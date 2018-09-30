Павлюченкова и Касаткина пробивают китайскую стену

На 1-й неделе октября пройдёт главный женский турнир в азиатской серии – Пекин. Мужчины разыграют два пятисотника – в Токио и том же Пекине.

China Open

Турнир WTA/Premier Mandatory. Пекин (Китай)

Призовой фонд: $ 8 285 274.

Покрытие: хард, открытые корты.

Дата проведения: 29 сентября – 7 октября.

Разница во времени с Москвой: +5 часов.

Заявка на турнир (от 20.08.2018): Симона Халеп (1), Каролина Возняцки (2), Слоан Стивенс (3), Анжелика Кербер (4), Петра Квитова (5), Каролин Гарсия (6), Элина Свитолина (7), Каролина Плишкова (8), Дарья Касаткина (11), Анастасия Павлюченкова (27), Екатерина Макарова (49).

Полный список участников.

Отказались от участия: Винус Уильямс (16), Мария Шарапова (21), Серена Уильямс (26), Агнешка Радваньска (39), Кайя Канепи (44), Камила Джорджи (45), Виктория Азаренко (80/WC), Светлана Кузнецова (101/WC).

Снялись с турнира: Эшли Барти (17).

Действующий победитель: Каролин Гарсия.

Открытый чемпионат Китая среди женщин впервые был разыгран в 1994 году в Пекине. После третьего розыгрыша турнир прекратил существование. В 2000-м он возродился уже в Шанхае, а в 2004-м вернулся в Пекин. Во время реформы календаря WTA в 2009 году China Open получил наивысшую категорию Premier Mandatory. Чемпионками разных лет среди прочих были и представительницы России – Елена Дементьева (2003), Мария Кириленко (2005), Светлана Кузнецова (2006, 2009) и Мария Шарапова (2014). До финалов также доходили Анна Курникова (2002), Кузнецова (2004, 2008), Вера Звонарёва (2010) и Шарапова (2012). В прошлом году титул завоевала француженка Каролин Гарсия, которая вообще добилась «китайского дубля», выиграв связку Ухань – Пекин и оформив благодаря этому путёвку на итоговый чемпионат WTA в Сингапуре. В этом году Каролин получила высокий 4-й номер посева.

Сетка Пекина рассчитана на 6 кругов, но не на 64 участниц, а на 60, поскольку четыре полуфиналистки Уханя получают освобождение от матчей первого круга Пекина. В этом году с этой льготой случилась накладка. Первоначально прямую путёвку во второй круг получили Ван Цян, Анетт Контавейт, Арина Соболенко и Эшли Барти, но позднее Барти снялась с турнира из-за травмы. Пришлось проводить перепосев – 17-й номер получила Мэдисон Кис, а в сетку добавился не один, а сразу два лаки-лузера, поскольку право пропустить первый круг было утеряно со снятием Эшли. Так в сетке оказалась 61 участница. Среди них три представительницы России: Дарья Касаткина, Анастасия Павлюченкова и Екатерина Макарова. Могло быть и пять, Мария Шарапова и Светлана Кузнецова отказались от участия, как и Виктория Азаренко и сёстры Уильямс. Два первых номера посева достались Симоне Халеп и Каролине Возняцки.

China Open

Турнир АТР World Tour 500. Пекин (Китай)

Призовой фонд: $ 3 401 860.

Покрытие: хард, открытые корты.

Дата проведения: 1-7 октября.

Разница во времени с Москвой: +5 часов.

Заявка на турнир (от 20.08.2018): Хуан-Мартин дель Потро (3), Александр Зверев (4), Григор Димитров (8), Фабио Фоньини (14), Мэттью Эбден (16), Джек Сок (18), Роберто Баутиста-Агут (19), Борна Чорич (20), Карен Хачанов (27), Андрей Рублёв (37), Маркос Багдатис (WC).

Полный список участников.

Отказались от участия: Рафаэль Надаль (1), Джон Иснер (11), Пабло Карреньо-Буста (12), Энди Маррей (378/SR).

Действующий победитель: Рафаэль Надаль.

Мужской турнир в Пекине появился на год раньше женского – в 1993-м, но после розыгрыша-1997 тоже исчез на несколько лет из календаря. Возобновление произошло в 2004-м, когда был разыгран редкий для мужского тура российский финал – Марат Сафин обыграл Михаила Южного. С 2009 году турнир относится к категории ATP-500 и является предвестником китайского «Мастерса» в Шанхае. Рекордсменом Пекина по количеству титулов являет Новак Джокович – шесть (2009, 2010, 2012-2015). Три раза побеждал Майкл Чанг (1993-1995), два – Рафаэль Надаль (2005, 2017). Однако испанец в этом году из-за травмы защищать титул не приехал, по той же причине не примет участия и чемпион-2016 Энди Маррей. Два первых номера посева получили Хуан-Мартин дель Потро и Александр Зверев. Примут участие в соревнованиях и два представителя России – Карен Хачанов и Андрей Рублёв.

Rakuten Japan Open Tennis Championships

Турнир АТР World Tour 500. Токио (Япония)

Призовой фонд: $ 1 781 930.

Покрытие: хард, открытые корты.

Дата проведения: 1-7 октября.

Разница во времени с Москвой: +6 часов.

Заявка на турнир (от 20.08.2018): Кевин Андерсон (5), Марин Чилич (7), Диего Шварцман (13), Стефанос Циципас (15), Кей Нисикори (21), Чхун Хён (23), Дамир Джумхур (24), Милош Раонич (25), Стэн Вавринка (101/SR).

Полный список участников.

Отказались от участия: Давид Гоффен (10), Люка Пуи (17).

Действующий победитель: Давид Гоффен.

Мужской турнир в Токио проводится с 1972 года. Рекордсменом по количеству титулов является Стефан Эдберг – четыре (1987, 1989-1991). Дважды побеждал лучший теннисист в истории Японии – Кей Нисикори (2012, 2014). До финала добирался и россиянин Михаил Южный (2009). Действующий чемпион Давид Гоффен защищать титул отказался, хотя первоначально значился в списке участников. Под двумя первыми номерами посеяны Марин Чилич и Кевин Андерсон.