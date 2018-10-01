Серена обнажается, а Шарапова скрывает бойфренда и осваивает трактор

Шарапову опять застукали с бойфрендом, Уильямс снялась топлес, Бушар выложила фото в купальнике, а Хингис объявила о беременности.

Почти все лучшие теннисисты мира переместились на Восток, где проходят крупные турниры в Пекине и Токио. Часть игроков уже досрочно завершили сезон, залечивают травмы и готовятся к возвращению в следующем году. Посмотрим, что нового происходит у спортсменов в их соцсетях.

Бушар в лифчике и притягивающая, как магнит, Ястремская Свитолина уронила лапшу с китайских палочек, Федерера обрызгали шампанским, дель Потро отметил юбилей, а Бушар выложила фото в лифчике.

Серена Уильямс выпустила ролик в рамках участия в социальном проекте I Touch Myself Project («Я трогаю себя»). Кампания направлена на привлечение внимания к женскому здоровью, в частности к борьбе с раком груди. В ролике обнажённая Серена исполняет песню на тёмном фоне. Напомним, что ранее американка досрочно завершила теннисный сезон.

Мария Шарапова, также объявившая о досрочном завершении выступлений в этом году, живёт насыщенной жизнью. Неделю назад она вместе со своим бойфрендом Александром Гилксом прилетела в Лос-Анджелес. Естественно, папарацци и фанаты сняли влюблённую парочку.

Несмотря на конец сентября, Марии удалось насладиться Тихим океаном и жаркой погодой.

Также Шарапова и Гилкс поужинали в компании известного психолога, автора нескольких книг Адама Гранта. Мария в своём «инстаграме» не стала сообщать о том, что на встрече был её бойфренд, в то время как Адам поблагодарил влюблённых за прекрасный ужин.

Наконец, после этого россиянка отправилась в Мексику, где успела посидеть на тракторе, который оказался среди гоночных машин. Понятное дело, что для полноценных гонок он не подходит, но вот устроить отдельные соревнования на скорость среди тракторов было бы можно. Мария, правда, едва не сломала один из рычагов в этой машине. А помогал Шараповой осваиваться с мудрёной техникой бывший гонщик Формулы-1 Марк Уэббер.

Эжени Бушар выложила своё фото в купальнике, сделанное её мамой. Канадку в это время готовили к фотосессии, а мама решила запечатлеть весь процесс со стороны.

Болгарин Григор Димитров после выступления в крупном выставочном соревновании – Кубке Лэйвера, где он одержал победу в составе сборной Европы, – отправился в Азию. В ближайшее время бывший бойфренд Марии Шараповой, завершивший прошлый сезон на третьей строчке, сыграет в Пекине, а затем выступит на «Мастерсе» в Шанхае.

Новак Джокович, перед тем как лететь в Китай, вместе со своим старшим ребёнком, трёхлетним Стефаном, сходил на матч баскетбольной «Црвены Звезды». Ближайший старт для серба — «Мастерс 1000» в Шанхае.

Борну Чорича перелёт в Пекин утомил, хотя для него он был не очень длинным. Перед турниром в Пекине хорват сыграл в Шэньчжэне, но потерпел поражение в стартовом матче. Таким образом, Чорич сейчас перемещается внутри Китая, что явно ближе, чем полёт из Европы. К примеру, самолёт из Москвы до Пекина летит в среднем около 8,5 часов.

Слоан Стивенс в Азии, как и в прошлом году, играет не очень удачно – поражение в первом же круге в Токио и Ухане. Тем не менее сдаваться американка не намерена — в трёхчасовом марафоне на старте турнира в Пекине она наконец одержала волевую победу над Анастасией Павлюченковой. Возможно, вдохновение и дополнительную энергию Слоан черпает от восторженных отзывов фанатов на её стильные фото, которыми она с радостью делится в своих соцсетях.

Бывшая первая ракетка мира Мартина Хингис, не так давно вышедшая замуж за спортивного физиотерапевта Гаральда Лиманна, сообщила о скором прибавлении в их семействе: «Спасибо за все поздравления с днём рождения! Счастлива сообщить, что в последний раз празднуем этот день в качестве пары… Скоро мы станем семьёй из трёх человек!».

А вот Анна Чакветадзе мамой уже стала. Бывшая пятая ракетка мира и полуфиналистка US Open – 2007, ныне работающая на спортивном телевидении, родила дочь. Анна сопроводила это событие фразой «Лапочка дочка пожаловала».

В семье Аны Иванович и Бастиана Швайнштайгера ребёнок появился немного раньше – в марте. Понятно, что на публичные мероприятия Ана и Бастиан сына пока не берут, зато вдвоём они с удовольствием сходили на Кубок Лэйвера. Иванович также сфотографировалась с участниками одного из матчей, Роджером Федерером и Ником Кирьосом, перед началом разминки, и с главным трофеем этого выставочного турнира.

Одна из самых неожиданных победительниц теннисных олимпийских турниров Моника Пуиг отпраздновала свой 25-й день рождения. Накануне праздника Моника победила вторую ракетку мира Каролину Возняцки в третьем круге турнира в Ухане, а в сам день рождения легко проиграла Ван Цян в четвертьфинале.

Ализе Корне пожаловалась на назойливое внимание допинг-офицеров. По словам француженки, за неделю у неё уже третий раз берут пробы мочи и крови. При этом Корне в последнее время выступает неудачно, потерпев четыре поражения подряд, так что едва ли её можно подозревать в применении допинга. Впрочем, шутить с этим Ализе явно не стоит – только весной этого года состоялся трибунал по поводу пропущенных ею трёх допинг-тестов за 12 месяцев. Тогда француженка была оправдана, поскольку ей в вину поставили только два из трёх этих случаев.

Арина Соболенко завоевала свой первый титул на турнире категории Premier 5, став чемпионкой в Ухане. После конфетти в честь чемпионки она вволю порезвилась со своим тренером Дмитрием Турсуновым.