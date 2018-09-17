До свиданья, наша Маша! Шарапова уходит, чтобы вернуться?

Россиянка досрочно завершила сезон и не сыграет в Москве на Кубке Кремля. В чём же дело? Травмы, усталость или бойфренд?

Мария Шарапова, по слухам, досрочно завершила сезон. Изначально россиянка планировала после поражения в четвёртом круге US Open отдохнуть до конца сентября, а затем сыграть подряд три турнира – в Пекине, Тяньцзине и Москве. Теперь возвращения Марии на корт стоит ждать только в начале января, на другом соревновании в Китае – в Шэньчжэне.

Косвенно подтвердил информацию директор женского Кубка Кремля Алексей Селиваненко. «Шарапова хочет взять паузу после длинного и не совсем удачного сезона. Ей необходимо восстановиться и разобраться со всеми своими проблемами. Мария подумывает не играть всю серию китайских турниров и «ВТБ Кубок Кремля». У нее на каждый сезон есть цели. Целью на этот сезон был отбор на итоговый турнир, но на данный момент это уже невозможно. Данное решение характеризует ее с самой хорошей стороны. Для неё важны спортивные результаты, а не гонорары, которые она могла получить на турнирах».

Реальных шансов попасть на Итоговый чемпионат WTA в Сингапуре у Шараповой действительно не было. В чемпионской гонке она занимает 25-ю строчку, набрав 1602 очка. До восьмой позиции, на которой расположилась Кики Бертенс, больше полутора тысяч баллов (у голландки их 3253). Давайте вспомним, на каких турнирах Шарапова набрала большую часть своих очков и где она проиграла намного раньше, чем можно было ожидать.

«Место в топ-60 — это не для меня». Шарапова прервала чёрную серию Мария Шарапова в Мадриде прервала серию из четырёх поражений, начавшуюся в январе. В столице Испании её тайно поддерживает бойфренд.

Успешные выступления Шараповой

Все лучшие результаты в нынешнем году Мария показала на песчаном покрытии. Это и неудивительно – грунтовые корты являются для Шараповой наиболее удобными на протяжении всех 10-х годов. При этом начинала она как специалист по быстрым покрытиям и свои первые яркие победы одержала на траве и харде. Однако с 2011 года и до дисквалификации в 2016-м больше половины титулов Мария завоевала на грунте, выиграв там все крупнейшие турниры: «Ролан Гаррос» (дважды), Рим (трижды) и Мадрид.

В Штутгарте, где Шарапова тоже не раз поднимала над головой главный трофей, она проиграла на старте, но и соперница для первого круга попалась весьма серьёзная – Каролин Гарсия. Зато уже в Мадриде Мария дошла до четвертьфинала и в борьбе уступила Бертенс (той самой, которая сейчас идёт восьмой в гонке). В Риме Шарапова сыграла ещё лучше – в четвертьфинале взяла верх над чемпионкой «Ролан Гаррос» — 2017 Еленой Остапенко, а в полуфинале дала бой первой ракетке мира и будущей победительнице Открытого чемпионата Франции – 2018 Симоне Халеп.

На «Ролан Гаррос» Мария могла получить дополнительный импульс, впервые с 2004 года обыграв Серену Уильямс – но американка не вышла на матч 4-го круга, сославшись на травму, полученную накануне в парной встрече. Не секрет, что их матчи принципиальны для обеих, и, по словам Шараповой, Уильямс поклялась больше никогда в жизни ей не проигрывать. А так Мария потеряла игровой ритм и после трёхдневной паузы взяла всего три гейма у Гарбинье Мугурусы.

Главные провалы

Увы, большую часть выступлений Шараповой на других крупных турнирах можно назвать провальной. Неплохим получился разве что финальный аккорд – 4-й круг US Open со второй за сезон победой над Еленой Остапенко по пути. На Australian Open, правда, не повезло с сеткой – в третьем раунде Марию ждала Анжелика Кербер, жаждавшая реабилитироваться за провал предыдущего сезона. Немка отдала ей всего 4 гейма и в итоге дошла в Мельбурне до полуфинала. В Индиан-Уэллсе Шарапова и вовсе проиграла на старте. Проиграла, как выяснилось позже, будущей чемпионке и этого турнира, и US Open, но на тот момент поражение от Наоми Осаки в двух партиях выглядело серьёзной неудачей.

Главный провал случился на Уимблдоне. Понятно, что уже не стоит ждать победы на турнире, который когда-то давно принёс славу и деньги 17-летней девушке из России – но поражения в первом круге ожидать тоже не стоило. Однако оно произошло, причём Шарапова вела у Виталии Дьяченко со счётом 5:2 во второй партии, выиграв первый сет. В итоге Мария даже до матчболов не добралась и за три с лишним часа проиграла это дерби. Пожалуй, главная причина проблем Шараповой на траве – потеря резкости ударов и силы подачи. Но, несмотря на это, Уимблдон она любит.

Также Мария проиграла в третьем круге турнира в Монреале (Каролин Гарсии, как и в Штутгарте) и в первом круге Дохи (Монике Никулеску). Если оставить за скобками грунтовые турниры и US Open, то баланс побед и поражений получится почти нулевым – 7 выигранных матчей и 6 проигранных.

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Травмы Марии

Мешали более успешным выступлениям Марии в сезоне и травмы. Например, с турнира в Майами она снялась из-за проблем с левым предплечьем. По аналогичной причине россиянка пропустила соревнования в Дубае. Затем Мария сократила календарь после Уимблдона, объяснив, что ей нужно дать своему телу отдохнуть. Не в оптимальном состоянии была рука Шараповой и на US Open – Мария играла с тейпом.

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Смена тренера

Кроме того, Шарапова вернулась к своему бывшему тренеру – Томасу Хогстедту. Швед ранее работал с Марией два с половиной года, и именно при нём она по-настоящему научилась играть на грунте. В этом сезоне Хогстедт и Шарапова возобновили сотрудничество как раз перед грунтовым сезоном. На песчаном покрытии, как мы уже вспоминали, Мария выступила здорово, так что там их тандем доказал свою эффективность.

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Жизнь вне тенниса

Главное же событие вне теннисных кортов с Марией произошло в январе. Именно тогда появились первые слухи о её романе с английским предпринимателем и коллекционером Александром Гилксом. Официальных подтверждений долго не было, хотя Гилкс весной и летом ездил с Шараповой на турниры: в Мадрид, на «Ролан Гаррос», Уимблдон и US Open. Александр впервые выложил совместное фото с ней в конце августа, а Мария сделала это лишь несколько дней назад.

Также Мария появилась на большом экране – в фильме «Восемь подруг мисс Оушен», который вышел в прокат в июне. Съёмки состоялись в прошлом году.

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Сейчас у Шараповой будет время, чтобы заняться личными делами, а также различными бизнес-проектами. Остаётся узнать, когда она вернётся на корт.