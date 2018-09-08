Надаль не доиграл матч с Дель Потро, Джокович вышел во второй финал подряд

Дель Потро в финале спустя девять лет

История встреч Хуан-Мартина дель Потро и Рафаэля Надаля тянется с 2007 года, но самые запоминающиеся матчи между ними состоялись в последние пару лет. Это полуфинал Олимпиады в Рио-де-Жанейро, где аргентинец вырвал победу за три с лишним часа со счётом 5:7, 6:4, 7:6 (7:5), и недавний четвертьфинал Уимблдона-2018 – 7:5, 6:7 (7:9), 4:6, 6:4, 6:4 в пользу испанца. На US Open они ранее встречались дважды, и оба раза, как и сейчас – в полуфинале. В 2009 дель Потро расправился с Надалем по пути к своему пока единственному трофею на турнирах «Большого шлема» (6:2, 6:2, 6:2), а в прошлом году Рафаэль одержал победу со счётом 4:6, 6:0, 6:3, 6:2 и отправился за своим третьим титулом в Нью-Йорке.

Новый полуфинал между ними начался с обмена брейками. У обоих теннисистов было немало ошибок, хотя и красивых розыгрышей тоже хватало – и с обводящими, и с ударами под линии. В середине партии Надаль вызвал врача. Ему сменили повязку под правым коленом в перерыве между геймами, но медицинский тайм-аут испанец брать не стал. Сразу после этого дель Потро взял два гейма подряд, но затем проиграл подачу на сет с двух сетболов. Однако концовку партии Хуан-Мартин провёл безошибочно и взял верх на тай-брейке.

Преимущество дель Потро после этого становилось всё более заметным. Аргентинец здорово атаковал и почти не допускал невынужденных ошибок, а Надаль к тому же снова вызвал врача. На этот раз обработка колена затянулась, понадобился медицинский перерыв. После тайм-аута Рафаэль вновь сразу проиграл свою подачу, и теперь обратного брейка не случилось, хотя и был счёт 0:30. Завершилась партия ещё один брейком дель Потро, и Надаль отправился пожимать руку судье и сопернику. Кстати, испанец ещё во время второго сета говорил арбитру, что наверняка снимется с матча. Позже Рафаэль объяснил, что почувствовал острую боль в колене после одного из резких движений.

Надаль завершил отказами оба хардовых «Шлема» в этом году

Это уже второй раз, когда Надаль снялся с матча на турнире «Большого шлема» по ходу нынешнего сезона. После отказа от продолжения борьбы с Марином Чиличем в пятом сете четвертьфинала Australian Open Рафаэль вернулся в тур только в апреле, на грунтовый домашний матч Кубка Дэвиса против Германии.

На US Open опять сменится чемпион

Снятия Надаля означает также, что на US Open в очередной раз не будет защищён титул в мужском одиночном разряде. Последним, кому это удалось, был Роджер Федерер – швейцарец побеждал здесь пять раз подряд в период с 2003 по 2008 годы. С тех пор Роджер ни разу не стал чемпионом в Нью-Йорке, а титул здесь завоёвывали шесть разных теннисистов. Лишь Рафаэлю Надалю и Новаку Джоковичу за это время удалось выиграть US Open больше одного раза. Испанец делал это трижды, серб – дважды.

Рекордная победа дель Потро

Дель Потро, кстати, установил рекорд, в десятый раз победив первую ракетку мира. Конечно, это не рекордное количество побед над действующим лидером мирового тенниса среди всех игроков – но лучший показатель для теннисистов, которые сами никогда не поднимались на первую строчку. Хуан-Мартин пока не был выше третьей позиции, да и на неё впервые забрался этим летом.

Болдуин на трибунах

Среди знаменитостей на этом полуфинальном матче был актёр Алек Болдуин.

Джокович уверенно победил Нисикори

Во втором полуфинале играли Новак Джокович и Кей Нисикори. Японец является для серба удобным соперником, и интриги здесь добавлял разве что факт победы Нисикори над Джоковичем в полуфинале US Open – 2014. Но с тех пор Новак уже 13 раз подряд обыграл Кея, так что едва ли то поражение тяготило экс первую ракетку мира.

Джокович сразу вошёл в игру и повёл с брейком. Огромного перевеса у него не было, но он действовал стабильнее и за счёт этого смотрелся предпочтительнее соперника. После завершения первой партии с одним брейком теннисисты провели два затяжных гейма на старте второго сета – каждый взял свою подачу, отыграв несколько брейк-пойнтов. В середине партии Новак всё же сделал брейк, и минимального перевеса ему вновь хватило. А в третьем сете у Кея посыпались ошибки. Джокович грамотно воспользовался этим и добился победы за два с половиной часа – 6:3, 6:4, 6:2.

Второй финал подряд против второго финала в карьере

Для Новака это будет второй финал «Шлемов» подряд. В решающем матче Уимблдона, напомню, он уверенно победил Кевина Андерсона. Что касается дель Потро, то он в финалах «мэйджоров» после победы на US Open – 2009 не играл. Помимо титула, на кону будет стоять третья строчка рейтинг-листа. При этом если победы одержит Хуан-Мартин, то он окажется всего в 120 очках позади Роджера Федерера.

Джокович помог Федереру квалифицироваться в Лондон

К слову, после победы Джоковича в полуфинале и он, и Федерер квалифицировались на Итоговый чемпионат ATP. Новак набрал достаточное количество рейтинговых баллов, чтобы гарантированно остаться в топ-7 чемпионской гонки, а Роджер в худшем случае получит право сыграть в Лондоне как чемпион турнира «Большого шлема», вошедший в топ-20 гонки. До победы Новака на этот слот для победителя «мэйджора» мог претендовать также Кей Нисикори. Если же финал выиграет дель Потро, то он наберёт достаточно очков, чтобы отобраться напрямую.

Майк Брайан установил рекорд по титулам на «Шлемах»

Майк Брайан стал рекордсменом Открытой эры по количеству титулов на «Шлемах» в мужском парном разряде. Выиграв второй «мэйджор» подряд в паре с Джеком Соком, он опередил Джона Ньюкомба, в активе которого 17 трофеев. В финале US Open Майк и Джек разгромили Лукаша Кубота и Марсело Мело со счётом 6:3, 6:1.

У брата-близнеца Майка, Боба, 16 выигранных «Шлемов». Напомним, что Боб травмировался в мае этого года и пока не может вернуться на корт. Для Сока это третий титул на «Шлемах». Кроме того, в ближайший понедельник он впервые станет второй ракеткой мира в парном разряде. Первым с большим отрывом остаётся Майк Брайан.

Шарапова проводит свободное время в Нью-Йорке

Мария Шарапова, несмотря на поражение в 1/8 финала от Карлы Суарес-Наварро, пока остаётся в Нью-Йорке.

Иванович прилетела на US Open для освещения финала

А Ана Иванович специально прилетела к финалу. Она будет делиться своими мыслями и впечатлениями о финале Серены Уильямс с Наоми Осакой в официальном «инстаграме» WTA.

Монфис и Цонга провели тренировку

Гаэль Монфис выложил фотографию с совместной тренировки с Жо-Вильфридом Цонгой. Цонга пока тренируется с тейпом, предохраняющим колено от новых повреждений.