Злой гений. Как особые отношения с тренером уничтожают Серену Уильямс

Наставник, провокатор, вдохновитель, любовник? Кто тот человек, из-за которого разгорелся скандал с Сереной Уильямс на US Open?

Фото: Monica Schipper/Getty Images for EPIX

«Не виноватая я!..»

Американская теннисистка Серена Уильямс в шоке! Её наставник Патрик Муратоглу признался, что действительно делал подсказки своей подопечной во время скандального финала US Open-2018. «Не понимаю, о чём он говорит!» — огорошила 36-летняя теннисистка, которая была наказана по ходу встречи за подсказки тренера, за разломанную ракетку, а также за оскорбления в адрес арбитра и в итоге проиграла японке Наоми Осаке. «У нас нет и никогда не было никаких сигналов. Он говорит, что жестикулировал, давал мне указания. Зачем он это делает? В этом нет никакого смысла!» — заявила Серена.

Возняцки за Серену

Давняя подруга Серены Уильямс — датчанка Каролина Возняцки — поддержала американку и сказала, что тренер никогда не подсказывает многократной чемпионке «Больших шлемов»: «Те, кто следит за карьерой Серены, знают: она никогда не прибегает к подсказкам тренера. Думаю, арбитр, обслуживающий финал, должен знать о таких вещах. По моему мнению, Карлос Рамос должен был выдать Серене устное предупреждение с просьбой прекратить подсказки, если он их заметил. Обычно судьи поступают именно так», — заявила бывшая первая ракетка мира и чемпионка Australian Open.

Патрик против Серены

Признание Патрика о том, что он делал Серене подсказки с помощью жестов, действительно выглядело рискованным. Понятно, что эти жесты зафиксировала камера, но всё равно этим признанием он фактически подставил Уильямс в её конфликте с арбитром Карлосом Рамосом. Ведь ещё до того, как получить второе и третье предупреждения и потерять сначала очко, а потом гейм, Серена доказывала арбитру, что никаких подсказок не было и что она никогда в жизни не будет никого обманывать.

Первый внесемейный тренер Серены

Сложно сказать, как эта конфликтная ситуация скажется на дальнейших взаимоотношениях Уильямс и Муратоглу. Патрик – первый официальный тренер Серены за всю её карьеру, помимо отца, Ричарда Уильямса. Соответственно истории расставаний с тренерами у Серены нет, но и расставаться ей было, по сути, пока не с кем.

Давняя тесная связь

Муратоглу является тренером Уильямс уже шесть с лишним лет. Совместную работу Патрик и Серена начали в июне 2012-го. Вскоре начали муссироваться слухи о том, что их связывают отношения больше, чем просто тренера и теннисистки. Они вместе проводили отпуск, ходили в музеи. Папарацци заставали их держащимися за руки.

Конечно, в курсе этой ситуации была и Мария Шарапова. Надо заметить, что здесь Уильямс начала первой. Она назвала Шарапову «скучной личностью», живущей теннисом, которую не приглашают на классные вечеринки. «А если она ещё и хочет встречаться с парнем с чёрным сердцем, то флаг ей в руки». Хотя имён Серена и не назвала, но было понятно, что речь идёт о Шараповой и Григоре Димитрове. Незадолго до этого у россиянки и болгарина действительно начался роман. Перед этим Димитрову приписывали отношения как раз с Уильямс.«Если она хочет говорить о личном, то пусть расскажет о своих отношениях с бойфрендом, который был женат, у которого есть дети и который ради неё развёлся», — отреагировала Мария на это высказывание Серены, явно намекая на Патрика.

«Только рабочие отношения»

Официально ни Уильямс, ни Муратоглу свою связь не обсуждали и не комментировали. По словам Муратоглу, у него с Сереной только рабочие отношения. «Сейчас вопрос личного характера. Тяжело совмещать работу и личные отношения? Я думаю, что это нелегко, но лучше спросить у тех, кто находится в этой ситуации», — так, например, Патрик ответил на вопрос Ксении Первак в начале 2016 года специально для «Чемпионата».

«Он платит Серене, чтобы работать с ней!»

Ходили разговоры и другого рода. Например, Майкл Джойс, на протяжении пяти с половиной лет тренировавший Марию Шарапову, после поражения Серены от Каролины Плишковой в полуфинале US Open-2016 заявил, что не Уильямс платит Муратоглу за работу, а наоборот – Патрик платит американке за право работать с ней. Джойс заверил, что слышал это от разных надёжных источников. Майкл также остался недоволен интервью Патрика сразу после того проигрыша Серены, перед которым он вряд ли мог успеть обсудить матч со своей подопечной. «Я никогда не видел, чтобы тренер так себя продвигал. Он работает много лет, но никому по-настоящему не помог».

Академия Муратоглу

Впрочем, заявление о том, что Муратоглу никому не помог, не вполне справедливо. Всё-таки ещё в середине 90-х он основал свою теннисную академию в Париже, в которой с ранних лет тренировался, например, Маркос Багдатис, блеснувший в 2006 году (финал Australian Open, полуфинал Уимблдона) и нанёсший Кипр на теннисную карту мира. Также в академии занимались Поль-Анри Матьё, Сергей Стаховский, Иво Карлович, а в более поздние годы – Григор Димитров, Анастасия Павлюченкова и Лора Робсон. Есть и юные, но уже блеснувшие звезды. В академии также постоянно тренируется грек с российскими корнями Стефанос Циципас.

10 «Шлемов» и 2 золота

Результаты Серены после начала работы с Патриком тоже были отличными. 10 из 23 титулов на турнирах «Большого шлема» в одиночном разряде она завоевала именно в этот период. Более того, в 2014-2015 годах Уильямс повторила достижение времён начала своей карьеры, выиграв четыре мэйджора подряд. Также она сделала золотой дубль на Олимпиаде в Лондоне, в третий раз победив на Олимпийских играх в паре с Винус и впервые став чемпионкой в одиночном разряде. Наконец, Серена стала намного стабильнее – и с февраля 2013 года по сентябрь 2016-го провела 186 недель подряд на первой строчке рейтинг-листа WTA, повторив рекорд Штеффи Граф.

По примеру Шараповой

Главная соперница Серены Уильямс по популярности в теннисе – Мария Шарапова – недавно досрочно завершила сезон. Вот и Серена пошла по её стопам, только что объявив, что на корт в 2018-м больше не выйдет. Такое решение вряд ли можно назвать сенсационным. Серена не играла турниры после US Open начиная с 2015 года. В том сезоне она получила серьёзный психологический удар, уступив Роберте Винчи в полуфинале домашнего турнира и не собрав полноценный «Большой шлем». В 2016-м Уильямс предпочла завершить сезон после поражения от Каролины Плишковой на той же полуфинальной стадии US Open, а в 2017-м не играла в связи с родами. А вот когда Серена вновь выйдет на корт и будет ли в её ложе в следующий раз сидеть тот, кто, собственно, и стал провокатором скандала, омрачившего финал US Open, никто пока сказать не может.