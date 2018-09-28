Красота дня. Российский финал в Ташкенте — давненько такого не было!

Давненько российский женский теннис не праздновал успех. Шутка ли сказать — за весь сезон-2018 лишь две представительницы России завоевали титул WTA в одиночном разряде — Анастасия Павлюченкова в Страсбурге и Светлана Кузнецова в Вашингтоне. И вот, наконец, впервые после Индиан-Уэллса-2017, вновь состоится российский финал — тогда в Калифорнии титул оспорили Веснина и Кузнецова, а теперь настал черёд разыграть титул в Ташкенте Анастасии Потаповой и Маргарите Гаспарян.

Праздник на нашей улице. 13 крупных российских финалов в WTA Накануне российского финала в Калифорнии мы вспомнили памятные российские финалы – «Ролан Гаррос»-2004, Олимпиада-2008 и другие.

Успехи Потаповой в юниорском туре

Имя Анастасии Потаповой на слуху уже несколько лет – хотя, конечно, в основном благодаря успехам в юниорском теннисе. В 14 она выиграла крупный юниорский турнир Orange Bowl, а также стала финалисткой US Open в паре с Анной Калинской. В 15 Анастасия завоевала титул на Уимблдоне (разумеется, юниорском) и дошла до финала «Ролан Гаррос» вместе с Олесей Первушиной. Годом позже их дуэт вновь сыграл в финале Открытого чемпионата Франции, но в решающем матче снова потерпел поражение. Впрочем, три финала юниорских «Шлемов» в парном разряде – тоже отличное достижение.

Анастасия Потапова. Новая золушка российского тенниса 14-летняя Анастасия Потапова рассказала о лидерстве в европейском рейтинге, о кумирах, о любви к теннису и целях в профессиональной карьере.

В основных сетках взрослых турниров Потапова дебютировала ровно через год после триумфа на Уимблдоне-2016. Организаторы традиционно предоставляют действующим победителям юниорских соревнований «уайлд-кард» на взрослый турнир. Анастасия прошла три круга квалификации, да и в основной сетке соперница была не самой грозной – Татьяна Мария. Увы, в середине второй партии россиянка травмировалась и была вынуждена сняться с матча.

Три операции Гаспарян

Совсем другая ситуация у Маргариты Гаспарян. Сезон-2016 был для неё лучшим в карьере – 4-й круг Australian Open в одиночном разряде, 41-я строчка рейтинг-листа, полуфинал «Ролан Гаррос» вместе со Светланой Кузнецовой… Гаспарян и Кузнецова планировали сыграть вместе и на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро, но на Уимблдоне Маргарита получила травму. Ей пришлось перенести три операции на колене, пройти реабилитацию сначала в Москве, затем в Австрии. Гаспарян вернулась в тур только на Кубке Кремля — 2017, где получила «уайлд-кард» в квалификацию и проиграла свой первый поединок за год с лишним с матчболов.

Гаспарян: были моменты, когда не знала, смогу ли вообще вернуться Маргарита Гаспарян после своего первого матча за 16 месяцев рассказала о сложном периоде реабилитации после трёх операций на колене.

В основные сетки турниров WTA Маргарита вернулась этим летом. Выиграв один матч в Наньчане и одержав две победы в квалификации Нью-Хэйвена, она отправилась на US Open, где получила очень неудачный жребий – Анжелику Кербер в первом круге. Несмотря на поражение, Гаспарян дала бой действующей чемпионке Уимблдона, а затем транзитом через Сеул отправилась в Ташкент.

Бесценный опыт с Возняцки

Потапова зимой этого года одержала первую победу на уровне WTA, взяв реванш у Марии за досадное поражение на Уимблдоне. Произошло это в Санкт-Петербурге, где Анастасии предоставили специальное приглашение в основную сетку. После этого Потапова получила важный опыт, встретившись с первой ракеткой мира – Каролиной Возняцки. Да, матч закончился с разгромным счётом, но для 16-летней теннисистки это была бесценная возможность. Сама Потапова назвала это «огромным опытом».

Счастливая карта. Анастасия Потапова ждёт встречи с Возняцки Обладательницы «уайлд-кард» Анастасия Потапова и Вера Звонарёва начали с побед турнир в Петербурге. Дальше им играть с Возняцки и Остапенко.

