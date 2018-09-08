Серена Уильямс вновь в шаге от рекорда Корт. Матчи 13-го дня US Open

Серена Уильямс и Наоми Осака сыграют в финале в 13-й день US Open. В случае победы Серена сравняется с Маргарет Корт по титулам на «Шлемах».

В субботу, 8 сентября, в Нью-Йорке состоится финал US Open в женском одиночном разряде. Прошли времена, когда на американском турнире «Большого шлема» этот день назывался «Супер-субботой» — сначала игрались два мужских полуфинала, а затем женский финал. С учётом пятисетового формата мужских матчей это было тяжёлым испытанием – за два дня потенциально можно было сыграть десять сетов! Но сначала в расписание раз за разом вмешивалась погода, перенося мужской финал на понедельник, потом организаторы решили сразу поставить финал на этот день, а затем пришли к нынешнему расписанию, умещающемуся в 14 дней. Турнир начинается в понедельник, а заканчивается в воскресенье.

Титул в женском турнире разыграют теннисистки, находящиеся на разных полюсах карьеры. Сколь бы вечным ни казалось присутствие в туре Серены Уильямс (как и Винус), понятно, что в ближайшие годы она завершит свои выступления. Кстати, довольно иронично, что именно Серена играет дольше, чем почти все её сверстницы – с учётом прежней склонности Уильямс пропадать из тура на полгода и больше. Тогда было сложно поверить, что у неё любовь к теннису окажется сильнее, чем у её соперниц.

Наоми Осака, напротив, только недавно начала выступать в профессиональном туре. Когда Серена уже побеждала на турнирах WTA и на US Open, Наоми ещё в буквальном смысле ходила пешком под стол – ей было всего полтора года. Сейчас Серена является 23-кратной чемпионкой турниров «Большого шлема» (и это только в одиночном разряде), а Наоми до этого US Open не проходила на них дальше четвёртого раунда.

Единственный поединок между Уильямс-младшей и Осакой состоялся в первом круге Майами-2018. Японка была на подъёме после завоевания титула в Индиан-Уэллсе (пока что это её единственный трофей турниров WTA), а американка только нащупывала игру после возвращения в тур. Матч завершился победой Осаки со счётом 6:3, 6:2. Если Серена возьмёт реванш на US Open, то, завоевав свой 24-й трофей турниров «Большого шлема», сравняется с лидирующей по этому показателю Маргарет Корт. Она уже была в шаге от рекорда Корт на Уимблдоне, но проиграла финал Анжелике Кербер.

Также в субботу состоится финал в смешанном парном разряде. Первым запуском на Арене Артура Эша Бетани Маттек-Сэндс и Джейми Маррей сыграют с Алицией Росольской и Николой Мектичем.

Надаль не доиграл матч с Дель Потро, Джокович вышел во второй финал подряд Надаль снялся с полуфинала с Дель Потро из-за колена, Джокович победил Нисикори, Шарапова ещё в Нью-Йорке, а Иванович прилетела на финал.

US Open. День 13-й. 8 сентября, суббота. Начало матчей в 12:00 (19:00 мск)

Женщины. Финал. Сетка

Мужчины. Сетка

Смешанный парный разряд. Финал. Сетка



Бетани Маттек-Сэндс / Джейми Маррей (США/Великобритания) — Алиция Росольска / Никола Мектич (Польша / Хорватия)

Arthur Ashe Stadium. 1-й запуск (19:00).

Прогноз букмекеров: 1.60 – 2.52.

Прогноз «Чемпионата»: победа Матек-Сэндс/Маррея в трёх сетах.

Серена Уильямс (США, 17) — Наоми Осака (Япония, 20)

Arthur Ashe Stadium. 2-й запуск (не ранее 23:00).

Личные встречи: 0-1 (Майами-2018).



Лучшие выступления на «Больших шлемах»:

Australian Open: титул (2003, 2005, 2007, 2009, 2010, 2015, 2017) – 4-й круг (2018);

«Ролан Гаррос»: титул (2002, 2013, 2015) – 3-й круг (2016, 2018);

Уимблдон: титул (2002, 2003, 2009, 2010, 2012, 2015, 2016) – 3-й круг (2017, 2018);

US Open: титул (1999, 2002, 2008, 2012-2014) – 3-й круг (2016, 2017).

Путь на US Open — 2018:

1-й круг: Линетт (6:4, 6:0) – Зигемунд, SR (6:3, 6:2);

2-й круг: Виттёфт (6:2, 6:2) – Глушко, Q (6:2, 6:0);

3-й круг: В. Уильямс, 16 (6:1, 6:2) – Саснович (6:0, 6:0);

4-й круг: Канепи (6:0, 4:6, 6:3) – Соболенко, 26 (6:3, 2:6, 6:4);

1/4 финала: Кар.Плишкова, 8 (6:4, 6:3) – Цуренко (6:1, 6:1);

1/2 финала: Севастова, 19 (6:3, 6:0) – Кис, 14 (6:2, 6:4).



Рейтинг: 26-19.

Прогноз букмекеров: 1.38 – 3.28.

Прогноз «Чемпионата»: победа Уильямс в двух сетах.



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