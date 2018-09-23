«Ждём Шарапову, Серену, Джоковича и Циципаса». Камельзон – о турнире в Питере

«Муратоглу спровоцировал скандал»

23-й по счёту St.Petersburg Open уходит в историю. В интервью «Чемпионату» член директората турнира, заслуженный тренер России и Украины Владимир Камельзон рассказал о многих злободневных темах, сопутствовавших соревнованию.

«Ну давайте всё свалим на молодёжь и капитана!» Камельзон — о наболевшем Владимир Камельзон, разбирая поражение сборной России в Кубке Дэвиса, попытался ответить на два извечных вопроса – кто виноват и что делать?

— Владимир Наумович, хотелось бы прояснить один очень важный момент, который касается не мужского турнира, а грядущего уже в январе женского. Не вредит ли теннису весь этот скандал с Сереной Уильямс на US Open, и в частности вашему турниру, который давно хочет увидеть американку в числе участниц?

— Полезным этот скандал быть никак не может, это однозначно. У меня ко всему своё отношение – всё, что там произошло, мне, конечно, очень не нравится. Но надо понимать, от чего это произошло. Оговорюсь, что на вышке был лучший судья, опытный, авторитетный, и ничего отрицательного по его действиям я сказать не могу, потому что по правилам соревнования он был прав. Но вы поймите, что играют тоже люди, и у них у всех тоже есть нервы. И Серена как раз не справилась со своими нервами. Мы смотрели этот матч по телевизору вместе с Натальей Александровной (Камельзон – исполнительным директором St.Petersburg Open. – Прим. «Чемпионата»), я увидел, как стартовала Уильямс, и сразу же сказал: «У Серены мяч «не сидит» на ракетке, мяч её не слушается». И как она ни пробовала, у неё ничего не получалось. А Наоми Осака сделала фантастический старт и выдержала все попытки Серены переломить ситуацию, в итоге американка проиграла сет в чистую.

Здесь надо было сделать паузу, может, надо было пойти переодеть свою одежду. А она почему-то стала смотреть на трибуну, и её трибуна сыграла отрицательную роль. Как люди не понимают, что это трибуна финалиста, туда нацелены все камеры, весь мир смотрит. Получается, что Муратоглу своими действиями спровоцировал всю эту историю. Она же игрок, она же видела все его движения и не могла не понять, что означает эта подсказка. И дальше всё покатилось по наклонной. Ну а на торжественном закрытии стало ещё хуже – зрители освистали новую чемпионку Наоми Осаку, когда ей вручили кубок. Но японка вела себя благородно: только надвинула козырёк пониже – понятно, что под ним были слёзы, только не радости от того, что она выиграла. А когда ей сказали, что надо поднять кубок, она его не смогла поднять, а только приподняла.

#ЯЖЕМАТЬ! Серена слетела с катушек в финале US Open Серена Уильямс разразилась такой истерикой в решающем матче US Open, что о дебютном титуле Наоми Осаки не вспомнит никто.

Я не могу осуждать Серену за то, что она потом в порыве наговорила много всего лишнего. Когда мы с вами скандалим с кем-то, — правы мы или не правы, — мы уже втянулись в скандал. Всё. Поезд уже ушёл, поздно уже, и ничего хорошего в скандале не бывает. Я думаю, что этот психологический надрыв Серены пошёл не от того, что она какая-то злая, она просто не сдержала свои нервы. Сегодня вся пресса занимается одним и тем же – обсуждает, права она или не права, прав судья или нет. Да ладно вам, ребята! Это же спектакль, она и так потеряла финал, к которому она так упорно шла, она же именно поэтому и не смогла совладать с нервами. И я думаю, что мы должны научиться понимать обе стороны. Жизнь на этом не остановилась. Я только желаю Серене успокоиться, заплатить спокойно штраф и самое главное – акцентироваться на том, что она так здорово играет, если она дошла до финала. Она может ещё раз выиграть «Большой шлем», потому что класс её игры очень высокий.

«Покажем, как надо проводить соревнования»

— Не пропал ли теперь у Питера интерес к Серене?

— Не пропал! Наоборот! Если Серена приедет к нам, то весь Питер будет здесь на стадионе, а если тут ещё и Шарапова будет, то мы переплюнем US Open в организационном плане – покажем, как надо проводить соревнования. Хвалиться не хочу, но я нигде не видел, чтобы спортсменов принимали так, как мы. Это по отзывам самих спортсменов. У нас будет уникальная интрига. Сейчас мы только отойдём немного от мужского турнира, и первое, над чем мы будем работать, — это над женским составом.

