Шлемоносец, легенда, чемпион, сборники, красотки. 10 причин следить за SPb Open

Олимпиада-80 и Тель-Авив, чирлидеры и Милан, точка в карьере и недостающей алмаз в короне – что нужно знать о турнире в Санкт-Петербурге.

О турнире

Турнир АТР World Tour 250. Санкт-Петербург (Россия). St. Petersburg Open



Призовой фонд: $ 1 151 110.

Покрытие: хард, помещение.

Дата проведения: 17-23 сентября.

Разница во времени с Москвой: нет.

Заявка на турнир (от 06.08.2018): Доминик Тим (8), Фабио Фоньини (14), Роберто Баутиста-Агут (15/WC), Марко Чеккинато (21), Дамир Джумхур (24), Денис Шаповалов (26), Андрей Рублёв (37), Карен Хачанов (38), Маттео Берретини (54), Даниил Медведев (68), Евгений Донской (87), Михаил Южный (104/WC), Стэн Вавринка (195/WC)

Джек Сок (18), Филип Краинович (30), Мэттью Эбден (60), Джон Миллман (63), Хуан-Мартин дель Потро (4), Сэм Куэрри (13), Фабио Фоньини (15), Адриан Маннарино (26), Дамир Джумхур (29), Фелисьяно Лопес (37), Жиль Мюллер (46), Тейлор Фритц (69).

Полный список участников.



Отказались от участия: Леонардо Майер (50), Йозеф Ковалик (85).

Действующий победитель: Дамир Джумхур.

История

Турнир в Санкт-Петербурге появился в календаре ATP в 1995 году, получив лицензию от закрывшегося соревнования в Сарагосе (Испания). Местом проведения надолго стал СКК «Петербургский» (ранее СКК им.В.И. Ленина), который был построен в Парке Победы к Олимпиаде-80.

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Вначале турнир проводился ранней весной, одновременно с «Мастерсом» в Майами, потом переместился на февральскую серию турниров в зале, а с 2000 года – на позднюю осень. Во время сокращения календаря в 2012-м соревнование сдвинули на сентябрь, после US Open и недели Кубка Дэвиса. В 2014 году из-за финансовых трудной турнир первоначально переместился в Тель-Авив, но и там не состоялся.

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Второе дыхание

В следующем году с приходом крупного газового спонсора и новой команды руководителей во главе с Александром Медведевым и Наталией Камельзон St. Petersburg Open задышал новой жизнью. Соревнования переместились на современный стадион «Сибур Арена», корт №1 возводился во временном шатре прямо на автомобильной парковке.

С 2018 года вторая по значимости площадка разместилась в просторном легкоатлетическом манеже, располагающимся рядом. Чемпионами разных лет становились такие звёзды мирового тенниса, как Евгений Кафельников, Марат Сафин, Михаил Южный, Густаво Куэртен, Энди Маррей, Марин Чилич, Милош Раонич, Александр Зверев. Стоит добавить, что в Санкт-Петербурге с приходом новой команды организаторов появился и женский турнир, который проводится в феврале после Australian Open. Так временная потеря одного соревнования обернулась появлением сразу двух.

Проводы Южного

23-й по счёту розыгрыш будет особенным хотя бы потому, что именно на этом турнире завершит свою продолжительную профессиональную карьеру Михаил Южный – двукратный обладатель Кубка Дэвиса (2002, 2006), теннисист, побывавший в своё время в топ-10 и выигравший 10 титулов в одиночном разряде, в том числе St. Petersburg Open-2004. Кроме того, Михаил дважды был финалистом турнира в городе на Неве (2002, 2010), а с 2000 года не пропустил ни одного розыгрыша. Нынешний для него будет уже 18-й – могло бы быть и 19, если бы не отмена турнира в 2014-м.

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Питерская публика сразу же полюбила Южного за его самоотверженность и желание бороться в матчах до конца. Взять хотя бы второй круг турнира-2016, в котором россиянин вытащил безнадёжный матч с действующим чемпионом и безусловным фаворитом Милошем Раоничем с двух подач на матч и счёта 1:5 на тай-брейке второго сета.

Россияне-«сборники»

В числе участников St. Petersburg Open-2018 вся пятёрка игроков сборной России, которая в минувший уик-энд добилась победы в Кубке Дэвиса над командой Беларуси. Правда, двое из них уже проиграли: Евгений Карловский в воскресенье в первом круге квалификации уступил как раз первому номеру белорусов Илье Ивашко, а Евгений Донской в понедельник в первом круге – чемпиону-2012 Мартину Клижану из Словакии. Зато оба пока остаются в сетке парного разряде – Донской сыграет вместе с Кареном Хачановым, а Карловский – с Теймуразом Габашвили. Во вторник стартовые матчи проведут Андрей Рублёв (с немцем Штруффом) и Даниил Медведев (с португальцем Соузой), а Хачанов, как высоко сеяный, вступит борьбу со второго круга. Ему будет противостоять Стэн Вавринка.

