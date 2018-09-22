Федерер и Джокович сыграли в паре, Кирьос примерил баскетбольную форму, а Иснер оставил новорождённую дочь ради выступления на Laver Cup.

Мяч в спину. Федерер и Джокович порезвились, как их дети

В Чикаго стартовал второй розыгрыш Кубка Лэйвера, в котором сборная Европы играет против сборной остального мира. Европейскую команду представляют выступавшие в первый день Роджер Федерер, Новак Джокович, Григор Димитров, Давид Гоффен и Кайл Эдмунд, а также Александр Зверев и Жереми Шарди, имеющий статус запасного. За сборную мира выступают Кевин Андерсон, Джек Сок, Фрэнсис Тиафо, Диего Шварцман, Джон Иснер и Ник Кирьос. Запасным заявлен Николас Джарри. Тиафо заменил отказавшегося от участия Хуан-Мартина дель Потро.



Федерер и Кирьос получили именные свитера главной хоккейной команды города – «Чикаго Блэкхоукс».

Ник успел примерить и баскетбольную форму, причём отнюдь не «Чикаго Буллз».

Кстати, в Чикаго теннисисты прилетели на специально заказанных для них самолётах.

Перед матчами Зверев и Федерер обсуждали тактические моменты на тренировке.

Зверев успел сфотографироваться и с Гоффеном и Джоковичем.

А капитаны и вице-капитаны – Бьорн Борг, Томас Энквист, Джон и Патрик Макинрои – собрались вместе на торжественный ужин. Бьорну и Джону точно было что вспомнить – их соперничество когда-то было одним из самых ярких в туре, пусть и коротким.

Не обошлось и без селфи всей сборной Европы, которое сделал Роджер.

Сборная мира предпочла сфотографироваться с новеньким «Мерседесом».

Кстати, Иснер за неделю до старта соревнований стал отцом. Вероятно, это одна из причин, по которым он не играл в первый день.

Теннисные болельщики в Чикаго с восторгом встречали Федерера. Как, впрочем, и болельщики почти по всему земному шару.

Джокович накануне старта турнира озаботился вопросом о том, где в Чикаго достать вкусный свежевыжатый сок.

В своём парном матче Джокович и Федерер потерпели поражение, но явно получили удовольствие от процесса игры.

Кроме того, во время одного из розыгрышей в первой партии мяч после удара Джоковича попал в спину Федереру. Удар получился не самой большой силы, поэтому теннисисты с улыбкой отнеслись к происшествию.«Моё сердце остановилось на три секунды», – заявил Джокович после первого сета.«Именно поэтому мы и не играем пару», – пошутил Федерер в ответ.