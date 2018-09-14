Под прицелом. Судья, наказавший Серену, брошен «на растерзание волкам»

После женского финала US Open многие ополчились на главного арбитра матча Карлоса Рамоса. Некоторые даже посчитали, что он сломал ход поединка. Безусловно, он и Серена Уильямс стали основными действующими лицами этой игры, оставив в стороне даже чемпионку – Наоми Осаку. На послематчевой пресс-конференции Серена обвинила арбитра в сексизме, поскольку он отнял у неё гейм, а у мужчин после подобных слов этого не делал.

Так есть ли в произошедшем скандале вина Карлоса Рамоса? Попробуем разобраться.

#ЯЖЕМАТЬ! Серена слетела с катушек в финале US Open Серена Уильямс разразилась такой истерикой в решающем матче US Open, что о дебютном титуле Наоми Осаки не вспомнит никто.

Фиш и Макинрой против

Часть бывших американских теннисистов осудила действия арбитра. Вот что, например, написал Мэрди Фиш: «С точки зрения судейства, этот US Open был просто безумным. Только в финале мы видели два абсолютно необъяснимых решения».

Фиш: с точки зрения судейства этот US Open был просто безумным

В схожем ключе, только с отсылкой к собственному опыту, высказался знаменитый теннисист и скандалист 80-90-х Джон Макинрой. «Порой я говорил судьям гораздо худшие вещи. Серена права – нет никаких сомнений в том, что отношение к мужчинам-теннисистам иное, нежели к женщинам». Джон, однако, не упомянул, что за такое поведение его много раз штрафовали – как финансово, так и на очки, и на геймы. А в четвёртом круге Australian Open – 1990 он и вовсе был дисквалифицирован. Первое предупреждение Макинрой получил за угрозы судье на линии, второе – за разбитую ракетку. Третье предупреждение последовало за оскорбления судьи на вышке, а также супервайзера. Тогда было принято новое правило, согласно которому третье предупреждение влекло за собой не штрафной гейм, а немедленную дисквалификацию.

Макинрой: Серена права – в теннисе разное отношение к мужчинам и женщинам

«Рамос – не сексист»

Стив Джонсон, наоборот, поддержал арбитра. «Я бы не хотел, чтобы мои слова восприняли неправильно, но судья действовал в соответствии с правилами. Он применял правила, которые действовали и в отношении меня на протяжении многих лет».

Джонсон: судья наказал С. Уильямс в соответствии с правилами

На стороне арбитра оказалась и бывшая британская теннисистка Аннабель Крофт, много лет работающая на спортивном телевидении. «Карлос Рамос — не сексист. Он очень строгий и решительный арбитр, который не поддаётся давлению со стороны игроков, будь то мужчина или женщина. Я помню, как он много раз предупреждал Рафаэля Надаля за затягивание времени».

Крофт: Рамос — не сексист. Он очень строгий и решительный арбитр

«Судейство в финале было идеальным»

Поддержал Рамоса также бывший арбитр (и бывший глава австралийского антидопингового агентства) Ричард Ингс. «В финале он отработал абсолютно идеально. Он видел нарушения правил и был достаточно смел, чтобы объявить об этом. Я поддерживаю его на 110%. Это была одна из лучших работ арбитра за последние годы».

Бывший судья: Рамос идеально отработал в финале US Open. Поддерживаю его на 110%

Принципиальность Рамоса

Беглый обзор матчей, которые обслуживает Рамос, говорит не о том, что он сексист, а о том, что это принципиальный арбитр, который выносил предупреждения и Рафаэлю Надалю за затяжку времени, и Новаку Джоковичу за подсказки от тренера. Португалец следит за соблюдением правил строже, чем многие его коллеги, вот и всё. Конечно, он может что-то не заметить. Например, той же Осаке в финале тренер вроде бы тоже подсказывал, но предупреждения Наоми не получила. Впрочем, она и ракетки не била. Но в любом случае закрывать глаза на нарушения – точно не в стиле Рамоса. А снятие гейма с Серены последовало не за оскорбления сами по себе, а за третье предупреждение. Весьма вероятно, что мужчины, использовавшие не самые лестные слова в его адрес, к этому моменту не имели двух предупреждений.