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Возвращение Вавринки

Трёхкратный победитель турниров «Большого шлема» Стэн Вавринка из Швейцарии возвращается в Санкт-Петербург после годичной паузы. В 2016-м он приехал в город на Неве в статусе чемпиона только что завершившегося US Open, дошёл до финала и собирался приехать на следующий год. Но в планы вмешалась травма и последующая операция на колене. Стэн долго и безуспешно пытался вернуться на былые высоты и только в августе нынешнего года на американском харде к нему пришли результаты.

После успехов на «Мастерсах» в Торонто и Цинциннати, а также на US Open швейцарец вернулся в топ-100, однако на момент подачи заявок на St. Petersburg Open он был всего лишь 195-м. Но организаторы пошли Вавринке навстречу и выдали ему «уайлд-кард», как и Михаилу Южному. В стартовом матче Стэн справился со словенцем Аляжем Бедене и теперь готовится к битве с Хачановым. «Карен – молодой игрок, он здорово прогрессирует, плюс он будет играть дома. Он провёл отличные матчи на US Open, здорово там выступил, поэтому я ожидаю трудный матч. Добавлю, что он отличный парень, мы знаем друг друга. Это будет интересный поединок и надеюсь, что матч доставит мне удовольствие».

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Новая орбита

Турнир в Санкт-Петербурге становится знаковым для карьеры многих теннисистов, открывая путь на новую, более высокую орбиту. Вот и для боснийца Дамира Джумхура розыгрыш-2017 завершился первым в карьере титулом на уровне ATP. Затем последовал «российский дубль» — победа и на октябрьском Кубке Кремля, а после титула в Анталье-2018 Джумхур поднялся на рекордное для себя 23-е место в рейтинг-листе ATP. Немудрено, что Дамир с радостью приехал в Питер и в этом году, чтобы попытаться защитить титул. Он посеян под 6-м номером. Сыграет в нынешнем розыгрыше и финалист прошлого года итальянец Фабио Фоньини, точнее он играл здесь в решающем матче дважды (ещё в 2012-м).

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Дорога в Лондон и Милан

После завершения US Open ATP-тур выходит на финишную прямую. В осенних турнирах рейтинговые очки становятся на вес золота для тех, кто пытается отобраться в восьмёрку сильнейших для участия в итоговом чемпионате в Лондоне. И таких теннисистов приехало в Питер сразу несколько. Помимо уже упомянутого Фоньини, который занимает в чемпионской гонке 11-е место, это идущий пока 8-м австриец Доминик Тим. В 2015-м он уже играл в Санкт-Петербурге и дошёл до полуфинала, где уступил Жоау Соузе. Впервые сыграет в городе на Неве и один из ярких представителей поколения NextGen 19-летний канадец Денис Шаповалов, который в гонке за попадание на итоговый чемпионат U21 в Милане занимает пока 3-е место.

Мирный фактор

41-летний Максим Мирный – образец преданности тенниса. После того как его одиночная карьера пошла на спад, он сосредоточился на парном разряде и продлил себе теннисную жизнь ещё лет на 10. Максим – настоящий патриот сборной Беларуси, цвета которой он непрерывно и довольно успешно защищает в Кубке Дэвиса вот уже на протяжении 25 (!) сезонов. Был первой ракеткой мира, выиграл 52 титула в парном разряде, включая 6 на турнирах «Большого шлема», а ещё 4 раза побеждал в миксте и в этом же разряде стал олимпийским чемпионом Лондона-2012 вместе с Викторией Азаренко. Побеждал Максим и пять раз на Кубке Кремля, а вот Санкт-Петербург белорусу до сих пор никак не может покориться, хотя он дважды был здесь в финале (2005, 2008). Возможно, с третьей попытки Мирный сможет восполнить этот пробел в биографии и добавить недостающий алмаз в свою корону. Если, конечно, ему поможет его напарник – австриец Филипп Освальд.

Город над вольной Невой

Помимо самих теннисных состязаний, организованных на высоком уровне, участникам предлагается обширная культурная программа, благо Санкт-Петербург располагает обилием музеев, достопримечательностей и прочих возможностей для культурной программы. Да и сам по себе этот город – настоящий музей под открытым воздухом – достаточно просто выйти на улицу. Теннисисты и из пушки в Петропавловской крепости стреляли, и в Эрмитаж ходили, и в Кунсткамеру, катались по Неве на катере, посещали прочие достопримечательности. Но самое интересное, что, приезжая на следующий год, они снова идут по музеям и выставкам, находя для себя всё новые и новые впечатления. Ну а во время матчей настроение зрителям (возможно и игрокам) в перерывах поднимают девушки из группы поддержки, которые уже стали своеобразной визитной карточкой турнира.