Серена Уильямс Фото: Julian Finney/Getty Images

— Мария Шарапова совсем недавно досрочно завершила сезон из-за травмы. Как у неё дела? Планы с приездом в Питер остаются в силе?

— Никто вам сегодня не скажет, как у неё дела. Для этого надо быть при ней, в её команде. Я знаю, что она всё время тренируется в Майами в академии Боллетьери, потому что сам с ней там часто сталкивался. Могу сказать, что там есть все условия для того, чтобы хорошо подготовиться к Australian Open. Прежде всего климатические условия. Думаю, что если она восстановится, то посмотрим, как она сыграет в Австралии. Там ведь тоже нелегко играть. Последний турнир был с относительно нормальной температурой. А до этого, помните, было 46 градусов? Люди просто падали в обморок. Так что посмотрим, какие будут условия в Австралии в ближайшем январе, а мы постараемся сделать всё, чтобы Шарапова приехала к нам. Её предварительное согласие на это есть.

Мария Шарапова Фото: Minas Panagiotakis/Getty Images

— Вы затронули тему судейства, и если Серена приедет к вам, то как они отреагируют на это? Ведь они собирались объявить бойкот матчам с её участием.

— Что такое судья, судейство? Человек надевает мантию, у него есть закон, у него есть статьи закона, он хозяин всего, и он должен чётко рассудить ситуацию. Но судьи тоже люди, и у них тоже есть эмоции. А мы ведь всё-таки говорим о спорте, где без эмоций никуда не деться. И если судья спускается с вышки и пробует успокоить игрока, подбодрить его, как в случае с Кирьосом… Я выскажу своё мнение: я ничего плохого в этом не вижу. Ведь он хочет сохранить спектакль! Он хочет сохранить матч, и надо его правильно понять. Другое дело, что иногда это судьям удаётся, а иногда это удаётся не очень. А помните историю, как наш Даниил Медведев бросался монетками? Ну, не сделали же из этого судейскую трагедию. Конечно, я сторонник того, что судейский регламент должен неукоснительно выполняться. Ведь если вы будете нарушать судейский регламент и вам это будет сходить с рук, то игроки вмиг всё поймут. Они будут знать, что здесь есть слабинка, что здесь сидит на вышке условный Петров и поэтому можно валять дурака, и орать, и кричать, и вести себя неподобающим образом. Вспомните, как вёл себя Макинрой. Судьи пытались удержать этого разбушевавшегося Макинроя, а потом снимали с него очки. Но они же оставались после этого в судействе. Обратите внимание, мы проводим уже 7-й турнир. Хоть один эксцесс был? Хоть где-то было какое-то замечание? Потому что судейский аппарат подбирается, руководители судейского аппарата подбираются, потому что здесь есть порядок, и за ним очень жёстко ведётся наблюдение. Мы проводим турнир по всем правилам профессионализма, в том числе и судейского профессионализма. И я очень горжусь нашими судейскими бригадами, которые здесь работают.



— Значит, кадры решают всё?

— Да, кадры решают всё.

«Обидно, что Шаповалов не будет играть за Россию»

— Турнир уже не первый раз открывает имена молодых людей из зарубежья с российскими, советскими корнями. Два года назад блеснул немец Александр Зверев, выигравший в Питере свой первый в карьере титул. В этом розыгрыше раскрылся канадец Денис Шаповалов. А ведь есть ещё грек Стефанос Циципас и многие другие. Чем объясните такое обилие в туре игроков высочайшего уровня с русскими корнями?

