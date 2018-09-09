«Судья испортил финал, заведясь так же, как Серена»

Финал Открытого чемпионата США в женском одиночном разряде не обошёлся без скандала. Именитая Серена Уильямс была сначала предупреждена арбитром за подсказку тренера, затем – лишена очка за сломанную ракетку. Апофеозом всего стал монолог американки в сторону судьи Карлоса Рамоса, за что тот отдал целый гейм сопернице. В теннисном сообществе преимущественно осудили поведение Уильямс, однако не всё так однозначно. Альтернативным мнением на произошедшее с «Чемпионатом» поделилась многократная чемпионка СССР Анна Дмитриева.

— Как оцените реакцию Серены на действия судьи?

— Я не отношусь к категории возмущённых поведением Серены людей. Уильямс была дико возбуждена и огорчена тем, что матч складывался так неудачно. В таком состоянии любое замечание даёт вспышку, у неё это бывает. Я была удивлена тем, что судья так хотел продолжения её раздражения.

— Но ведь он действовал согласно регламенту.

— Задача арбитра – не только судить, но и сделать так, чтобы матч прошёл хорошо, создать атмосферу комфорта для игроков. Очень часто бывают случаи, когда спортсмены заводятся. Арбитр должен снижать напряжение игроков, чтобы матч проходил на нормальном уровне. Все тренеры так или иначе подают мелкие знаки своим подопечным. Муратоглу не сделал сверхподсказки: он всего лишь двумя руками показал Серене входить в корт.

Карлос Рамос завёлся точно так же, как Серена. Она говорила ему не такие уж оскорбительные слова, а он своими решениями тоже наносил ей оскорбления. Арбитр снял с Серены очко, когда она разбила ракетку, сказав, что это второе замечание. За всё время этого турнира ракетки ломались почти в каждом матче, но я не помню, чтобы кого-то наказывали так же.

Тарпищев: как судья должен реагировать, если Серена обозвала его лжецом и вором?

— Получается, Карлос Рамос неправильно наказывал Серену?

— Он поставил её в положение обиженного человека. Вместо того, чтобы заглушить раздражение, он его подогревал. Судья испортил весь финал, сняв с Серены гейм. Ведь при том счёте, который был на тот момент, это очень серьёзное наказание. Между счётом 4:3 и 5:3, особенно в сете, который может оказаться последним, очень большая разница. Я не удивлена, что судью после матча не награждали.

— Повлияло ли судейство на Осаку?

— Наоми была диком напряжении, которое всегда сопутствует финалу, а в её случае – первому финалу. Происходившее между судьёй и Сереной не могло не производить впечатления и на неё. Неслучайно при счёте 5:3 она ни разу не попала в корт. У меня создалось впечатление, что она отдавала этот гейм. Вместо слёз радости у неё было ощущение угнетения. Судья мог сбить игру не только Серене, но и Наоми.



— Заслуженна ли её победа?

— Можно было предвидеть победу Осаки. Она была в такой же хорошей форме, как во время победы на турнире в Индиан-Уэллсе. Удержаться ей на высоком уровне в её возрасте пока ещё трудно. На пути к этому турниру она показывала бледную игру, но к этому чемпионату была специально подведена. Осака спокойно реагировала на мощнейшие удары Серены. Если у Уильямс бывали ошибки, то Наоми своими ударами держала матч под контролем. В критическом темпе, который предлагала Серена, она находила правильные решения. Уильямс не так плохо играла и старалась вести активную игру, но Наоми легко справлялась с этим.