Затем Анастасия дебютировала в Кубке Федерации, сразу выйдя на решающий матч, и проиграла словачке Виктории Кужмовой в трёх партиях. После 17-го дня рождения россиянка отправилась играть турниры ITF и добралась до финала сначала в Химках, потом в Риме. А через несколько недель после Рима, получив «уайлд-кард» на новый турнир WTA — Moscow River Cup, Потапова и там добралась до финала, но в нервной борьбе уступила своей сверстнице — Ольге Данилович.

Следующие матчи в основной сетке турнира WTA Анастасия сыграла в Ташкенте, где стартовала с квалификации – и здесь тоже вышла в финал! По пути она взяла реванш у Данилович, а также победила двух сеяных теннисисток – Стефани Фёгель (4) и Далилу Якупович (8). Благодаря очкам за финал россиянка впервые окажется в топ-100 – как минимум на 94-й строчке. Она станет третьей теннисисткой не старше 17 лет в первой сотне после двух своих сверстниц – Данилович и Аманды Анисимовой.

Важнейшие очки Гаспарян

Для Гаспарян турнир в Ташкенте имеет не меньшее значение – защищённый рейтинг, которым она сейчас пользуется для того, чтобы попадать в основные сетки, не бесконечен, и необходимо успеть набрать рейтинговые очки. Маргарита по пути к финалу одержала две драматичные победы, и оба раза над немками. Во втором круге она отыгралась с 0:4 и 3:5 в решающем сете у той самой Марии, с которой дважды встречалась Потапова. До матчболов Татьяна не добралась, но была в двух очках от победы.

В полуфинале Гаспарян, напротив, вела у Моны Бартель со счётом 4:1 в третьей партии, проиграла четыре гейма подряд, но соперница, подавая на матч, помогла двумя двойными ошибками. В итоге Маргарита выиграла третий сет со счётом 7:5. Гаспарян вне зависимости от исхода финала вернётся в топ-200 (до старта турнира она была в самом конце 4-й сотни), а в случае победы станет 138-й ракеткой мира. Кстати, для Маргариты это второй одиночный финал WTA в карьере после Баку-2015, где она завоевала титул.

«Тренер может и наорать, когда нужно»

Потапова считает этот сезон тяжёлым, несмотря на первые победы в матчах WTA: «Это был сложный сезон для меня, но я стараюсь фокусироваться на игре, а не на рейтинге. Моя команда и семья помогают мне — мама, бабушка и тренер всегда меня поддерживают. Я счастлива, что тренер всегда со мной. Она может быть доброй, как мама, и может наорать, если это необходимо. Иногда сложно самой принимать решения, а она всегда мне помогает», — сказала Потапова.

«Работаю с психологом»

А Гаспарян, безусловно, рада своему возвращению не столько на хороший уровень, сколько в теннис вообще: «Я не играла из-за травмы 16 месяцев, но сейчас чувствую себя хорошо. Рада, что смогла оправиться от травмы и вернуться в тур. У меня впереди ещё несколько турниров, в которых мой защищённый рейтинг позволит принять участие, и я постараюсь сделать все возможное. Возвращаться после травмы трудно, как морально, так и физически. Но я усердно работаю, в том числе и с психологом, надеюсь, что смогу быть в форме и вернуться в топ-100», — отметила Гаспарян.

Боевые подруги

Помимо одиночного разряда, девушки выступали здесь и в паре – причём играли друг с другом. Гаспарян и Потапова дошли до полуфинала, где в борьбе уступили первым сеяным – Ирине Бегу и Ралуке-Ионе Олару.

Успели Маргарита и Анастасия сыграть и друг против друга. Произошло это в самом начале мая, на турнире ITF в Химках – том самом, где Потапова добралась до финала. Гаспарян проиграла ей в первом круге, в двух партиях. Покрытие, кстати, было почти таким же, как в Ташкенте – хард, только не на открытом воздухе, а в зале. Посмотрим, как сложится поединок между ними на этот раз. Безусловно, с мая обе серьёзно прибавили и в игровой форме, и в уверенности в себе.