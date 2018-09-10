Джокович покорил US Open и вошёл в тройку лучших, догнав Сампраса

Ренессанс Джоковича

Новак Джокович в середине этого сезона в каком-то смысле воскресил свою карьеру. После победы на «Ролан Гаррос» — 2016, принесшей ему долгожданный «Карьерный шлем», серб за год с лишним выиграл всего три турнира – «Мастерс» в Канаде, Доху и Истбурн. При этом до того за один сезон он в среднем брал 8 титулов начиная с 2011 года, среди которых было несколько «Мастерсов» и как минимум один мэйджор. В 2015-м Новак и вовсе выиграл все «Шлемы», кроме парижского, а также Итоговый чемпионат и шесть (!) турниров серии «Мастерс». Словом, его результаты до и после победы в Париже – небо и земля.

Сезон-2017 для Джоковича закончился на Уимблдоне. Он снялся по ходу четвертьфинального матча из-за проблем с локтем и вернулся в тур в начале этого года. Серб дошёл до 1/8 финала Australian Open, где проиграл Чхун Хёну, а потом потерпел поражения на старте «Мастерсов» в Индиан-Уэллсе и Майами. После этого Новак расстался с тренировавшими его Андре Агасси и Радеком Штепанеком и вернулся к Мариану Вайде, с которым работал до того на протяжении большей части карьеры, а также отдалился от «гуру» Пепе Имаса.

Это не сразу принесло успех, но постепенно дела пошли на лад. В Мадриде он впервые в этом году победил игрока топ-20 – Кея Нисикори в первом круге – а в Риме дошёл до полуфинала, где в борьбе уступил Рафаэлю Надалю. На «Ролан Гаррос» Новак тоже выиграл четыре матча, однако потерпел неожиданное поражение от проводившего лучший турнир в карьере Марко Чеккинато. На эмоциях после этой неудачи серб заявил, что может пропустить весь травяной сезон (а также перенёс свою пресс-конференцию из большого зала в маленький, видимо, чтобы меньше отвечать на вопросы журналистов). Но вскоре Джокович передумал и сыграл на турнире в Лондоне, Queen’s Club, где с матчбола уступил в финале Марину Чиличу. К Уимблдону серб подошёл во всеоружии, не сыграв по пути к полуфиналу ни одного пятисетового матча. Выиграв эпичную битву под крышей за выход в финал у Рафаэля Надаля (поединок растянулся на два дня в связи с затяжным первым полуфиналом между Кевином Андерсоном и Джоном Иснером), Новак уверенно победил Кевина в матче за титул.

Полная коллекция «Мастерсов» и уверенный путь к финалу в Нью-Йорке

После этого серб собрал полную коллекцию «Мастерсов», наконец-то победив в Цинциннати. По пути к финалу он выиграл четыре трёхсетовых матча подряд, а в решающем поединке в двух сетах победил Роджера Федерера, который до того не потерпел ни одного поражения в финале этого турнира. Новак и Роджер должны были встретиться и на US Open, в четвертьфинале, но швейцарец неожиданно проиграл Джону Миллману за шаг до поединка с сербом. Джокович уверенно расправился и с Миллманом, и с Кеем Нисикори в полуфинале. По пути к финалу он проиграл всего два сета – вторую партию Мартину Фучовичу на старте турнира и тай-брейк третьей партии Теннису Сандгрену во втором раунде.

Стабильность дель Потро

Для соперника Новака по финалу, Хуана-Мартина дель Потро, это один из лучших сезонов в карьере. Конечно, можно вспомнить его серию из четырёх титулов и 23 выигранных матчей в 2008 году (среди теннисистов до 20 лет более длинная серия побед была только у Рафаэля Надаля – 24), титул на US Open – 2009, две медали Олимпийских игр в одиночном разряде – бронзовую в 2012-м и серебряную в 2016-м, победу в Кубке Дэвиса в том же 2016-м, в которой дель Потро сыграл одну из ключевых ролей – особенно в финале.

В этом сезоне аргентинец впервые в карьере победил на «Мастерсе», став чемпионом Индиан-Уэллса. В финале он с матчболов обыграл Федерера. Также дель Потро завоевал титул на турнире ATP 500 в Акапулько. Но, пожалуй, главное – стабильно успешные выступления на «Шлемах» после триумфа в Индиан-Уэллсе. Хуан-Мартин был в полуфинале «Ролан Гаррос», четвертьфинале Уимблдона и теперь – в финале US Open. В Париже и Лондоне он проиграл Рафаэлю Надалю, причём на Уимблдоне поединок был очень упорным, пятисетовым. В Нью-Йорке дель Потро вновь встретился с Надалем, но на этот раз испанца подвело колено, и он был вынужден сняться с полуфинала после проигрыша двух сетов.

При этом Хуан-Мартин, не раз получавший серьёзные травмы, играет по щадящему графику. На грунте он принял участие всего в трёх турнирах, включая «Ролан Гаррос», на траве сыграл только Уимблдон, в августе пропустил «Мастерс» в Торонто. Несмотря на это, именно после канадского «Мастерса» он впервые стал третьей ракеткой мира – потерял свою позицию Александр Зверев, не защитивший очки за титул.

