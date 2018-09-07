«Загнанных лошадей пристреливают!» Но Надаль, Джокович, Федерер не согласны

Бегать меньше – играть дольше

О четвертьфинальном матче Рафаэля Надаля и Доминика Тима на US Open говорят много и исключительно в положительных тонах. Сумасшедший уровень тенниса сменялся детскими ошибками в важнейшие моменты, счёт 6:0 в первом сете и диссонирующий с ним тай-брейк в партии решающей – такая полярность является именно тем, за что мы и любим теннис. «Немного обидно, ведь казалось, что матч должен был завершиться вничью, но победителем из него вышел Надаль», – сдержанно прокомментировал итог пяти часов беготни по корту 25-летний австриец Тим.

Теннисисты сыграли самый затяжной для себя матч на US Open, а Надаль стал первым теннисистом в истории американского мэйджора, которому удалось выиграть матч, уступив первую партию «всухую». Всё это – настоящий кайф, от просмотра которого настоящий теннисный болельщик может получить оргазм. Кайф, которого нас могут лишить…

В конце текущей недели в Нью-Йорке пройдёт важное собрание в контексте будущего всего тенниса – организаторы четырёх турниров «Большого шлема» обсудят возможность введения тай-брейка в решающей партии на всех мэйджорах (сейчас данное правило действует лишь на US Open) и, не исключено, что задумаются о возможном переходе на трёхсетовый формат матчей.

Чесноков: пятисетовые матчи – марафон, нужен тай-брейк

Тай-брейку быть?

Кажется, что судьба тай-брейка в решающих сетах предрешена – такое решение, вероятнее всего, будет принято на Уимблдоне и Australian Open. Серьёзным катализатором процесса стал недавний полуфинал Кевина Андерсона и Джона Иснера на лондонских кортах. Парни провели на корте шесть с половиной часов и разыграли 50 геймов в решающей партии – теннисная общественность, да и сами участники шоу всерьёз забеспокоились о последствиях подобных матчей.

«Я за то, чтобы тай-брейк был в пятом сете. Раньше не было вообще тай-брейков, играли каждый сет с разницей в два гейма. На Кубке Дэвиса я сыграл первый сет 24:22. Но я уже закончил, а мне не предстоит играть в пятисетовых матчах. Такие матчи — как марафон», – заявил полуфиналист «Ролан Гаррос» Андрей Чесноков.

Чесноков: пятисетовые матчи – марафон, нужен тай-брейк

И всё бы ничего, вот только в параллельном полуфинале Уимблдона играли Рафаэль Надаль и Новак Джокович. Одни из лучших теннисистов в истории провели на корте на час меньше, но показали такой уровень мастерства, что никто и не думал об «изнурительности поединка» и изменении формата. Хотелось, чтобы это продолжалось вечно. Отсюда вывод – дело не в продолжительности игры, а в её качестве.

Суперзвёзды против пятисетовиков

А уж разговоры сторонников кардинальных реформ в теннисе о полной отмене пятисетовых поединков выглядят совсем как перебор.



Удивительно, но в подобном ключе высказываются давно, и делают это не самые последние люди в мире тенниса. Легендарная Билли-Джин Кинг заявила, что «оптимальным вариантом были бы трёхсетовые поединки для всех на протяжении всего года. Это позволит продлить карьеру мужчинам». Ей вторят звёзды настоящего – Новак Джокович и Энди Маррей.

«Мастерсы» победят мэйджоры?

А чем же тогда будут отличаться турниры категории «Мастерс» от ТБШ? Различий станет не так много, причём в основном они будут в пользу менее рейтинговых соревнований. Ведь при равном количестве сетов, но в отсутствие дней отдыха между кругами намного тяжелее будет выиграть именно турнир с ценой в 1000 очков («Мастерс»), чем длящийся две недели «шлем», за который дают 2000 баллов. Тяжелее, но не престижнее – нелепый парадокс.



Кроме того оцените путь Джоковича к полуфиналу US Open с Нисикори (19): Фучович (41), Сандгрен (61), Гаске (25), Соуза (68), Миллман (55) и его же путь к финалу «Мастерса» в Цинциннати: Джонсон (33), Маннарино (28), Димитров (5), Раонич (29), Чилич (7). Невооружённым взглядом видно, что на «Мастерсах» матчи с более серьёзными соперниками начинаются с самых первых раундов.

«Результаты кардинально изменятся»

Безусловно, в случае одобрения реформ, на турнирах «Большого шлема» изменится не только формат игры, но и итоговые результаты. Тяжелее станет топ-игрокам, ведь сейчас для того, чтобы выбить их из розыгрыша, рядовому игроку потребуются титанические усилия. Условного Надаля на «Ролан Гаррос», кажется, не сможет обыграть никто и никогда. Того же Рафу в трёхсетовом Риме или Мадриде обыгрывать можно – доказано Домиником Тимом.



Плюсы это или минусы – решит каждый сам для себя. Большая конкуренция и неожиданные результаты – это всегда интересно, но что скажут «олдфаги», отчаянно продолжающие «топить» за Большую четвёрку? Возможно, именно об этом и думает Федерер, который недавно серьёзно удивил всех своим заявлением. 37-летний дядя предложил не только не вычёркивать пятисетовый формат из регламента «Шлемов», но и ввести его в финалах турниров категории «Мастерс». Смело, свежо, интересно и неожиданно услышать это именно от одного из самых возрастных теннисистов тура.

Плевать на эстетов! Бизнес есть бизнес

Серьёзным фактором, который может сыграть в пользу возможного принятия трёхсетового формата, является недовольство организаторов турниров и телевизионщиков – людей, от которых напрямую зависит весь теннисный процесс. По их словам, зрители попросту устают от затяжных матчей, в связи с чем интерес к теннису постепенно падает. Те, кто делают на теннисе деньги, нацелены на масс-маркет и их можно понять – даже самый преданный старый теннисный болельщик не заметит пять новых фанатов. Бизнес есть бизнес.



