Не только истерика Серены. Кто ещё скандалил на прошедшем US Open

US Open – 2018 был богат на различные происшествия и скандалы. Конечно, главное на любом турнире – это сам теннис, но и мимо подобных околотеннисных событий пройти нельзя. Вспомним несколько ярких инцидентов, которые произошли на последнем в сезоне турнире «Большого шлема».

Противостояние Серены и Рамоса

О скандале Серены Уильямс с Карлосом Рамосом в финале было сказано уже очень много, но не упомянуть его ещё раз здесь невозможно. Американка последовательно получила три предупреждения во втором сете, что по правилам карается штрафными очком (второе предупреждение) и геймом (третье). По сути, вопросы может вызывать только первое из них, за подсказку от тренера. Да, Патрик Муратоглу сам признал, что делал жесты руками, направленные на то, чтобы подсказать что-то Серене (скорее всего, чаще идти вперёд), но не факт, что Уильямс вообще видела этот его жест, находясь на дальней половине корта. Вообще предупреждения за помощь тренера — из разряда «на усмотрение судьи». Карлос Рамос, однако, известен как принципиальный арбитр, предупреждающий и за затяжку времени, и за коммуникацию с тренерами. А второе предупреждение, после которого Серена вспылила по-настоящему, из разряда железобетонных – за уничтоженную ракетку их получают все и всегда.

#ЯЖЕМАТЬ! Серена слетела с катушек в финале US Open Серена Уильямс разразилась такой истерикой в решающем матче US Open, что о дебютном титуле Наоми Осаки не вспомнит никто.

К ближайшему перерыву между геймами Уильямс, проигравшая вторую свою подачу подряд, фактически впала в истерику, назвала Рамоса лжецом и вором – и получила третье предупреждение за словесное оскорбление официального лица. На пресс-конференции она также обвинила арбитра в сексизме – дескать, если бы его так обозвал мужчина, то никакого предупреждения бы не было вынесено. Позже Серена была оштрафована на 17 тысяч долларов. Также в официальном заявлении Рамоса поддержала Международная федерация тенниса — ITF. Именно этой организации подчиняются турниры «Большого шлема».

Часики тикают, предупреждение не выносится

Кстати, о затяжке времени. В мужском одиночном финале Новак Джокович несколько раз выходил за рамки 25 секунд на подготовку к подаче. Таймер достаточно долго показывал 0 секунд, прежде чем серб вводил мяч в игру, однако ни одного предупреждения Новак не получил. Вероятно, Серена нашла бы и здесь сексизм, если бы арбитром был мужчина – однако все финалы US Open, кроме женского одиночного, судили женщины.

Таблетки Джоковича

Несколькими днями ранее, в концовке четвертьфинального матча с Джоном Миллманом, Джокович просил свою команду передать ему на корт некие таблетки. Тренерский штаб теннисиста долго не мог понять, в чём речь, после чего Новак передал в ложе записку, в которой указал, что именно ему нужно.

«У нас было некоторое недопонимание в том эпизоде, но я не могу об этом говорить более конкретно. Были ли это таблетки с солью? Нет", — сказал серб.

Помощь Кирьосу от Лайани

Стоило ли Рамосу настолько придерживаться буквы закона и предупреждать Уильямс за подсказывающий жест от Муратоглу – вопрос спорный, но это, безусловно, входит в компетенцию судьи. А вот то, что сделал по ходу турнира другой опытный арбитр – Мухаммед Лайани, – к судейским обязанностям никакого отношения не имеет. Когда Ник Кирьос проигрывал Пьеру-Югу Эрберу сет и брейк, Лайани решил спуститься с вышки и поговорить с австралийцем. Швед поинтересовался, как теннисист себя чувствует, напомнил ему, что за отсутствие борьбы в матче штрафуют, и фактически призвал собраться и играть лучше. Кирьос потом утверждал, что эта беседа ему никак не помогла, но игру он переломил – взял второй сет на тай-брейке, а затем разгромил соперника в двух оставшихся партиях. Мухаммед за такое вмешательство в матч наказан не был, но некоторые игроки осудили его действия, в том числе Роджер Федерер, на которого как раз вышел Кирьос после этой победы.

Предупреждение Корне за переодевание на корте

Ещё одна громкая ситуация с судейством – вынесение предупреждения Ализе Корне за переодевание майки на корте. Причиной таких действий Корне стало то, что она только после возвращения из подтрибунных помещений обнаружила, что надела майку задом наперёд. При этом всё было сделано вполне цивильно. Под майкой у француженки был спортивный топ, вроде таких, в которых девушки нередко бегают в жару либо занимаются в спортзале. Кроме того, Ализе отошла к фону и повернулась к зрителям спиной. Тем не менее, арбитр вынес ей предупреждение за неспортивное поведение. Пошли разговоры о том, что Корне могут ещё и штраф выписать, и многие теннисистки обещали устроить акцию в её поддержку в случае такого исхода. Но до этого не дошло, и представители американской теннисной федерации даже принесли Ализе официальные извинения, а также сообщили, что дали судьям разъяснения по поводу этой ситуации. Чуть позже Ричард Ингс, бывший глава антикоррупционного отдела ATP, заявил, что перед стартом турнира арбитрам, напротив, давали указание предупреждать теннисисток в таких ситуациях, однако каких-либо подтверждений его слов не последовало.

