«Дарю всем панду и закат». Вавринка освоился в Питере

В пятницу на St. Petersburg Open-2018 определились все полуфиналисты. День был богат на события – сложил полномочия прошлогодний победитель Дамир Джумхур, проиграли так полюбившийся публике канадец с питерскими корнями Денис Шаповалов и последний россиянин в сетке – Даниил Медведев. Зато в строю чемпион-2012 Мартин Клижан, два обладателя «уайлд-кард» — Роберто Баутиста-Агут и финалист-2016 Стэн Вавринка, и конечно же первый номер посева Доминик Тим. Вот что рассказали победители дня представителям СМИ, среди которых был и корреспондент «Чемпионата».

Юная звезда турнира Денис Шаповалов вёл в матче против Мартина Клижана 6:3, 5:3, но затем не смог подать на сет. Словак выиграл 7 геймов подряд и удержал преимущество до конца матча.

— Мартин, это соперник вам помог или вы сами переломили ход игры в конце второго сета?

— Это моя победа, я выиграл этот матч, а не соперник проиграл. Был очень трудный поединок, он вёл 1:0 по сетам и 5:3 во втором. Но тут произошло пару розыгрышей, в которых я хорошо сыграл. После этого я смог найти способ, как делать брейки на его подаче. После этого у меня возросла уверенность в своих силах и уже в третьем сете, как мне кажется, я играл лучше.



— У вас было падение на корт. Насколько серьёзна травма?

— Я пока ещё не знаю о степени серьёзности травмы. Сейчас я чувствую боль в колене и бедре. Надо пообщаться с физио.



— Только ли в уверенности причина вашей победы. Изменили ли вы что-то тактически в конце второго сета?

— На самом деле я начал «читать» его подачу, и это было ключевым моментом. Я чётко понял – куда и как он подаёт. После этого моя уверенность возросла.



— Вы сами левша и играли сегодня с левшой. Есть ли у вас ощущение, с кем вам вообще играть легче – с левшами или правшами?

— Посмотрите статистику. Я вам сейчас не могу какие-то цифры назвать. Ясно, что левши находятся в меньшинстве, может быть нас процентов 10 в ATP-туре, поэтому достаточно редко я с ними играю. Но ничего особенного в плане игры против левшей я не нахожу. Обычный матч.

— 6 лет назад вы выиграли здесь свой первый титул. Когда вы играли сильнее – тогда или сейчас? Насколько возросла ваша уверенность?

— Первый титул в карьере, который я завоевал в Санкт-Петербурге, я буду помнить всю свою жизнь. И то что в этом году вышел здесь в полуфинал – это тоже многое для меня значит, потому что это особенный для меня турнир, и он один из лучших в ATP-туре. Здесь всё очень здорово организовано, мы окружены заботой со стороны организаторов, и нам это очень нравится. У меня великолепные ощущения по поводу моей сегодняшней победы. Я не ожидал, что смогу выиграть этот матч, но я рад, что мне это удалось. Что касается игры, то лучше я играю сейчас.



— Кто-то пойдёт смотреть на матч, где определяется ваш будущий соперник – Вавринка – Джумхур? Что скажете про каждого теннисиста?

— Я здесь один, поэтому сам пойду немного посмотреть этот поединок. Что касается Вавринки – это великий игрок, все его знают. У нас с ним всегда напряжённые поединки, в частности я ему уступил в пяти сетах на прошлогоднем Australian Open. Это был очень упорный матч. Что касается Джумхура, то он действующий чемпион турнира и тоже превосходный игрок. В любом случае это будет интересный матч и надеюсь, что мне удастся показать хороший теннис.



— Вы сделали на корте комплимент своему сегодняшнему оппоненту. Есть ли в этом молодом поколении кто-то, кого вы могли бы выделить? Что привносит это молодое поколение в ATP-тур?

— Когда мне было около 21 года, не было никакой кампании, направленной на продвижение молодого поколения. Здорово, что ATP сейчас этим занялось. Думаю, что это хорошо для тенниса. Что касается нынешнего молодого поколение. Я думаю, что они через какое-то время включатся в борьбу за звание первой ракетки мира или за попадание в топ-10, и будет очень интересно посмотреть на эту смену поколений, когда через несколько лет уйдут из тенниса такие игроки как Федерер и Надаль.



— Чувствовали ли вы, что на стороне соперника больше симпатий публики? Или вам показалось, что болели поровну за каждого?

— Думаю, что зрители одинаково объективно болели за нас обоих. Когда проигрывал я – они меня поддерживали, когда проигрывал Денис – его. Мне кажется, что здесь очень объективные болельщики, а когда стадион завтра будет больше заполнен, как я понимаю, будет просто великолепно выступить перед такой публикой, которая мне, повторюсь, очень нравится.



