Попытка Джоковича перешагнуть через чёртову дюжину. Матчи 14-го дня US Open

В воскресенье, 9 сентября, завершится заключительный в сезоне турнире «Большого шлема» – US Open. Состоятся последние финалы – в женском парном разряде и мужском одиночном разряде: Хуан-Мартин дель Потро (3) — Новак Джокович (6). Теннисисты встречались 18 раз. Счёт в пользу серба – 14-4, но одна из побед у аргентинца была довольно знаковой – в первом же круге Олимпиады-2016 он сенсационно выбил из сетки первого номера посева Джоковича, а затем добрался до финала и серебряной медали. Букмекеры называют фаворитом предстоящего матча Новака, у которого в копилке 13 «шлемов», но и Хуану-Мартину вполне по силам повторить успех Рио, тем более у него есть победный опыт на US Open (2009). Предлагаем вашему вниманию расписание матчей дня с историей встреч соперников, рекордами и прогнозами.

US Open. День 14-й. 9 сентября, воскресенье. Начало матчей в 12:00 (19:00 мск, центральный корт – 20:00 мск)

Мужчины. Финал. Сетка



Парный разряд. Женщины. Финал. Сетка



Эшли Барти/Коко Вандевей (Австралия/США, 13) — Тимя Бабош/Кристина Младенович (Венгрия/Франция, 2)

Arthur Ashe Stadium. 1-й запуск (20:00).

Прогноз букмекеров: 1.75 – 2.05.

Прогноз «Чемпионата»: победа Бабош/Младенович в трёх сетах.



Хуан-Мартин дель Потро (Аргентина, 3) — Новак Джокович (Сербия, 6)

Arthur Ashe Stadium. 2-й запуск (не ранее 23:00).

Личные встречи: 4-14 (Кубок Дэвис-2011, Лондон-2012, Индиан-Уэллс-2013, Олимпиада-2016 – US Open-2007, Tennis Masters Cup-2008, Рим-2009, «Ролан Гаррос»-2011, Цинциннати, US Open, ATP World Tour Finals-2012, Дубай, Уимблдон, Шанхай, ATP World Tour Finals-2013, Акапулько, Индиан-Уэллс, Рим-2017).



Лучшие выступления на «Больших шлемах»:



Australian Open: 1/4 финала (2009, 2012) – титул (2008, 2011-2013, 2015, 2016);



«Ролан Гаррос»: 1/2 финала (2009, 2018) – титул (2016);



Уимблдон: 1/2 финала (2013) – титул (2011, 2014, 2015, 2018);



US Open: титул (2009) – титул (2011, 2015).



Путь на US Open — 2018:



1-й круг: Янг, Q (6:0, 6:3, 6:4) — Фучович (6:3, 3:6, 6:4, 6:0);

2-й круг: Кудла (6:3, 6:1, 7:6) — Сандгрен (6:1, 6:3, 6:7, 6:2);



3-й круг: Вердаско, 31 (7:5, 7:6, 6:3) — Гаске, 26 (6:2, 6:3, 6:3);



4-й круг: Чорич, 20 (6:4, 6:3, 6:1) — Соуза (6:3, 6:4, 6:3);



1/4 финала: Иснер, 11 (6:7, 6:3, 7:6, 6:2) — Миллман (6:3, 6:4, 6:4);



1/2 финала: Надаль, 1 (7:6, 6:2, отказ) — Нисикори, 21 (6:3, 6:4, 6:2);



Рейтинг: 3-6.

Прогноз букмекеров: 2.80 – 1.40.

Прогноз «Чемпионата»: победа дель Потро в пяти сетах.



Текстовая трансляция