Надаль остался недоволен предупреждением в матче с Поспишилом

Рафаэль Надаль остался недоволен судейством в одном из своих первых матчей – во втором круге против Вашека Поспишила.

«Я был очень удивлён, ведь уже был готов подавать. Поспишил поднял руку, попросив о паузе. Не знаю, возможно, ему нужно было отдышаться, возможно, что-то ещё. Я подошёл к судье, объяснил это, и он смутился. Для меня было удивительно, что Вашек сам не подошёл к вышке и не прояснил ситуации. Вы можете пересмотреть повтор этого эпизода, и вам всё станет ясно».

Падение судьи с вышки

Произошёл на US Open и курьёзный инцидент, связанный с арбитром, – благо никто не пострадал. Перед началом парного матча между Фабио Фоньини с Симоне Болелли и Кевином Кравицем с Максимилианом Мартерером судья этой игры, Джон Блом, упал с вышки. Он хотел спуститься с неё, но это закончилось падением на спину, во время которого он чуть не врезался в Болелли. Позже Блом написал в «Твиттере», что с ним всё в порядке, а причиной падения стал отломавшийся подлокотник вышки.

Жара и духота в Нью-Йорке

Построив крышу над огромной Ареной Артура Эша, организаторы решили проблему с потерями времени из-за дождей, однако в этом году возникла другая проблема с погодой – жара и духота. Днём в Нью-Йорке зачастую было больше 30 градусов в тени. Многие теннисисты, игравшие на внешних кортах, без защиты от солнца, снимались с турнира из-за судорог или теплового удара. Например, не смог завершить свой поединок с Маркосом Багдатисом Михаил Южный – а ведь для россиянина это был последний матч на турнире «Большого шлема». Южный завершит карьеру после турнира в Санкт-Петербурге.

На центральной арене многие жаловались на духоту и высокую влажность, особенно когда была закрыта крыша. Судя по всему, организаторы не предусмотрели достаточно мощных кондиционеров на уровне корта. Игроки очень быстро потели, плохо себя чувствовали, и десятиминутный перерыв в связи с жарой – после второго сета у женщин и после третьего сета у мужчин – спасал далеко не всегда. Например, Джокович назвал этот US Open тяжелейшим по погодным условиям за последние 10 лет.

Циципас не знал о перерыве

Кроме того, не все теннисисты знали о праве на длительный перерыв. Например, Даниил Медведев, проиграв третий сет Стефаносу Циципасу, отправился в подтрибунные помещения, а Стефанос остался сидеть на корте. Когда греку сказали, что перерыв длится 10 минут, это время уже почти истекло, и он так и не успел сходить освежиться.

Ледяные ванны и обвинение Марреем Вердаско

Были связаны с этим перерывом и другие ситуации. Например, Джокович использовал это, чтобы немного пошутить, и сначала рассказал, как они с Мартоном Фучовичем во время матча первого круга за 10 минут разделись, залезли в ванну со льдом, оделись и вернулись на корт, а потом уточнил, что лежали в ванне они не вместе, а рядом. А вот Энди Маррей обвинил Фернандо Вердаско в нарушении правил. «Он принимал ледяную ванну, когда я был в душе. Выйдя из душевой, я увидел, что рядом с Фернандо находится его тренер и один из испанских игроков. Они общались между собой, поэтому я тут же пошёл и сообщил об этом организаторам. Я сказал «Ребята, что вы делаете? Существуют чёткие правила, но вы позволяете их нарушать». Если правила существуют, то надо их соблюдать». Испанец в ответ заявил, что это были Маркос Багдатис и один из работников турнира, который следил за временем, а тренер просто проходил мимо. Затем британец опубликовал пост в «Инстаграме», в котором среди прочего с иронией отметил, что ему, видимо, надо провериться у врача, раз он уже видит несуществующие вещи.

Джокович задержался в туалете

Португальский теннисист Жоау Соуза намекнул на затяжку времени сербом Новаком Джоковичем во время их матча четвёртого круга. Действующий чемпион Уимблдона взял туалетную паузу между вторым и третьим сетами их матча.

«Да, я был недоволен этим моментом. Каждый может взять туалетный перерыв, временные рамки которого чётко не предусмотрены правилами. Поэтому, думаю, это правило не самое прозрачное. Но я не жаловался тогда и не жалуюсь сейчас. Не думаю, что он использовал это для получения какого-то преимущества, но он явно задержался в подтрибунном помещении».