Скандал с участием Серены Уильямс омрачил победу Наоми Осаки на US Open

4 года без домашних побед

Среди всех турниров «Большого шлема» наиболее давно Серена Уильямс побеждала на US Open. Австралию она в последний раз выигрывала в 2017-м, на «Ролан Гаррос» первенствовала в 2015-м, на Уимблдоне – в 2016-м. Домашний «мэйджор» Серена в последний раз брала четыре года назад, в 2014-м. В 2015 году Уильямс в полуфинале сенсационно проиграла Роберте Винчи, упустив возможность стать всего четвёртой теннисисткой в истории, собравшей «Большой шлем», в 2016-м на аналогичной стадии уступила Каролине Плишковой, лишившись после этого поражения первой строчки, которую удерживала 186 недель подряд – и это стало повторением рекорда Штеффи Граф. В прошлом году американка, понятно, не играла на US Open, ведь как раз в это время у неё были роды.

После проигранного Анжелике Кербер финала Уимблдона Серена слабо провела турниры US Open Series. В первом круге Сан-Хосе она взяла лишь один гейм у Йоханны Конты, а в Цинциннати, разгромив Дарью Гаврилову, во втором раунде проиграла Петре Квитовой. Но уверенно провести почти все матчи на пути к финалу в Нью-Йорке Серене это не помешало. Уильямс отдала только один сет – Кайе Канепи в четвёртом круге, а с остальными соперницами, включая Винус и Каролину Плишкову, разобралась легко, не проигрывая больше четырёх геймов за матч.

Осака в Нью-Йорке ярко прервала серию неудач

Соперницей Уильямс по финалу стала Наоми Осака. Японка предыдущие турниры тоже провела слабо, причём её серия посредственных выступлений длилась дольше, с марта. После завоевания титула в Индиан-Уэллсе Наоми обыграла Серену в первом круге в Майами, но сразу после этого уступила Элине Свитолиной. С того момента лишь на одном турнире Осака выиграла больше двух матчей – в Ноттингеме, где добралась до полуфинала.

В Нью-Йорке, однако, она поймала волну. Единственный сложный матч японка провела в 1/8 финала, где в трёх сетах одолела набравшую отличный ход Арину Соболенко. В остальных матчах Наоми, как и Серена, не проигрывала больше четырёх геймов за партию. Александре Саснович она и вовсе «повесила» две «баранки», всего второй раз в карьере взяв матч под ноль. До того такой счёт был зафиксирован в поединке Наоми с соперницей на полвека старше её – 66-летней Гейф Фалкенберг в квалификации турнира ITF в США в 2013-м. Японке тогда было 15 лет.

Слабый старт Уильямс

Серена плохо начала матч, допуская достаточно много ошибок. Вообще быстро стало видно, что она уступает сопернице на задней линии. Конечно, на отдельные розыгрыши Уильямс собиралась и проводила их здорово, но когда она не включала максимальную концентрацию, либо когда Наоми удавалось захватить инициативу, то разница в скорости передвижения на задней линии и качестве подхода к мячу становилась заметной.

Осака быстро повела с двумя брейками, причём Уильямс в каждом гейме подводила и подача. Одну из двойных ошибок она и вовсе сделала на брейк-пойнте. Японка следом сумела взять гейм с двух брейк-пойнтов, а затем уверенно, без малейших признаков волнения подала на сет.

Серена прибавила, затем сломала ракетку и получила наказание

Во второй партии Серена начала лучше подавать и допускать меньше ошибок с игры. В затяжной борьбе она сделала свой первый брейк в матче, но удержать преимущество не смогла. Две двойные подряд плюс ошибка на ровном месте – и ракетка полетела на корт. Останься она целой, всё могло бы обойтись, но ракетка была уничтожена, а за такое игрокам всегда выносят предупреждение. Проблема в том, что одно предупреждение у Серены уже было – Карлос Рамос вынес его за подсказку от Патрика Муратоглу, показывавшего руками, что ей нужно чаще идти вперёд. Второе предупреждение игрока в матче карается штрафным очком, третье – штрафным геймом.

Уильямс, видимо, сначала не обратила на это внимания, потому что пошла спорить с судьёй лишь после завершения перерыва между геймами, когда он объявил счёт 15:0 в пользу Осаки. В ход пошли разные аргументы – дескать, тренер Серене ничего не подсказывал, она никогда в жизни никого не обманывала, и судья должен будет перед ней извиниться. Понятно, что действия они не возымели, отменять своё решение арбитр не стал. Наоми эти споры не сбили – она здорово провела два следующих гейма и повела с брейком, завершив подачу Серены отличным обводящим ударом.