«Новое поколение болельщиков не особо любит длинные матчи. Они могут концентрировать своё внимание, но хотят, чтобы всё происходило быстро. Теннисные матчи должны быть более динамичными и короткими», – считает Новак Джокович, который сам является непосредственным участником самых эпических пятисетовых противостояний.

«Лучших матчей в истории тенниса больше не будет?»

Год за годом Джокович, Надаль, Федерер и другие радуют нас матчами, которые тут же называют лучшими в году, десятилетии или даже истории. Неудивительно, что все они играются в пяти сетах. Что же получается: в том случае, если реформа рано или поздно пройдёт, самые запоминающиеся встречи останутся в прошлом?



Вспомним хотя бы несколько игр из тех, которые в теннисе называется «drama on the court». Страшно представить, что бы было, если бы нынешние революционные идеи реализовались раньше. Этих суперсражений мы бы просто никогда не увидели.

Рафаэль Надаль – Роджер Федерер (Уимблдон-2008, финал) – 6:4, 6:4, 6:7, 6:7, 9:7

Тот невероятный, но так и несостоявшийся камбек Роджера породил матч, который впоследствии многие назвали лучшим в истории тенниса.



Испанец впервые в карьере сумел победить швейцарца на «его» покрытии. А как он это сделал и где… Финал Уимблдона, который Федерер до того дня выигрывал последние пять лет.

И что бы мы увидели, не будь в нём пяти сетов? 6:4, 6:4 от Рафы и по домам? Теннисисты подарили нам невероятные качели длиною почти в пять часов (самый длинный финал в истории Уимблдона) и сумасшедший пятый сет, который можно пересматривать вечно.

Новак Джокович – Рафаэль Надаль (Australian Open-2012, финал) – 5:7, 6:4, 6:2, 6:7, 7:5

5 часов 53 минуты – самый продолжительный матч в истории австралийского мэйджора и финалов всех «Шлемов» в принципе. На награждение Джоковичу и Надалю принесли стулья – парни не держались на ногах, но каждый из них по-своему был счастлив.



Впоследствии эта встреча, вполне заслуженно, была признана матчем года, но многие до сих пор называют её одной из лучших в истории всего вида спорта.

Роджер Федерер – Рафаэль Надаль (Australian Open-2017, финал) – 6:4, 3:6, 6:1, 3:6, 6:3

Казалось, «лебединая песня» практически всеми списанных со счетов Федерера и Надаля. За предыдущие до этого три года Рафаэль лишь однажды выиграл свой излюбленный «Ролан Гаррос», тогда как Роджер и вовсе не побеждал на «Шлемах» почти пять лет. В том финале теннисисты не продемонстрировали супертеннис, но матч не мог завершиться по итогам трёх партияй. Просто не мог. И даже после этого поединка мало кто мог поверить, что все пять следующих мэйджоров отойдут именно им.



«Пятый сет того финала стал, возможно, лучшим в моей карьере», – сказал Роджер.

Рафаэль Надаль – Фернандо Вердаско (Autralian Open-2009, полуфинал) – 6:7, 6:4, 7:6, 6:7, 6:4

Когда вы видите в интернете хайлайты матча Надаля и Вердаско, знайте – это 1/2 финала Australian Open-2009. Теннисный спектакль Надаля и Вердаско в том полуфинале, само собой, игрался тоже в пяти партиях. Матч был настолько затратным в эмоциональном плане, что в последнем гейме встречи Рафаэль начал плакать…



Было бы настоящим преступлением, если бы один из лучших матчей в Открытой эре по накалу и качеству тенниса завершился в трёх сетах.

Новак Джокович – Рафаэль Надаль (Уимблдон–2018, полуфинал) – 6:4, 3:6, 7:6, 3:6, 10:8

Самый свежий пример. Джокович, постепенно возвращающийся в строй после травмы, сразился с Рафаэлем Надалем, движущимся на полном ходу. Сумасшедший темп, практически безошибочная игра от обоих и невероятные качели, продолжавшиеся практически весь матч, погрузили зрителей в начало 2010-х, когда подобные шоу происходили значительно чаще.



А какой пятисетовик вы хотели бы увидеть снова, предварительно «очистив» свою память?

Мнение читателей: «Здесь теннис, а не лёгкая атлетика»

wizard28

Тай-брейк в решающем сете? А мы-то как надеемся! Смотреть подобную тягомотину просто невозможно.



voltfield

Наконец-то об этом заговорили! Опомнились… Не прошло и десяти лет… Тай после 6:6 и нечего дальше мучить зрителей, болельщиков, трансляторов, журналистов, ведущих.

alexander870

Три сета у мужчин – отличная мысль. Хотите увидеть, как люди часами бегают — смотрите марафоны. Здесь теннис, а не лёгкая атлетика.



Да, это поубавит драматизма, не спорю. С другой стороны, зная, что у него не будет возможности переломить ход игры через пару сетов, игрок будет выкладываться сходу, а это плюс к зрелищности.



pokemonger

Если на ТБШ сделают 3-х сетовики, то рухнет последний аргумент сторонников неравной оплаты призовых для мужчин и женщин



Fantik-vru

С 3 сетами ТБШ превратятся в обычные турниры, упадёт их престиж. Они именно и привлекают во многом своим аутентичным форматом и затяжными триллерами из 5 сетов.



acmilan

Честно говоря, я за трёхсетовый формат на ТБШ до 1/4. А потом пятисетовые матчи.