— Как вы думаете, что не хватило вашему сопернику в сегодняшнем матче?

— Спросите его тренера.

Испанец Роберто Баутиста-Агут в двух сетах справился с 3-й ракеткой турнира Марко Чеккинато.



— Роберто, в чём была сложность в сегодняшнем матче? За счёт чего обыграли соперника?

— После вчерашнего затяжного матча я чувствовал, что мне не хватает энергии в самом начале этого поединка. Слишком много было отдано эмоций вчера. Но потом постепенно я смог войти в матч и в итоге победил.



— Вчерашний матч был прощальным для Михаила Южного. Не могли бы вы рассказать о своих эмоциях.

— Могу сказать, что вчера была отличная атмосфера на корте, и мне было очень приятно сыграть последний матч против Михаила. Я его очень уважаю как игрока и уважаю те достижения, которых он добился в своей карьере. Это был очень хороший матч.



— Вы провели здесь уже 3 матча. Какой для вас был самым тяжёлым и есть ли силы ещё прибавить?

— Надо сказать, что сегодняшний матч в физическом плане не был таким изматывающим, как вчерашний затяжной матч с Михаилом. Так что я должен просто хорошенько восстановиться сегодня и подготовиться к следующему поединку.



— Почему вас не было изначально в заявке на участие в турнире, и из-за чего потом передумали и попросили «уайлд-кард»?

— В связи с травмой мышц живота я не мог играть в полную силу и так много, как я хотел. Но после Кубка Дэвиса мне хотелось сыграть ещё одну турнирную неделю, поэтому и попросил «уайлд-кард».



— Ваш будущий соперник определяется в матче Тим – Медведев. Кого считаете фаворитом?

— Они оба очень сильные теннисисты. Даниил Медведев показывает свой лучший теннис в этом сезоне. Думаю, что в любом случае нас ждёт тяжёлый матч – оба соперника одинаково интересные и сложные.



— В этом году вы выиграли 2 титула на харде – Окленд и Дубай. В чём секрет такого удачного выступления на харде?

— Дело в том, что примерно до 14-15 лет я вообще не играл на харде, я рос как игрок на грунте. Ещё меньше играл матчей в помещении, в зале. Но у меня такой набор ударов, такая техника, что мне легко их приспособить под любое покрытие. Поэтому я сейчас успешно выступаю на харде.

Обладатель «уайлд-кард» Стэн Вавринка смог выбить из турнира прошлогоднего чемпиона Дамира Джумхура.



— Стэн, у вас был не очень удачный старт. Как удалось потом выправить игру и победить?

— Я думаю, что в целом я провел хороший матч. Да, он сделал брейк в начале матча, он здорово сыграл, но потом мне удалось найти ту игру, которая позволила мне выиграть. Я удачно сочетал скорость, смену ритма игры, хорошо двигался. И это помогло мне победить.

— Насколько для вас важно завоевать первый титул после травмы? Это как-то может прибавить вам уверенности в дальнейшем?

— Я доволен тем, что прошёл в полуфинал, но пока слишком далеко от финала, чтобы так рано думать о трофее. На этом турнире очень сильный состав. Я играю с сильными соперниками. Два года назад я был в финале, и вот сейчас я уже в полуфинале. Я рад этому. Мне предстоит матч с Клижаном, это очень трудный соперник. Мы много раз с ним встречались на корте, и я ожидаю очень упорного поединка. Повторю ещё раз – слишком рано думать о трофее!



— Как вам кажется, удаётся ли вам прибавлять по ходу турнира? Удалось вернуть ту игру, которая была у вас два года назад или чего-то не хватает?

— Я доволен в целом, как я играю. Конечно, всегда есть, что улучшать, но сейчас я показываю хороший теннис, и мне надо двигаться именно в этом направлении – продолжать совершенствоваться, продолжать улучшать уровень физической готовности и просто играть в том же духе. Мне кажется, сегодня я играл немножечко лучше, чем в предыдущие матчи. С тех пор как я прибыл на этот турнир, я продолжаю повышать свой уровень игры. Как я уже говорил, на турнирах в Америке я провёл несколько хороших матчей, в том числе побеждал игроков, находящихся в топ-15.



— Вы в своём инстаграме часто используете смайлик в виде панды. Это что-то значит для вас? И как вы относитесь к ведению социальных сетей в целом?