С. Уильямс обвинила судью финала US Open в сексизме

Рамос не единственный

Энди Роддик, изначально назвавший работу Рамоса в финале худшим судейством из всех, что он видел, позже смягчил своё мнение. «Карлос Рамос был вправе принять то решение, которое мы видели, но последовательность тоже должна иметь место в подобных ситуациях. По ходу турнира я видел, что один из судей практически начал тренировать игрока на корте, тогда как в финале арбитр отнимает гейм у теннисистки за оскорбление».

Роддик – о первой реакции на судейство в финале US Open: меня захлестнули эмоции

Последняя фраза Роддика – очевидная отсылка к действиям Мухаммеда Лайани, который подбадривал Ника Кирьоса по ходу его матча с Пьером-Югом Эрбером. По этому поводу жёстко высказалась Билли-Джин Кинг. Знаменитая американская теннисистка призвала пожизненно дисквалифицировать Лайани.

Билли Джин Кинг призвала пожизненно дисквалифицировать арбитра Лахьяни

Жить «под прицелом»

После скандального финала к Рамосу со стороны прессы и поклонников тенниса теперь повышенное внимание. Теперь долгое время ему придётся жить под прицелом… надеемся, всего лишь фото- и телекамер.

«Я в порядке, невзирая на сложившиеся обстоятельства. Не стоит обо мне беспокоиться. Ситуация получилась не самой приятной, но судейства «а-ля карт» не может существовать. Я не появлялся на улицах Нью-Йорка после матча, чтобы избежать сложных ситуаций», — признался Рамос через некоторое время после финала US Open.

Карлос Рамос: не выходил на улицы Нью-Йорка после финального матча US Open

«На растерзание волкам»

Многие судьи после финала эту ситуацию пропустили через себя и поняли, что на месте Рамоса мог оказаться любой из них. Больше всего их возмутило то, что Женская теннисная ассоциация (WTA) и Ассоциация тенниса США (USTA) встали на сторону Уильямс. Один из арбитров высказал мнение, что USTA, являющаяся организатором US Open, просто «бросила Рамоса на растерзание волкам», хотя он лишь выполнял свою работу и не хотел терпеть оскорбления. Арбитры решили рассмотреть возможность отказаться от обслуживания матчей с участием Серены, пока она не принесёт извинений Рамосу.

Теннисные судьи рассматривают возможность бойкота матчей с участием С. Уильямс

Рамос возвращается

Извинений от Уильямс в адрес пока не последовало (и неизвестно, будут ли они), а вот председатель правления и президент USTA Катрина Адамс в личной беседе извинилась перед Рамосом.

Глава USTA Адамс извинилась перед арбитром финала US Open 2018 Рамосом

Эти извинения были принесены во время жеребьёвки полуфинала Кубка Дэвиса между Хорватией и США, одним из арбитров которого будет как раз Рамос. Таким образом, Карлос продолжает работу сразу после финала US Open, несмотря на негатив в его адрес со стороны как игроков и официальных лиц, так и поклонников Серены. Матч, к счастью, пройдёт не в США, а в Хорватии, так что возможностей для негативной реакции зрителей будет меньше. В любом случае думается, что Рамос готов к возможному свисту со стороны части американских болельщиков и справится с этой ситуацией, если она возникнет.

Арбитр, судивший скандальный финал US Open, назначен на матч Кубка Дэвиса

Смерть и травмы судей

Вообще, работа теннисных арбитров – не самая безопасная в мире. Помимо нервных потрясений после таких скандалов и угроз особо эмоциональных болельщиков, судьи получают и травмы. Самый трагичный и, пожалуй, самый известный случай произошёл в 1983 году в финале юниорского US Open, когда будущая звезда тенниса Стефан Эдберг с подачи случайно попал в пах судье на линии. Арбитры в то время сидели, а не стояли, как сейчас, и он, пытаясь увернуться от мяча, упал со стула и ударился головой о жёсткий корт. Через несколько дней 60-летний арбитр скончался от кровоизлияния в мозг.



Затем были менее опасные случаи – например Давид Налбандян в финале турнира в Лондоне, пнув с досады после проигрыша гейма рекламный щит, осколками ранил судье ногу и был дисквалифицирован. Также несколько раз мяч после подачи попадал арбитрам в глаз. Была и другая ситуация – Денис Шаповалов в Кубке Дэвиса с досады ударил ракеткой по мячу, и тот попал в глаз судье на вышке. Логично, что здесь, в отличие от ненамеренных попаданий в глаз с подачи, теннисист был дисквалифицирован.