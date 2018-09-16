Шарапова задержалась в Нью-Йорке на неделе моды, Свитолина сочетает отдых в тропиках и тренировки, Халеп отдыхает на море, Медведев женился.

Шарапова с Гилксом на неделе моды, Свитолина в купальнике, Халеп на море

Мария Шарапова после выхода в четвёртый круг US Open и поражения от Карлы Суарес-Наварро готовится к азиатской серии турниров. Россиянка должна сыграть в Пекине, а затем в Тяньцзине, где она в прошлом году завоевала титул. Также в планах экс первой ракетки мира выступление в Москве. В прошлом году Мария прилетела на Кубок Кремля сразу после успеха в Тяньцзине и вышла на первый матч всего через двое суток после длинного перелёта, в итоге потерпев поражение.

Кроме того, Шарапова задержалась в Нью-Йорке и после посещения недели моды сходила на ужин вместе со своим спутником Александром Гилксом. Мария раньше не публиковала совместных фотографий, в то время как Александр уже выкладывал фото с ней в конце августа.

Елена Остапенко, проигравшая Марии в третьем круге US Open, успела побывать дома и уже вылетела из Риги в Южную Корею.

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Дарья Гаврилова уже на месте. Уроженка России, представляющая Австралию, также будет играть в Токио. Интересно, что в стартовом раунде она встретится с Кристиной Плишковой, а во втором круге может сыграть с её сестрой-близняшкой Каролиной.

А Новак Джокович пока проводит время в Белграде. Действующий чемпион Уимблдона и US Open сфотографировался с футболистами клуба «Црвена Звезда».

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