Битва за титул и третью строчку

Кстати, на кону в финале US Open стоял не только титул, но и третья строчка рейтинг-листа. Новак мог вернуться в топ-3 впервые после июня 2017 года, а Хуан-Мартин в случае победы оказывался всего в 120 рейтинговых баллах позади Роджера Федерера и соответственно вполне мог в ближайшие недели стать второй ракеткой мира.

Теннисисты играли друг с другом в 19-й раз, и Джокович вёл по личным встречам со счётом 14-4. Интересно, что при этом дель Потро трижды побеждал его на соревнованиях, в которых теннисисты непосредственно представляют свои страны – дважды на Олимпиаде (матч за бронзу в Лондоне и первый круг в Рио-де-Жанейро), а также в полуфинале Кубка Дэвиса – 2011 – правда, тогда Новак снялся в середине второго сета.

Новак уверенно победил под крышей

Финал состоялся под закрытой крышей в связи с плохой погодой – Нью-Йорк накрыл циклон, принесший с собой дожди. Дель Потро вошёл в игру немного лучше соперника и увереннее брал свои подачи, но в конце сета проиграл гейм с 40:0, после чего Джокович подал на сет. Хуан-Мартин включился только в середине второй партии, уступая с брейком. У него стали проходить фирменные мощнейшие удары с форхенда, хорошо полетела подача. Аргентинец вернул брейк, а потом состоялся затяжной гейм на подаче Джоковича. После восьми «ровно» и трёх брейк-пойнтов Новак всё же отстоял гейм, не позволив Хуану-Мартину выйти подавать на сет.

Аргентинские болельщики на трибунах отчаянно болели за своего соотечественника, создавая атмосферу не хуже, чем на домашних матчах Кубка Дэвиса, но на концовку сета дель Потро не хватило. Он допустил слишком много ошибок на тай-брейке, и преимущество Джоковича стало почти неотыгрывающимся.

По ходу третьего сета теннисисты обменялись брейками, а затем аргентинца снова подвели неточности. Как и в первой партии, он проиграл свой гейм при счёте 3:4. Новак после этого уверенно подал на матч, завершив поединок смэшем. В отдельные отрезки поединка дель Потро был лучше соперника, играл мощнее и интереснее, но надолго его всплесков в этом финале не хватало.

Джокович и Сампрас теперь наравне

Благодаря этой победе Джокович сравнялся с Питом Сампрасом по количеству титулов на турнирах «Большого шлема» — по 14. До Уимблдона-2009 Пит был рекордсменом, но на том турнире Федерер завоевал свой 15-й трофей. Сейчас у швейцарца 20 титулов, а у Рафаэля Надаля – 17. Джокович и Сампрас теперь делят третье место. Кроме того, добравшись здесь до решающего матча, Новак сравнялся с Питом по количеству финалов US Open – восемь. Это лучший результат турнира в истории Открытой эры. Интересно, что Сампрас был кумиром Джоковича, когда серб был ребёнком.

Кроме того, Новак стал явным претендентом на то, чтобы завершить год первой ракеткой мира. В чемпионской гонке он отстаёт от Рафаэля Надаля чуть больше чем на тысячу очков (1035). В последние месяцы серб и так был в более хорошей форме, чем испанец – а теперь и вовсе неясно, когда Надаль вернётся на корт. Как сказал сам Рафаэль, лечение колена может занять от нескольких недель до полугода.

Первый мэйджор Барти

Также на US Open состоялся женский парный финал. Эшли Барти, ранее участвовавшая в финалах всех «Шлемов» вместе с Кейси Деллакуа, но не одержавшая в них ни одной победы, выиграла свой первый мэйджор вместе с Коко Вандевей. Для Вандевей это тоже первый титул на «Шлемах» в карьере. 13-е сеяные одолели вторых номеров посева, Тимю Бабош и Кристину Младенович – 3:6, 7:6 (7:2), 7:6 (8:6). Эшли и Коко отыграли три матчбола – двойной на своей подаче во втором сете и ещё один на тай-брейке решающей партии. Напомним, что Бабош является первой ракеткой мира – она заняла эту строчку после Уимблдона, когда очки за титул потеряли Екатерина Макарова и Елена Веснина.

Итак, последний турнир «Большого шлема» в сезоне завершён. Но впереди ещё два «Мастерса» в мужском туре и Premier Mandatory в женском, Итоговые чемпионаты, «ВТБ Кубок Кремля», Санкт-Петербург, другие интересные личные соревнования, а также завершение командных турниров: увы, последний Кубок Дэвиса в оригинальном формате, а также финал Кубка Федерации. У женщин за кубок поспорят Чехия и США (матч состоится в Праге), а у мужчин ещё не сыграны полуфиналы. Проведёт как минимум один матч и мужская сборная России – в Москве против Беларуси, уже в конце этой недели.