Развитие скандала, испортившего финал

Американка не успокоилась и в перерыве между геймами продолжила спорить с Рамосом. Она назвала судью лжецом, сказала, что он больше не будет работать на её матчах, что он украл у неё очко. Добавила, что он должен извиниться, а потом тут же потребовала, чтобы он с ней не разговаривал. Карлос и так молча выслушивал эту тираду, а затем вынес ей третье предупреждение, автоматически присудив Осаке ближайший гейм на её подаче. Серена вызвала супервайзера, стала жаловаться на ситуацию со слезами на глазах, упоминать предыдущие неприятные случаи на US Open с её участием, но это тоже ни на что не повлияло. С Уильямс в Нью-Йорке правда бывало разное, в том числе проигрыш Ким Клейстерс из-за штрафного очка на матчболе бельгийки после угрозы запихнуть судье на линии мяч в глотку.

Продолжив матч, свою подачу Серена провела здорово, задавив Осаку мощью ударов – но и Наоми не дрогнула, подавая на титул. Японка со второй попытки реализовала матчбол, выполнив неберущуюся косую подачу. Уильямс тепло обняла 20-летнюю соперницу, а Рамосу снова сказала, что он должен будет извиниться. Сразу после этого судью увели с корта, хотя традиционно арбитрам финалов вручаются памятные призы на церемонии награждения.

#ЯЖЕМАТЬ! Серена слетела с катушек в финале US Open Серена Уильямс разразилась такой истерикой в решающем матче US Open, что о дебютном титуле Наоми Осаки не вспомнит никто.

Билли Джин Кинг — Серене Уильямс: спасибо, что бросила вызов двойным стандартам

Признание Муратоглу и обвинение Сереной арбитра

Муратоглу затем признался, что действительно подсказывал своей подопечной, но отметил, что тренер Осаки, Сажа Бажин, делал то же самое, и Наоми за это предупреждения не получила. Кстати, Бажин – бывший спарринг-партнёр Серены, работавший с ней не один год. Уильямс на пресс-конференции в ответ удивилась, почему Патрик так сказал, и пообещала уточнить, что он имел в виду. Также Серена назвала действия арбитра сексизмом. «Я видела, как мужчины обзывают других судей. Я борюсь за женские права и за равенство. То, что судья отнял у меня гейм после того, как я назвала его вором, похоже на сексизм. Он никогда не отнимал гейм у мужчины, когда они ему говорили то же самое», — сказала Уильямс.



Серена восьмой раз в карьере потерпела поражение в финале «Шлема», и всего второй раз проиграла два финала подряд. В 2016-м она уступила Анжелике Кербер в решающем матче Открытого чемпионата Австралии, а Гарбинье Мугурусе – на «Ролан Гаррос».



У Осаки лучшим результатом на турнирах «Большого шлема» ранее был четвёртый раунд Australian Open – 2018. Японка уже второй раз в этом году поднимается на новую вершину – сначала выиграв Premier Mandatory в Индиан-Уэллсе, а теперь и «мэйджор». Благодаря этой победе Наоми ворвётся в топ-10. Перед стартом US Open она была 19-й ракеткой мира, а в ближайший понедельник займёт седьмую строчку. Серена поднимется в топ-20, на 16-е место. Но её главная нынешняя задача – добраться до рекорда Маргарет Корт – пока осталась невыполненной. Напомним, что у австралийки 24 титула на «Шлемах», а у американки их 23.

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Волевая победа Маттек-Сэндс и Маррея

Также в Нью-Йорке состоялся финал в миксте. Бетани Маттек-Сэндс и Джейми Маррей одержали победу над Алицией Росольской и Николой Мектичем – 2:6, 6:3, [11:9]. Для американки это третий титул на турнирах «Большого шлема» в смешанном парном разряде, для британца – четвёртый. Кроме того, Маттек-Сэндс – олимпийская чемпионка Рио-2016 в миксте вместе с Джеком Соком.

Шарапова посетила неделю моды в Нью-Йорке

Мария Шарапова вместе с Александром Гилксом побывала на мероприятии, посвящённом 50-летию Polo Ralph Lauren. Празднование юбилея компании, производящей одежду, а также парфюмерию и другие товары, состоялось в рамках недели моды в Нью-Йорке.

В воскресенье состоится финал US Open в мужском одиночном разряде, где за титул поспорят Новак Джокович и Хуан-Мартин дель Потро. Аргентинец всего второй раз в карьере сыграет в финале «Шлема». Первый финал дель Потро был на US Open – 2009, когда он в пяти сетах победил Роджера Федерера.