— Вы знаете, в каждом отдельном случае своя история, отдельная книга. Мне очень нравится Шаповалов. Это необыкновенное будущее мирового тенниса. Мне только обидно, что он не будет играть за Россию. Но у него русские корни, русские родители, бабушка с дедушкой как раз из Питера. У него блестящий русский язык. Изнутри это исконно русский парень. И я всем объясняю: и техника, и постановка игры у него наша российская, наша советская, потому что мать – мастер спорта СССР по теннису. Я помню, как она играла, и она взяла нашу методику, когда она попала в Канаду, она её туда увезла. Память небесная Семёну Павловичу Белиц-Гейману, который разработал эту методику. Я всем говорю: возьмите любую книжку Белиц-Геймана – там нет ни одной глупости, даже на сегодняшний день. То же самое Циципас. Его мама Юлька Сальникова у меня в команде десяток лет играла, чемпионка Советского Союза по теннису. Она не только его родила, она ещё его и научила играть. Она, бедная, не одну слезу пролила, когда у меня играла и у Тарпищева. И муж у неё – тоже теннисист, профессиональный. И это объединение дало результат. Они же были две сестры-близняшки – Юля и Алла. А отец их – легендарный советский футболист Сергей Сальников. И, конечно же, пацан вырос на русской подготовке. И обидно, что он не сумеет сыграть за Россию, а будет играть за Грецию. Ну, так всё сложилось. Вы посмотрите – российских игроков полно и в Америке, и в Европе, тут уезжают, там уезжают. Тот же Даниил Медведев закрепил свой результат во Франции. Слава богу, что у него хоть русский паспорт, что он играет за нас. Кстати, его жена Дарья играла в моей школе, наша воспитанница. Мы только что это прояснили вместе с Полиной Лейкиной, с которой они вместе играли в одной группе, когда были детьми. Мир тесен. Я ещё пошутил, и все посмеялись – мол, теперь понятно, откуда Медведев умеет играть в теннис, его жена учит. Это, конечно, шутка, но в этой шутке есть доля правды. Российская методика очень сильна. Но, к сожалению, сегодня федерация несёт потери, потому что материально не может сделать так, чтобы игрок не уходил в тот же Казахстан. Вы посмотрите, как мы приголубили Бублика, а он ушёл в Казахстан. И нет сейчас Бублика, пропал.

— Публика остаётся довольной, когда для неё открываются новые яркие теннисисты, как Зверев, Бублик, Шаповалов…

— Жаль только, что результат Шаповалов не показал. Ну, я думаю, что мы и далее будем над этим работать, мы не будем мешать игрокам, которые сменили гражданство. Мы наоборот будем способствовать, чтобы они приезжали к нам и у нас играли. Мы и дальше будем искать эти фамилии, будем создавать для них условия для того, чтобы они играли на наших турнирах. Я преклоняюсь и перед Александром Ивановичем Медведевым (генеральным директором турнира. – Прим. «Чемпионата»), и перед Натальей Камельзон (исполнительным директором турнира. – Прим. «Чемпионата»), что они умеют хорошо договариваться с игроками. За тот состав, который имеет турнир, им просто надо в ноги поклониться.

Денис Шаповалов Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

«Мы дарим подарки, а он выходит в майке»

— Сложно позвать игрока такого уровня, как Шаповалов?

— Деньги. Шаповалов как русский человек сам заявился, сам играл. Но если игроки набирают рейтинг на уровне первой десятки, то они выставляют сразу высокую цену. Не захотел же играть Зверев. Его трудно судить за это, потому что наш турнир совпал с другим соревнованием. Вы простите, но если там чуть ли не полтора-два миллиона теннисист получает только за то, что там играет, а у нас весь призовой фонд чуть больше миллиона, то правильно поступил Зверев, что поехал играть к Федереру. Всё-таки это большие деньги. Я смотрел фотографии – все при бабочках, все при костюмах. А мы ещё не доросли знаете до чего? Мы были на гала-ужине – посмотрите, как приходят игроки: в джинсах, чуть ли не с тренировки, в кроссовках. А там же балет, Большой театр, уникальные ансамбли, люди стараются приходить в лучших костюмах. Ну как? Вы приходите на праздник, мы вызываем вас на сцену, дарим вам подарки – а он выходит в какой-то майке. А знаете почему? Потому что у них это называется «пати». Они приходят на такое пати, им дали сэндвич, поговорили, в тренировочных вонючих костюмах час-два поболтались и ушли. А здесь же целое представление! Посмотрите, какой красавчик пришёл Хачанов. То есть те, кто уже был на таком празднике, они всё-таки привозят с собой костюмы, готовятся.

Но мы же не можем каждому игроку это объяснять, ты, мол, приди, поприличнее одевшись. А некоторые и вовсе не приходят. Мы им дали «уайлд-кард» в парный разряд – Истомину, Елгину, Габашвили, а они не пришли. Пусть они мне на глаза теперь только попадутся – они от меня получат то, что заслуживают. Более того, в следующий раз я 10 раз подумаю, если они будут проситься, допускать их или нет.

«С деньгами бороться невозможно»

— Почему не получилось позвать грека с русскими корнями Стефаноса Циципаса и есть ли интерес позвать его в будущем?

— Мы вели с ним переговоры. Этим занимался Александр Иванович [Медведев], и вроде бы была достигнута договорённость, но потом там что-то сорвалось. Не могу вам точно ответить на этот вопрос. Я очень хотел, чтобы он у нас сыграл на турнире. Если бы я знал, что у них есть какие-то сложности, я бы его маме Юле Сальниковой сам бы позвонил. Я думал, что всё там нормально, а когда объявили, что он не будет играть – было уже поздно. Могу только сожалеть об этом, потому что было бы очень интересно на него посмотреть. И сама бы Юля приехала, и имидж бы мы ему отличный сделали. Попробую я с ней созвониться, переговорить, но это теперь только к следующему турниру.



