Вопрос дня. Скандал в финале US Open-2018. Серена – преступница или жертва?

Поклонники тенниса и эксперты спорят, что же случилось в женском финале US Open и что делать с Сереной – наказать её или пожалеть?

Серена Уильямс не смогла смириться с тем, что она уже не стопроцентная королева тенниса, и испортила праздник новой чемпионке US Open Наоми Осаке. В финале US Open-2018 события набирали обороты как снежный ком. Вначале судья Карлос Рамос объявил американке предупреждение за то, что ей подсказывал с трибуны тренер. Кстати позднее Патрик Муратоглу признал, что запрещённый правилами «коучинг» имел место, ведь всё-таки он сам работает на телевидении и понимает, что скрыть подобное от камер невозможно. Затем Серена после выигрыша чужой подачи тут же отдала свою, завершив гейм двумя двойными ошибками, и со злости расколотила вдребезги ракетку о корт. Такое поведение по правилам наказывается предупреждением, но поскольку уже одно у Уильямс было, с неё сняли одно очко. Она начала скандалить с судьёй, назвала его лжецом и вором. А оскорбление судьи – это уже повод для третьего предупреждения, которое влечёт к снятию целого гейма.

Скандал с участием Серены Уильямс омрачил победу Наоми Осаки на US Open С. Уильямс поругалась с арбитром в финале US Open после штрафного очка и лишилась гейма в концовке матча. Чемпионкой стала 20-летняя Осака.

Надо сказать, что знаменитая теннисистка Серена Уильямс является настоящей рецидивисткой по части скандалов, причём именно на Открытом чемпионате США. То она обещала засунуть в глотку мяч линейной судье, которая засчитала ей зашаг на второй подаче и в итоге получился матчбол в полуфинале US Open-2009 с Ким Клейстерс. То прошлась по внешности и человеческим качествам судьи на вышке Евы Асдераки, которая в финале ЮСО-2011 с Самантой Стосур вынесла предупреждение американке за слишком ранний выкрик «Камон», когда розыгрыш ещё не закончился. А арбитра Мариану Алвеш американка даже внесла в стоп-лист после четвертьфинала US Open-2004 с Дженнифер Каприати, в котором Серена была недовольна многими действиями «вышечницы», изменявшей решения линейных судей. Тот демарш Уильямс впоследствии даже принёс пользу теннису, поскольку через некоторое время появилась система видеоповторов Hawk-Eye.

#ЯЖЕМАТЬ! Серена слетела с катушек в финале US Open Серена Уильямс разразилась такой истерикой в решающем матче US Open, что о дебютном титуле Наоми Осаки не вспомнит никто.

В итоге финал-2018, особенно его концовка получилась смазанной, довольно яркая победа 20-летней Наоми Осаки, её первый в карьере титул на «Большом шлеме» отошли на второй план. Американская публика в большинстве своём встала на сторону обиженной Серены, а церемония награждения превратилась в массовую обструкцию. Вот только Осака её никак не заслуживала, даже если и допустить, что Рамос задел какие-то тонкий струны души Уильямс и повлиял на её психологическое состояние. Это спорт, где побеждает сильнейший, а Серена, которой через пару недель исполнится 37 лет, так и не научилась стойко принимать поражения, как подобает истинной королеве.

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Анна Чакветадзе, бывшая 5-я ракетка мира, полуфиналистка US Open-2007



«Карлос Рамос сделал всё по правилам. Камера это зафиксировала, есть видеоподтверждение. К арбитру не придерёшься ни при каких обстоятельствах, потому что он сделал всё по букве закона. Подсказка тренера зафиксирована — было сделано предупреждение. Ракетку Серена сломала — за это с неё сняли очко. Из видео с руганью Уильямс стало понятно, за что с неё снимают гейм: она разговаривала с судьёй сверху вниз, обзывала его лжецом и вором».

Чакветадзе: могу понять Серену, на US Open с ней постоянно что-то происходит

Энди Роддик, экс-первая ракетка мира, чемпион US Open-2003



«Худшее судейство, которое я когда-либо видел. Худшее!»

Роддик: судейство в финале US Open — худшее из всех, что я когда-либо видел

Шамиль Тарпищев, президент ФТР



«Карлос прав, он действовал по букве закона. Видимо, ему не дали знак за этот матч, чтобы не нагнетать обстановку на награждении. Знаю этого судью только с самой хорошей стороны. Правила едины для всех. Мне тоже делали замечания за подсказки. Нарушил – получи».

Тарпищев: как судья должен реагировать, если Серена обозвала его лжецом и вором?

Екатерина Бычкова, тренер, бывшая теннисистка



«В ситуации нет ничего сверхъестественного, кроме того что это финал «Большого шлема», который проходил с участием Серены Уильямс. Случись это в первом круге на любом другом корте, ничего страшного не произошло бы: рефери пришёл и подтвердил бы правильность решений. Но так как это финал и Серена Уильямс, всё обрастает другими историями: человечность, расизм, сексизм. А так, штатная ситуация».

Бычкова: Серена разбила ракетку в мясо, почему для неё нужно делать исключение?

Билли-Джин Кинг, четырёхкратная чемпионка US Open (1967, 1971, 1972, 1974)



«Когда женщина на эмоциях, находится «в истерике», её за это наказывают. Когда то же самое делает мужчина, его считают «искренним» и не применяют санкции. Серена, спасибо, что бросила вызов двойным стандартам. По этой ситуации нужно чаще высказываться».

Билли Джин Кинг — Серене Уильямс: спасибо, что бросила вызов двойным стандартам

Анна Дмитриева, знаменитая советская теннисистка, телекомментатор



«Задача арбитра – не только судить, но и сделать так, чтобы матч прошёл хорошо, создать атмосферу комфорта для игроков. Очень часто бывают случаи, когда спортсмены заводятся. Арбитр должен снижать напряжение игроков, чтобы матч проходил на нормальном уровне».

«Судья испортил финал, заведясь так же, как Серена» Скандал с участием Серены Уильямс специально для «Чемпионата» разобрала Анна Дмитриева.

Дмитрий Губерниев, спортивный телекомментатор



«Не ори. Пы Сы — судья Рамос просто король».