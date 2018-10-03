Мальчики для битья. Сколько можно издеваться над болбоями?!

В ходе одного из матчей в Шэньчжэне Фернандо Вердаско в грубой форме посетовал на нерасторопность болбоя. Странное поведение испанца стало предметом обсуждений в мире тенниса. Эта история стала настоящей бомбой в информационном пространстве. Игрока обвинили в недостойном поведении, а за мальчика заступились многие болельщики, журналисты и функционеры.

Джуди Маррей, известная активной гражданской позицией, не преминула возможностью уколоть недавнего обидчика младшего сына: Вердаско в четвертьфинале турнира в Шэньчжэне обыграл Энди Маррея — 6:4, 6:4. Миссис Маррей в обращении к ATP и WTA заявила следующее: «Как насчёт того, чтобы игроки сами ходили за полотенцами, а болбои занимались мячами?».

Кстати, эту идею совсем нельзя назвать новаторской. Впервые о необходимости перемен в этом вопросе заговорила ATP, установившая на корте вешалки. Эксперимент провели на молодёжном итоговом турнире в Милане — теннисисты сами ходили за своими полотенцами. Комментарии по итогам этой истории в целом были положительными, но почему-то к такому варианту решили больше не возвращаться.



Возможно, теперь они передумают. По крайней мере, вопрос о полотенцах будет обсуждаться на совете директоров турниров «Большого шлема», который в этом месяце пройдёт в Сингапуре.

Вердаско не единственный, у которого когда-либо возникали неловкие ситуации с болбоями. Из наиболее нашумевших историй можно вспомнить скандал с участием Адриана Маннарино на прошлогоднем Уимблдоне. Во время смены сторон он столкнулся с мальчиком, после чего судья матча оштрафовала его на очко. Арбитр Марьяна Велович посчитала действия француза намеренными, классифицировав их как неспортивное поведение.

Маннарино был вне себя от гнева: «Что я сделал? Нелепо наказывать меня за то, что я просто проходил мимо. Я пытался отодвинуться, тормозил, но он был близко, и мы столкнулись. На самом деле это он врезался в меня, да и к тому же мальчик не получил серьёзных травм. Кто на корте важнее — игроки или болбои? Сомневаюсь, что можно провести Уимблдон только с болбоями». Спич Адриана руководство турнира не оценило — он заплатил штраф в размере 7 тысяч фунтов, но наверняка остался при своём мнении.

Упрёки и недовольные возгласы со стороны игроков — это ещё не самое страшное. Бывают случаи, когда болбои получают реальные травмы на рабочем месте. Так, мальчик, подающий мячи, во время Australian Open-2015 стал жертвой плотной подачи Фелисиано Лопеса. Испанец подал со скоростью 196 км/ч и попал в пах болбою. К счастью, всё обошлось, но это всё равно больно и неприятно. Ещё один инцидент произошёл в Барселоне-2016 во время матча Николаса Альмагро и Теймураза Габашвили, когда болбой немного не рассчитал момент торможения и врезался в стену. Это тот самый случай, когда чрезмерное усердие только мешает.

В продолжение этой темы стоит вспомнить эпизод, который случился в этом году на «Ролан Гаррос». Дамир Джумхур случайно столкнулся с болбоем по ходу матча с Александром Зверевым в третьем круге. После очередного розыгрыша босниец отправился к сетке, чтобы поймать высоко отлетевший снаряд. В это же время и в эту же точку направился болбой. В итоге юноша столкнулся с теннисистом и упал на корт, после чего приходил в себя порядка десяти секунд. Дамир долго обнимал и просил прощения у пострадавшего, и отпустил лишь в тот момент, когда убедился, что с ним всё в порядке.

Стоит отметить, что человеческое, а где-то даже братское отношение к болбоям свойственно большинству теннисистов, поскольку сами они когда-то выполняли эти функции на разных турнирах. Четыре года назад Новак Джокович выдал такой перформанс, который многие болельщики помнят до сих пор. Во время дождевой паузы сербский теннисист не стал эксплуатировать юношу-болбоя, а пригласил его к себе на скамейку, дал бутылку воды, подержал зонт и перекинулся с ним парой фраз. Все эти действия серба сопровождались аплодисментами и возгласами одобрения парижской публики. А как иначе?

Энди Маррей во время благотворительного матча с Роджером Федером в Цюрихе удивил публику, поменявшись ролями с болбоем. Мальчик не стушевался и выполнил подачу. Вышло не очень — двойная ошибка, но разве это кого-то волнует?

Бывший болбой, обслуживавший поединки на британском «шлеме», рассказал о своих впечатлениях от работы со звёздами тенниса. «Главный джентльмен — это Федерер, но и Надаль не хуже. У испанца есть предпочтения по тому, как лежат полотенца и прочее, но проблем с ним не бывало. Джокович и Серена тоже вежливые, но нужно запомнить их привычки. Они хотят получать мячи строго с определённой стороны. А Маррей и Кирьос просто худшие. Очень злые и агрессивные».

Что касается зарплаты болбоев, то её нельзя назвать космической. Ребята больше альтруисты, фанаты тенниса в хорошем смысле слова. Если приводить конкретные цифры, то ставка болбоя за один игровой день на турнире WTA в Ташкенте составляет 20 долларов. Обычно мальчики и девочки работают около 4 часов чистого времени, но им нельзя покидать стадион до окончания последнего матча.



По завершении соревнований болбоям разрешают оставить себе униформу, а на некоторых турнирах наиболее проявивших себя мальчиков и девочек награждают памятными призами. Кстати, в Базеле с лёгкой руки Роджера Федерера появилась традиция угощать болбоев пиццей по завершении состязаний. Этим 20-кратный обладатель «мэйджоров» занимается уже 15 лет кряду.