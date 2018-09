Рафаэль Надаль и Хуан-Мартин дель Потро, а также Кей Нисикори и Новак Джокович разыграют в 12-й день US Open полуфиналы.

Джокович и Надаль в шаге от 4-й дуэли в финале US Open. Матчи 12-го дня

В пятницу, 7 сентября, на заключительном в сезоне турнире «Большого шлема» – US Open – в мужском одиночном разряде впервые будет выходной день, а вот у мужчин состоятся оба полуфинала: Рафаэль Надаль (1) — Хуан-Мартин дель Потро (3) и Кей Нисикори (21) — Новак Джокович (6). Отметим, что оба противостояния довольно продолжительные (насчитывают по 16 матчей) и несмотря на то, что в каждом есть явный лидер – Надаль и Джокович, соперники им тоже наносили обидные поражения. Так дель Потро лишил в Рио-2016 Надаля мечты об олимпийском золоте, обыграв его в полуфинале, а Нисикори неожиданно победил Джоковича в полуфинале US Open-2014, когда тот мчался на всех парах к своему очередному «шлему». И всё же, если Новак и Рафаэль выиграют свои полуфиналы, то поклонников тенниса будет ждать уже 4-е противостояние этих теннисистов в решающем матче в Нью-Йорке. В 2010 и 2013 годах первенствовал Надаль, а в 2011-м – Джокович. Предлагаем вашему вниманию расписание матчей дня с историей встреч соперников, рекордами и прогнозами.

US Open. День 12-й. 7 сентября, пятница. Начало матчей в 12:00 (19:00 мск)



Мужчины. 1/2 финала. Сетка



Женщины. Сетка



Парный разряд. Мужчины. Финал. Сетка



Лукаш Кубот / Марсело Мело (Польша/Бразилия, 7) — Майк Брайан / Джек Сок (США, 3)

Arthur Ashe Stadium. 1-й запуск (19:00).

Прогноз букмекеров: 2.40 – 1.55.

Прогноз «Чемпионата»: победа Брайана/Сока в трёх сетах.

Рафаэль Надаль (Испания, 1) — Хуан-Мартин дель Потро (Аргентина, 3)

Arthur Ashe Stadium. 2-й запуск (не ранее 23:00).

Личные встречи: 11-5 (Майами, «Ролан Гаррос», Лондон-2007, Индиан-Уэллс-2009, Индиан-Уэллс, Мадрид (отказ), Уимблдон, Кубок Дэвиса-2011, Индиан-Уэллс-2013, US Open-2017, «Ролан Гаррос», Уимблдон-2018 – Майами, Монреаль, US Open-2009, Шанхай-2013, Олимпиада-2016).



Лучшие выступления на «Больших шлемах»:

Australian Open: титул (2009) – 1/4 финала (2009, 2012);

«Ролан Гаррос»: титул (2005-2008, 2010-2014, 2017, 2018) – 1/2 финала (2009, 2018);

Уимблдон: титул (2008, 2010) – 1/2 финала (2013);

US Open: титул (2010, 2013, 2017) – титул (2009).

Путь на US Open — 2018:

1-й круг: Феррер (6:3, 3:4-отказ) – Янг, Q (6:0, 6:3, 6:4);

2-й круг: Поспишил (6:3, 6:4, 6:2) – Кудла (6:3, 6:1, 7:6);

3-й круг: Хачанов, 27 (5:7, 7:5, 7:6, 7:6) – Вердаско, 31 (7:5, 7:6, 6:3);

4-й круг: Басилашвили (6:3, 6:3, 6:7, 6:4) – Чорич, 20 (6:4, 6:3, 6:1);

1/4 финала: Тим, 9 (0:6, 6:4, 7:5, 6:7, 7:6) – Иснер, 11 (6:7, 6:3, 7:6, 6:2).



Рейтинг: 1-3.

Прогноз букмекеров: 1.60 – 2.30.

Прогноз «Чемпионата»: победа дель Потро в пяти сетах.



Кей Нисикори (Япония, 21) — Новак Джокович (Сербия, 6)

Arthur Ashe Stadium. 3-й запуск (не ранее 0:30).

Личные встречи: 2-14 (Базель-2011, US Open-2014 – «Ролан Гаррос»-2010, Майами (отказ), Париж, ATP World Tour Finals-2014, Рим, ATP World Tour Finals-2015, Australian Open, Майами, Мадрид, Рим, Торонто, ATP World Tour Finals-2016, Мадрид-2017 (отказ), Мадрид, Рим, Уимблдон-2018).

Лучшие выступления на «Больших шлемах»:

Australian Open: 1/4 финала (2012, 2015, 2016) – титул (2008, 2011-2013, 2015, 2016);

«Ролан Гаррос»: 1/4 финала (2015, 2017) – титул (2016);

Уимблдон: 1/4 финала (2018) – титул (2011, 2014, 2015, 2018);

US Open: финал (2014) – титул (2011, 2015).



Путь на US Open — 2018:

1-й круг: Мартерер (6:2, 6:2, 6:3) — Фучович (6:3, 3:6, 6:4, 6:0);

2-й круг: Монфис (6:2, 5:4-отказ) — Сандгрен (6:1, 6:3, 6:7, 6:2);

3-й круг: Шварцман, 15 (6:4, 6:4, 5:7, 6:1) — Гаске, 26 (6:2, 6:3, 6:3);

4-й круг: Кольшрайбер (6:3, 6:2, 7:5) — Соуза (6:3, 6:4, 6:3);

1/4 финала: Чилич, 7 (2:6, 6:4, 7:6, 6:7, 4:6, 6:4) — Миллман (6:3, 6:4, 6:4).



Рейтинг: 19-6.

Прогноз букмекеров: 4.90 – 1.16.

Прогноз «Чемпионата»: победа Джоковича в четырёх сетах.