— Вы упомянули «Лэйвер Кап», который неожиданно возник в прошлом году…

— …нам в пику. Да, попал он как раз на наши сроки. Вы знаете, с деньгами бороться невозможно. У кого деньги – тот заказывает музыку. Пример Китая, которому мы проиграли борьбу за проведение Итогового чемпионата WTA. Мы по всем показателям выиграли, а деньгами проиграли. Примера просто лучше быть не может – когда все игроки сто процентов говорят: «Мы поедем в Питер», а руководители организации делают мёртвую месячную паузу и потом келейно всё это решают. Конечно, когда вы в два раза поднимаете призовой фонд, то это играет решающую роль. То же самое получилось и с Кубком Лэйвера. Они попали на наши сроки, и с такими деньгами мы бороться не можем. Более того – мы и не хотим. Из тех, кто там играет, только Зверев не приехал. А остальным и не надо к нам ехать. У них рейтинг высокий, они богатые люди и вправе выбирать сами, где хотят играть. Я не могу сказать, что это каким-то отрицательным образом влияет на наш турнир. По организации, по тому, что мы делаем, мы стоим высоко. Ну, не приехал Федерер – он бы и так не приехал. У Александра Ивановича [Медведева] есть какая-то устная договорённость, что наш турнир может сыграть Джокович, и он не отказывается, но не ехать и не сыграть Кубок Лэйвера он не может. Вот уберите оттуда одну крупную фигуру – он сразу упадёт, хоть туда дай ещё 100 миллионов. Уберите Федерера или Джоковича – и кто будет играть за них? Зверев? А так он при них, на снимке располагается между ними. В общем, команда Зверева всё правильно оценила. А мне ещё импонирует, что на Кубке Лэйвера присутствует российский спортсмен. Всё равно он русский, а его отец много лет олицетворял сборную Советского Союза в Кубке Дэвиса.

Александр Зверев Фото: Clive Brunskill/Getty Images for The Laver Cup

«Может, лучше кубковые матчи играть в Петербурге?»

— Кстати, о Кубке Дэвиса. Неделю назад прошёл матч Россия – Беларусь…

— Слава богу, что наконец, с грехом пополам, но мы всё-таки победили. И надо сказать, что победа была непростая, потому что там есть в составе Максим Мирный – а это практически гарантированное очко в паре, и в одиночке у них выступают хорошие ребята. Непростая была победа, тем более мы помним, как 14 лет назад мы им проиграли в Минске – нас там тогда надурили. Меня там не было, к сожалению, когда Волчков вдруг снял костыли и пошёл на корт играть. Там не было Камельзона – меня бы они никогда не надурили, я бы сразу всё определил, что он встанет с инвалидной коляски – пойдёт и нас обыграет. А мы тогда, такие красавцы и великие, хорошенько от них получили. Я предупреждал, что готовиться к Белоруссии надо – и они показали достойную игру. Правда, был казус в первый день с Медведевым – по игре он не должен был проигрывать, но в пяти метрах от него орал болельщик: «Россия, Россия!». Он так и сказал на пресс-конференции, что это ему мешало. И посмотрите, какую отличную игру показал Медведев на следующий день, когда была нормальная обстановка. И здесь в Питере он отлично играл и провёл просто суперматч с Домиником Тимом в четвертьфинале. Не считаться с этим нельзя. Мы обсуждали это на заседании федерации и ещё будем говорить о том, что когда мы играем дома, мы должны создавать для игроков все условия, какие делает Петербург. Может, тогда лучше кубковые матчи играть в Петербурге на этой же арене? Почему бы и нет? Это предмет обсуждения.



— Не могу не отметить, что первый корт наконец-то у вас находится поблизости и в стационарном помещении.

— Это наша с Натальей [Камельзон] борьба. Мы даже очень жёстко сказали, что не будем проводить соревнования, если ситуация не изменится. Ну сами посудите, деньги на организацию есть, а ставим временный павильон, когда рядом есть такое просторное здание. Приезжали представители, посмотрели легкоатлетический манеж и спросили: «Вы сможете тут всё сделать, как на «Сибур-Арене»? Мы ответили, что сможем. Мы сделали не хуже. Шикарный корт! Он останется и на женский турнир. Конечно же, нам помог спорткомитет Санкт-Петербурга. Они стали к нам относиться с большим доверием. Они понимают, что когда мы ставим вопрос и он положительно решается, то это идёт и на развитие вида спорта, и всего города.