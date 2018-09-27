Скованный пятью кольцами. Федерер хочет схватить за хвост олимпийскую мечту?

Федерер 2.0. Перезапуск в 2017-м

Роджер Федерер в нынешнем сезоне выглядит далеко не так уверенно, как в предыдущем. Тогда, вернувшись в тур после полугодичного отсутствия, великий швейцарец словно перезапустил какую-то внутреннюю программу – он был свеж и буквально рвал и метал на корте. Так здорово Роджер не двигался, так энергично не атаковал уже несколько лет.

Федерер выиграл Australian Open, победив Надаля в пятисетовом финале – это была первая с 2007 года победа Роджера над Рафаэлем на турнире «Большого шлема» и первая победа над ним на хардовом «Шлеме». Затем швейцарец ещё три раза подряд победил своего главного соперника, при том что раньше никогда не выигрывал у него больше двух раз кряду. Да, выступление на US Open-2017 смазали вернувшиеся проблемы со спиной, но в целом Федерер провёл роскошный сезон и, пропустив все грунтовые турниры, всё равно реально претендовал на первую строчку вплоть до завершения US Open. Кроме того, впервые с 2009 года Роджер выиграл два

Уимблдонский провал

В этом году началось всё тоже здорово – Федерер защитил титул в Мельбурне, затем получил «уайлд-кард» в Роттердам и после выхода в полуфинал этого турнира гарантировал себе возвращение на первую строчку, установив ряд рекордов и став, среди прочего, самым возрастным лидером тенниса в истории. Но уже после Роттердама у Роджера начался спад. Он проиграл финал Индиан-Уэллса дель Потро, упустив матчболы на своей подаче, а в Майами и вовсе вылетел на старте, не справившись с Танаси Коккинакисом. Турниры на грунте швейцарец второй раз подряд пропустил, хотя изначально раздумывал о том, чтобы сыграть на этом покрытии два или три соревнования, включая «Ролан Гаррос». С началом травяного сезона Роджер завоевал титул в Штутгарте и вернулся на первую строчку, но уже через неделю потерял её из-за поражения в финале Галле.

Главный удар Федерер получил на своём любимом Уимблдоне. При этом по ходу турнира проблем ничто не предвещало — не считая, конечно, самого факта проигрыша Борне Чоричу в Галле. Роджер выиграл четыре матча подряд в трёх партиях, доведя количество взятых здесь подряд сетов до 32 (в прошлом сезоне он не уступил ни одного сета). У Кевина Андерсона Роджер выиграл ещё две партии кряду, но дальше что-то сломалось.

Андерсон начал действовать почти безошибочно, а Федерер перестал оказывать на него прежнее давление. Швейцарец упустил матчбол на приёме в концовке третьей партии, а через два с лишним часа после этого проиграл свою подачу при счёте 11:11 в пятом сете – и Кевин уверенно подал на матч.

«Роджер что-то потерял, стал прагматиком»

Пожалуй, лучше всего причину проблем Федерера объяснил его соотечественник, бывший теннисист Марк Россе. «Я думаю, что в 2018 году он играет не на таком высоком уровне, как в 2017-м. В прошлом сезоне он постоянно рисковал, действовал агрессивно против любого соперника, атаковал и с форхенда, и с бэкхенда. При этом его стремление улучшить удар слева было видно ещё в финале US Open—2015, когда он уступил Новаку Джоковичу. К 2017-му стремление воплотилось в реальность. Не забывайте, что он упал на 17-ю позицию и оказался бы ещё ниже, если бы неудачно сыграл в Австралии. Он вернулся в тур как охотник, и впервые за 15 лет он не был тем, от кого ждут победы на любом турнире.

Год спустя он вновь стал первой ракеткой мира. Но при этом он что-то потерял — стал больше прагматиком, чем охотником. Хотя он и победил в финале Australian Open, но было ощущение, что он слишком спокойно чувствовал себя в той игре с Марином Чиличем, был уверен, что всё контролирует. В финале Индиан-Уэллса было такое же чувство, и там он проиграл Хуану-Мартину дель Потро с матчболов. В Штутгарте он не победил ни одного серьёзного соперника. В Галле они ему тоже не встретились, но всё равно он проиграл финал Борне Чоричу. На таком уровне нельзя контролировать игру, в профессиональном туре такого не бывает, за исключением разве что Рафаэля Надаля на «Ролан Гаррос». Нужно играть, биться, дерзать. Это сделал, например, Кевин Андерсон — от него ничего не ждали, а он победил. Федерер был слишком пассивен».

