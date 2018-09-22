Мяч в спину. Федерер и Джокович порезвились, как их дети

В Чикаго стартовал второй розыгрыш Кубка Лэйвера, в котором сборная Европы играет против сборной остального мира. Европейскую команду представляют выступавшие в первый день Роджер Федерер, Новак Джокович, Григор Димитров, Давид Гоффен и Кайл Эдмунд, а также Александр Зверев и Жереми Шарди, имеющий статус запасного. За сборную мира выступают Кевин Андерсон, Джек Сок, Фрэнсис Тиафо, Диего Шварцман, Джон Иснер и Ник Кирьос. Запасным заявлен Николас Джарри. Тиафо заменил отказавшегося от участия Хуан-Мартина дель Потро.
Федерер и Кирьос получили именные свитера главной хоккейной команды города – «Чикаго Блэкхоукс».
Ник успел примерить и баскетбольную форму, причём отнюдь не «Чикаго Буллз».
Кстати, в Чикаго теннисисты прилетели на специально заказанных для них самолётах.
Перед матчами Зверев и Федерер обсуждали тактические моменты на тренировке.
Зверев успел сфотографироваться и с Гоффеном и Джоковичем.
А капитаны и вице-капитаны – Бьорн Борг, Томас Энквист, Джон и Патрик Макинрои – собрались вместе на торжественный ужин. Бьорну и Джону точно было что вспомнить – их соперничество когда-то было одним из самых ярких в туре, пусть и коротким.
Не обошлось и без селфи всей сборной Европы, которое сделал Роджер.
Сборная мира предпочла сфотографироваться с новеньким «Мерседесом».
Кстати, Иснер за неделю до старта соревнований стал отцом. Вероятно, это одна из причин, по которым он не играл в первый день.
Теннисные болельщики в Чикаго с восторгом встречали Федерера. Как, впрочем, и болельщики почти по всему земному шару.
Джокович накануне старта турнира озаботился вопросом о том, где в Чикаго достать вкусный свежевыжатый сок.
В своём парном матче Джокович и Федерер потерпели поражение, но явно получили удовольствие от процесса игры.
Кроме того, во время одного из розыгрышей в первой партии мяч после удара Джоковича попал в спину Федереру. Удар получился не самой большой силы, поэтому теннисисты с улыбкой отнеслись к происшествию.«Моё сердце остановилось на три секунды», – заявил Джокович после первого сета.«Именно поэтому мы и не играем пару», – пошутил Федерер в ответ.