетила в том числе супермодель Карли Клосс, которая дружит с Сереной Уильямс.

Бабош вышла в финал и сохранила первую строчку

В женском парном разряде за титул поспорят Эшли Барти с Коко Вандевей и Тимя Бабош с Кристиной Младенович. Барти и Вандевей победили Барбору Крейчикову и Катержину Синякову, не дав им бороться за третий выигранный турнир «Большого шлема» подряд, а Бабош и Младенович прошли Саманту Стосур и Чжан Шуай. Среди прочего это означает, что Тимя останется первой ракеткой после завершения US Open. Её главная преследовательница – как раз Синякова.

Прогулка Младенович с Тимом по Нью-Йорку

Кристина успела и прогуляться по городу со своим молодым человеком. Доминик Тим, в отличие от неё, уже свободен от турнирных обязательств на этой неделе. Напомним, что он в упорной борьбе проиграл Рафаэлю Надалю в четвертьфинале.

Азаренко попрощалась с Нью-Йорком до следующего года

Задержалась в Нью-Йорке после вылета из турнира и Виктория Азаренко.

Дьяченко задержалась на US Open

А Виталия Дьяченко сфотографировалась у знаменитого глобуса с фонтанами рядом с теннисным комплексом US Open.

М. Брайан и Сок идут за вторым турниром «Большого шлема» подряд

А в мужском парном турнире легендарный Майк Брайан, по-прежнему играющий без своего травмированного брата-близнеца Боба, вышел во второй финал «Шлема» подряд вместе с Джеком Соком. В одиночном разряде Сок этот сезон проваливает, а вот в паре всё идёт здорово. С Джоном Иснером он выиграл «Мастерс» в Индиан-Уэллсе, а с Майком победил на Уимблдоне. В финале US Open Брайан и Сок сразятся с Лукашем Куботом и Марсело Мело. Майк в любом случае останется первой ракеткой мира, а Джек в случае успеха взлетит на вторую позицию. Перед стартом US Open он был на 12-й строчке.

Свитолина рассталась с тренером

Элина Свитолина прекратила сотрудничество с тренером Тьерри Аскьоном. Украинка работала с бывшим французским теннисистом почти два года и тепло поблагодарила его за проведённое вместе время.

Скорое возвращение Цонги

Француз Жо-Вильфрид Цонга объявил о скором возвращении после травмы. 33-летний теннисист планирует сыграть на турнире категории «челленджер» в Орлеане, который пройдёт с 24 по 30 сентября. Цонга – финалист Australian Open – 2008, победитель двух турниров серии «Мастерс», обладатель Кубка Дэвиса – 2017 и экс пятая ракетка мира. Также он завоевал серебряную медаль Олимпиады в Лондоне-2012 в паре с Микаэлем Льодра.