— Я всегда пытаюсь использовать смайлики в своих публикациях. Хочу что-то позитивное дарить людям. Я действительно часто пользуюсь твиттером и Инстаграмом. Я хочу общаться с болельщиками, с людьми, которые следят за тем, как я играю в теннис. Мне приятно показывать им что-то из моей жизни помимо тенниса. Вчера я как раз гулял по Санкт-Петербургу, был потрясающий закат, именно этим я хотел поделиться с болельщиками через соцсети.

— Два года назад вы поддерживали друг друга с Донной Векич на турнирах в Санкт-Петербурге на стадионах, которые находятся в паре километров. И оба дошли до финалов. Сейчас вы играете в Питере, а Донна – в Токио. И оба уже в полуфиналах. Значит для вас расстояние не имеет значение?

— Два года назад было всё по-другому. Да, нам было хорошо здесь, мы играли параллельно и поддерживали друг друга. Была также возможность проводить время вместе. Сейчас другое время – она играет на турнире в Токио. Для нас всё-таки важно концентрироваться, прежде всего, на теннисе.



— Что вы думаете о новом формате Кубка Дэвиса? Обсуждали ли вы это с Роджером Федерером? И есть ли возможность увидеть вас вместе в сборной – в её сильнейшем составе?

— Мы ещё толком ничего не знаем про новый Кубок Дэвиса. Слишком многое ещё непонятно, много вопросов. Я хотел бы подождать, пока будет разыгран первый Кубок Дэвиса в новом формате. Пока слишком рано давать какие-то комментарии на этот счёт. Мы даже не знаем, когда это произойдет. А закончить пресс-конференцию я бы хотел на другой ноте – вчера я сыграл на корте челлендж с генеральным директором St. Petersburg Open Александром Медведевым – и он победил! Он – лучший!

Самый интересный матч дня прошёл в вечерней программе. Последний россиянин в сетке – Даниил Медведев – упорно сражался с 8-й ракеткой мира Домиником Тимом. Дело дошло до тай-брейка в третьей партии, который уверенно отыграл более опытный австриец.



— Доминик, вы говорили, что вам будет интересно сыграть с Даниилом Медведевым, поскольку до этого вы с ним играли только по юниорам. Как вам его уровень игры сейчас и довольны ли, как сыграли вы?

— Хочу сказать, что с тех пор, как ему было 14 лет, он немного повысил свой уровень игры. Вообще это покрытие удобно для него, и мне было очень трудно с ним играть. Особенно, если отскок был на нужной ему высоте, ему удавались хорошие удары. Я рад, что смог сегодня победить. Рассматриваю сегодняшний матч как хорошую победу над очень хорошим игроком. Ну а на тай-брейке многое решает везение – удача сегодня была на моей стороне.

— Вы сейчас идёте на 8-м месте в чемпионской гонке ATP. Насколько для вас важно попасть в Лондон?

— Всякий раз, когда я думаю о своих целях, я действительно рассматриваю одной из важнейших – попадание на итоговый турнир ATP. Сейчас я пока туда попал, но игроки, идущие на 9-м, 10-м местах, плотно меня подпирают. Нужно ещё зарабатывать очки, чтобы гарантированно туда попасть. Последние два года я там играл, но одержал только одну победу и не смог выйти из группы. Поэтому цель была бы такая – впервые попасть в полуфинал итогового турнира. Но всё-таки вначале надо туда попасть вообще.



— Что думаете о сопернике по полуфиналу Роберто Баутиста-Агуте?

— Мы играли с ним три раза в 2015 году, и все три раза он оказывался сильнее, поэтому завтра мне надо будет разработать новый план на игру. Он испанец, но играет совсем не по-испански. У него плоские удары, это покрытие как нельзя лучше подходит. С другой стороны, он приятный парень в общении, мы с ним часто тренируемся, и это очень хорошие тренировки, на высоком уровне. Поэтому я надеюсь, что смогу показать высокий уровень тенниса в завтрашнем матче.



— Когда ваше поколение и те, кто чуть вас постарше, сможете сменить на вершине эту троицу – Федерер, Джокович и Надаль? Что вам не хватает, чтобы этого добиться?

— Действительно, это великие игроки. Я думаю, что придёт время, когда мы придём им на смену. Но нам бы хотелось это сделать ещё в то время, когда они остаются действующими игроками, а не просто, когда уйдут сами. И я лично приближаюсь к этой цели. В этом году я впервые сыграл в финале турнира «Большого шлема» — на «Ролан Гаррос», смог пройти достаточно далеко на US Open. Мне кажется, что мы на правильном пути. С другой стороны, Федерер, Надаль и Джокович – это великие игроки, они завоевали наибольшее количество «шлемов» в истории. Да, мы хотим их сместить с пьедестала и однажды это произойдёт, и мы упорно над этим работаем.