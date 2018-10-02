Наследница Азаренко и Серены. Как белоруска Арина Соболенко рвётся в ферзи

Союз Арины Соболенко и Дмитрия Турсунова приносит плоды – титулы в Нью-Хэйвене и Ухане. Ещё немного, и белоруска войдёт в топ-10.

Только что Арина Соболенко стала чемпионкой турнира в Ухане, обыграв в финале Анетт Контавейт. Это второй титул в карьере белорусской теннисистки. Она уже обивает пороги топ-10 рейтинг-листа WTA, а скоро будет бороться за титулы на турнирах «Большого шлема».

Кто помог сделать прорыв?

Определённо, свой вклад в успехи молодой теннисистки внёс новый тренер Дмитрий Турсунов. У них есть что-то общее – экстравагантный внешний вид, экспрессивное поведение и желание играть зрелищно. Дмитрий смог достучаться до Арины, теперь она не пытается закончить розыгрыш в два-три удара, чем грешила раньше. Во время матчей российский наставник помогает Соболенко стабилизировать психологическое состояние, даёт выпустить пар и мотивирует на продолжение борьбы.

«Коучинги» Турсунова – вообще отдельная история. В интернете нарезки выступлений Дмитрия всегда собирают несколько сотен тысяч просмотров. Почему? Всё дело в «химии» между тренером и его подопечной. Широкий резонанс получил продолжительный месседж Турсунова по ходу матча второго круга с Элиной Свитолиной в Ухане.

«Что ты сейчас вытворяешь? После каждого удара ты смотришь на меня. Я, что, волшебник? Скажу тебе волшебное слово, и ты перестанешь ошибаться?». И Соболенко в третьем решающем сете разгромила Свитолину – 6:1. Можно сделать вывод, что Турсунов, не успевший влиться в команду Елены Весниной, судя по всему, нашёл общий язык с первой ракеткой Белоруссии.

Шарапова дала толчок

Вообще 20-летняя уроженка Минска ударно проводит текущий сезон. Вероятно, толчком к этому послужил прошлогодний финал в Тяньцзине против Марии Шараповой. Тот финал она проиграла, но многим стало понятно, что потенциал у этой девушки имеется. И какой! Арина доказала, что может побеждать на всех типах покрытий. Только в этом сезоне на харде она выиграла титулы в Нью-Хэйвене и Ухане, дошла до полуфинала в Цинциннати и оформила выход в четвёртый круг US Open.

В апреле на грунте был финал в Лугано, где Соболенко уступила другому универсальному бойцу Элисе Мертенс. Тогда в Швейцарии всю неделю шли дожди, из-за чего матчи постоянно переносились на неопределённый срок. Но Арина выдержала, продемонстрировав стойкость и боевой дух.

Уже в июне на траве Соболенко вышла в финал Истбурна, в котором уступила Каролине Возняцки. Два титула, которые Соболенко выиграла за месяц с небольшим, были добыты в финалах против Карлы Суарес-Наварро (Нью-Хэйвен) и Анетт Контавейт (Ухань). В августе Арина победила в номинации «Прорыв месяца» по итогам голосования на официальном сайте WTA.

Все победы Соболенко над игроками топ-10 в сезоне-2018 (7):



1. Каролина Плишкова (7) — Истбурн, 1/4 финала (июнь)

2. Каролина Возняцки (2) — Монреаль, второй круг (август)

3. Каролина Плишкова (8) — Цинциннати, второй круг (август)

4. Каролин Гарсия (5) — Цинциннати, 1/4 финала (август)

5. Юлия Гёргес (9) — Нью-Хэйвен, 1/2 финала (август)

6. Петра Квитова (5) — US Open, третий круг (сентябрь)

7. Элина Свитолина (6) — Ухань, второй круг (сентябрь)



Крики в «Мельбурн-Парке»

В начале года Соболенко стала объектом насмешек со стороны зрителей и комментаторов Australian Open. Австралийским болельщикам показались раздражающими звуки, которые спортсменка издавала во время матча второго круга против Эшли Барти. Во втором сете судье матча пришлось успокаивать зрителей, а Арина в какой-то момент раздумала подавать, ожидая, пока на корте воцарится тишина.

Комментаторы, работавшие на игре, пошутили, что арбитр успокаивает не зрителей, а саму белоруску. В результате, Арина сначала проиграла вторую партию, а потом и матч. «В арсенале Соболенко 347 различных по звучанию криков. Вот это талант», – написала в твиттере известная в прошлом теннисистка, а ныне комментатор Пэм Шрайвер.

Белорусские теннисистки в топ-100 рейтинг-листа WTA:



16.

32. Александра Соснович, 24 года — 1525

55. Виктория Азаренко, 29 лет — 1051

60. Вера Лапко, 20 лет — 981

16. Арина Соболенко , 20 лет — 3110 очков32. Александра Соснович, 24 года — 152555. Виктория Азаренко, 29 лет — 105160. Вера Лапко, 20 лет — 981

Татуировка на левой руке и любовь к фотографиям в бикини

После успеха в Мумбаи на финише сезона-2017 Соболенко сделала первую татуировку. С декабря прошлого года её левую руку украшает изображение скалящегося тигра. «Почему тигр? Дело в том, что я родилась в год тигра. И по характеру я тоже тигр!» – так объяснила появление татуировки Арина.

Также Соболенко любит выкладывать в инстаграм пикантные фотографии с различных пляжных курортов. Балеарские острова, Черногория, Атлантик-Сити, Монте-Карло – это далеко не полный список мест, в которых Арина побывала в этом году.

Сравнения с Сереной Уильямс и Викторией Азаренко

В игровом плане Соболенко не избежать сравнений с Сереной Уильямс. Благодаря атлетизму, обе действуют в атакующей манере, хорошо подают и уверенно чувствуют себя на задней линии. Пожалуй, Арину впору называть мини-Сереной, но то ли ещё будет. Ещё год назад она не входила в сотню, а сейчас борется за попадание на Итоговый турнир WTA. Ей всего 20 лет, она голодна до побед и умеет учиться на собственных ошибках.

Радует, что в белорусском теннисе появилась личность, сопоставимая по масштабу с Викторией Азаренко. До успехов более статусной соотечественницы Арине пока далеко, но, кажется, она способна выиграть свой первый «шлем» уже в ближайшие пару лет. Соболенко нужно время, чтобы сделать следующий шаг. С амбициями, талантом и работоспособностью у неё всё в порядке, осталось собрать всё воедино и идти к намеченным целям.