Федерер может сыграть на грунте. Но это неточно

Также Россе высказал мнение, что Федереру впредь стоит принимать участие в некоторых грунтовых турнирах, чтобы не выпадать из тура на несколько месяцев и не терять игровой тонус. Действительно, в результате раннего поражения в Майами получилось, что к моменту старту Уимблдона Роджер на протяжении трёх месяцев не встречался ни с одним игроком топ-10! Да, вынужденный перерыв во второй половине 2016-го пошёл Федереру на пользу, да и пропуск грунтового сезона после триумфального старта в 2017-м вполне сработал, но это не значит, что такое решение будет оптимальным каждый год до завершения Роджером карьеры. С другой стороны, переходы с одного покрытия на другое зачастую повышают риск травм, так что здесь нужно здраво оценивать возможные плюсы и минусы. Меньше всего хочется, чтобы великий швейцарец ушёл из тенниса из-за травмы.

Кстати, сейчас сам Роджер опять заговорил о том, что может сыграть на песке в следующем сезоне. «Грунтовый сезон находится на рассмотрении. Я хочу грамотно спланировать весь год, для постепенного улучшения своих кондиций. Игра на грунтовых турнирах может пойти мне на пользу. Нужно понимать, что грунтовый период имеет огромное значение – он меняет практически всё в твоей подготовке». Но даже в этом предварительном высказывании никакой уверенностью в выступлении на грунте и не пахнет.

Роддик против возвращения Роджера на песчаные корты

Но не все поддерживают идею о том, что Федереру стоит выступать в это время года. Например, против грунтовых турниров Роджера высказался Энди Роддик.

«Считаю, что здесь надо проявить человечность и пожалеть Федерера. Ему не стоит больше играть на грунте. Игра на таком покрытии очень тяжела, она негативно влияет на организм. Поэтому я считаю, что Федереру не стоит продолжать. Все мы допускаем множество ошибок. Но Федерер – нет. Мне он очень нравится, я особенно уважаю его, учитывая, что я сам гробил свою жизнь на протяжении 10 лет».

Швейцарец не хочет прощального тура

Понятно, что и завершение швейцарцем карьеры уже не за горами. В начале августа Роджеру исполнилось 37, и в одиночном теннисе это явно не тот возраст, когда впереди ещё много лет выступлений. Федерера спрашивали о прощальном туре, но он отмёл такую возможность. «Нет, однозначно, это исключено. Я не хочу прощаться со всеми на протяжении года. Уже на четвёртом турнире я подумаю «О боже», при этом впереди будет ещё с сотню подобных моментов. Мне понятна задумка прощальных туров, но, думаю, это отберёт у меня много энергии. Эдберг был значительно моложе меня во время его прощания с теннисом».

Федерер не считает нужным направлять усилия на Олимпиаду

При этом Федерер дал понять, что если по каким-то причинам он не сумеет сыграть на Олимпиаде-2020, которая пройдёт в Токио, то это не станет для него трагедией. Напомним, что в Пекине-2008 Роджер вместе со Стэном Вавринкой завоевал золото в парном разряде, а в одиночных олимпийских турнирах его лучшим результатом является серебро Лондона-2012. В финале он проиграл Энди Маррею.

«Не могу сказать, что я приложу все усилия для участия в Олимпиаде-2020. Это не является для меня такой целью, как были Игры в Лондоне или Рио-де-Жанейро. Люди думали, что я остановлюсь ещё в 2012, но я захотел сыграть четыре года спустя и сделал это. Да, возможно, игра в Токио будет красивой страницей в моей биографии, но я к этому не стремлюсь».

«Золото в 39 лет станет невероятным достижением»

При этом, к примеру, легендарный парный игрок Тодд Вудбридж считает, что Федереру нужно идти за золотом в Токио. «Какой награды нет в трофейном кабинете Федерера? Золотой медали Олимпийских игр в одиночном разряде. Хочет ли он завоевать её? Если ему удастся сделать это в 39 лет, это станет невероятным достижением! Он один из лучших игроков в истории, который здорово двигается на корте. Может, он и не самый быстрый, но ему это и не надо. Он всегда знает, где окажется мяч».

Лучшая лебединая песня

Такого же мнения придерживается и Барбара Шетт. «Федерер выиграл 20 турниров «Большого шлема». Он хочет продолжать выигрывать трофеи. Федерер хочет поиграть ещё несколько лет. Его большая цель – Олимпийские игры в Токио».

Разумеется, добиться такого результата Роджеру будет очень непросто. Конкурентами станут не только Надаль, Джокович и Маррей (если все они будут здоровы), но и дель Потро, и теннисисты следующего поколения, которые к этому времени должны окончательно окрепнуть. И если Федерер сумеет завоевать золотую медаль в таком возрасте и в таких условиях, то это будет лучшая лебединая песня, какую можно придумать.