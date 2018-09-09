Красота дня. Наоми Осака — как расцветает сакура

Перед стартом US Open – 2018 едва ли кто-то ожидал, что здесь «выстрелит» Наоми Осака. Молодая японская теннисистка блестяще выступила в марте этого года, став чемпионкой турнира серии Premier Mandatory в Индиан-Уэллсе, но затем ушла в тень. За прошедшее с тех пор время – а это почти полгода – Наоми лишь на одном турнире выиграла больше двух матчей, и были это соревнования средней руки в Ноттингеме. Кстати, в финале Индиан-Уэллса Осака победила Дарью Касаткину.

Скандал с участием Серены Уильямс омрачил победу Наоми Осаки на US Open С. Уильямс поругалась с арбитром в финале US Open после штрафного очка и лишилась гейма в концовке матча. Чемпионкой стала 20-летняя Осака.

В Нью-Йорке же японка сразу разогналась. В первых трёх кругах она не проигрывала больше трёх геймов за сет, а Александру Саснович и вовсе разгромила, оформив две «баранки». Между прочим, у Осаки в этом сезоне идеальная статистика матчей, в которых она взяла первый сет. Несмотря на немалое количество поражений в целом, она ни разу не проигрывала, если выходила вперёд по сетам! 26-0 – с таким показателем Наоми подошла к этому US Open.

Каждый матч на американском турнире «Большого шлема» улучшал этот статистический показатель японки. По-настоящему тяжело ей пришлось только в 1/8 финала. Арина Соболенко играла здорово, нередко превосходила соперницу в активности и остроте ударов. У подопечной Дмитрия Турсунова были шансы на победу, но в концовке решающей партии Осака действовала лучше. Первый сет, кстати, она выиграла и в этом поединке.

Дальше было легче – разгром Леси Цуренко, которая вдобавок заболела перед этим четвертьфиналом, и победа над Мэдисон Кис в двух сетах. У прошлогодней финалистки US Open было больше десяти брейк-пойнтов, но Наоми не позволила ей реализовать ни один. Между прочим, Осака раньше не проходила на «Шлемах» дальше четвёртого раунда, а тут с ходу пробилась в финал.

О скандале, в главных ролях в котором были Серена Уильямс и Карлос Рамос, уже сказано столько, что добавить почти нечего. Стоит лишь заострить внимание на том, что японка и до этого конфликта превосходила американку что в остроте и точности ударов, что в передвижении по корту, а также здорово подавала. Полученный Сереной штрафной гейм при счёте 4:3 в пользу Наоми был на подаче японской теннисистки, так что у неё в любом случае были отличные шансы выиграть его.

Осака стала первой японкой в истории тенниса, завоевавшей титул на турнире «Большого шлема» в одиночном разряде. Ранее лучшим результатом японских теннисисток в Открытой эре на «Шлемах» был полуфинал. До этой стадии трижды добиралась Кимико Датэ: на Australian Open–1994, «Ролан Гаррос» — 1995 и Уимблдоне-1996. Из мужчин лучший результат у Кея Нисикори. Он был финалистом US Open–2014. Также Наоми – самая юная чемпионка этого турнира с 2006 года, когда победу одержала 19-летняя Мария Шарапова.

Кроме того, в новом рейтинг-листе Наоми взлетит на 12 позиций и ворвётся в топ-8, на седьмую строчку. В женском теннисе, в отличие от мужского, нет правила, гарантирующего одному победителю турнира «Большого шлема» в сезоне место на Итоговом чемпионате, если он завершает год на позиции с 9-й по 20-ю, но Осака всё равно близка к тому, чтобы поехать в Сингапур. В чемпионской гонке она совершила рывок на четвёртое место и опережает идущую девятой Каролину Плишкову более чем на 900 очков.

Кстати, Наоми уже играла и даже побеждала в Сингапуре. Было это в 2015 году, когда WTA проводила турнир восходящих звёзд WТА в рамках Итогового чемпионата. В плане условий отбора участниц это было куда более странным турниром, чем молодёжный итоговый чемпионат в Милане – а вот формат с неполными сетами похож. Участниц турнира определяли болельщики путём голосования на официальном сайте WТА.В финале 18-летняя представительница Страны восходящего солнца оказалась сильнее француженки Каролин Гарсии со счётом 3:5, 5:4, 4:1.

Довелось Наоми и делить первую строчку с Сереной. Достижение было не слишком глобальным, но всё равно приятным – Осака и Уильямс выполнили самые быстрые подачи на «Ролан Гаррос» — 2016. Обеим удалось подать со скоростью 196,2 км/ч.

В том же году Осака провела свой первый финал WTAв карьере. Она дошла до титульного матча на домашних соревнованиях в Токио, победив по пути в том числе Доминику Цибулкову и Элину Свитолину, и проиграла Каролине Возняцки.

После финиша сезона-2017, который Наоми закончила хуже, чем предыдущий (на 68-й строчке против 40-й в 2016 году), главным тренером японки стал Саша Бажин. До того он не один год был спарринг-партнёром Серены, а в 2017 году спарринговал Возняцки. Причиной расставания Каролины и Саши стало как раз желание последнего попробовать себя в качестве тренера. Таким образом, оба титула Осака завоевала именно вместе с Бажиным. Наоми отмечала, что Саша не только отличный тренер, но и очень позитивный человек, который регулярно её веселит.

Успела Наоми и обыграть Серену до US Open. Теннисистки встретились в первом круге Майами, где Осака, находившаяся на позитивных эмоциях после победы в Индиан-Уэллсе, уступила всего пять геймов – 6:3, 6:2. Возможно, тот матч отчасти помог японке увереннее чувствовать себя в финале «Шлема».

Вообще, Осака следила за Уильямс-младшей с раннего возраста и в детстве была её фанатом. Стены в комнате Наоми были заклеены постерами с изображениями Серены. Выиграв у американки в Майами, японка назвала её главной причиной, по которой начала заниматься теннисом.

А незадолго до Майами, перед стартом в Индиан-Уэллсе, японка училась выполнять «твиннер» — удар между ног на бегу, спиной к сетке. В качестве учительницы выступила Дарья Касаткина. Организован этот небольшой мастер-класс, посвящённый одному удару, был по инициативе WTA после того, как Осака публично пожаловалась, что «твиннер» у неё совсем не получается. И хотя японка не слишком хорошо научилась удару, победить россиянку в финале ей это не помешало.

Логично, что из всех теннисных покрытий меньше всего Наоми с её агрессивным стилем игры нравится грунт. «Мне нравится выступать на харде. Грунт — нет, спасибо. Трава — нормально. А хард — это моя любовь», — говорила японка во время турнира в Вашингтоне в начале августа.