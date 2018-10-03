Кубок Кремля никогда не будет прежним! И вот почему

Середину октября трудно представить без «ВТБ Кубок Кремля». В 2018 году турнир пройдёт уже в 29-й, но в последний раз в этом привычном сочетании – Москва – СК «Олимпийский» – Кубок Кремля, поскольку скоро выпадет одно из основных звеньев. Дело в том, что такой привычный и родной всем спорткомплекс рядом с проспектом Мира после нынешнего турнира встанет на реконструкцию, и в 2019-м там соревнования уже точно не смогут состояться. Корреспондент «Чемпионата» вместе со всеми заинтересованным лицами попытался разобраться, «что было, что будет и чем сердце успокоится».

Фото: Алёна Сахарова, «Чемпионат»

«Место встречи изменить…»

Чуть приоткрыл завесу таинственности по поводу места проведения турнира-2019 генеральный директор ЗАО «Кубок Кремля» Яков Шатхин:

— В следующем году мы будет проводить соревнования в другом месте. Но об этом мы как-нибудь поговорим в другой раз. Пока это тайна. Небольшая тайна.



— Понятно, что вы сейчас не назовёте место проведения 30-го турнира. Но хотя бы намекните – этот вопрос уже решённый? Или тогда назовите места-кандидаты на проведение нового турнира. Где есть такая большая площадка для Кубка Кремля?

— Площадки есть. Но, к сожалению, если вы посмотрите, положить по правилам 8 крытых кортов, думаю, что в Европе мало где найдётся таких мест. Ведь это турнир «Большого шлема» в миниатюре под крышей. Поэтому разрабатываются несколько вариантов. Как говорилось у классиков: «Заграница нам поможет». А нам помогает Москва и, естественно, ВТБ. Я не могу вам сказать откровенно, только намёками. Так как вы знаете, что сейчас «ВТБ Арена» находится в процессе окончания строительства, у нас очень большие надежды, что её всё-таки достроят. Я вам как динамовец про эти надежды говорю. Есть ещё легкоатлетическо-футбольный комплекс ЦСКА. Это единственное спортивное сооружение в Москве, которое удовлетворяет нашим потребностям. В Крылатском есть конькобежный комплекс и рядом находится велотрек. То есть несколько составляющих. Работа ведётся.

— Значит Москва теряет СК «Олимпийский» для спорта?

Николай Гуляев, руководитель департамента спорта Москвы: Могу сказать, Москва однозначно пока теряет «Олимпийский» для проведения Кубка Кремля. В концепции, представленной новыми владельцами спортивного комплекса, предусматривается и спортивная составляющая. В каком это будет объёме – я пока не готов сказать. А вот о том, что Яков Савельевич сказал: «Заграница нам поможет», скажу – Кубок Кремля за границей мы проводить не будем!

Фото: Алёна Сахарова, «Чемпионат»

Просто Мария

В прошлом году большой ажиотаж на Кубке Кремля вызвал приезд обладательницы «уайлд-кард» Марии Шараповой, которая прилетела в Москву прямиком из Китая, где выиграла турнир в Тяньцзине. На этот раз Мария заблаговременно заявилась на Кубок Кремля, но, к сожалению, травма вынудила её досрочно завершить сезон. Но в Москву она, вероятно, всё же приедет, уже в качестве почётного гостя. Об этом рассказал член МОК, президент ФТР, председатель совета директоров турнира Шамиль Тарпищев:



— Мария Шарапова сама заявилась на турнир и хотела участвовать в нём, но врачи и её окружение приняли решение, что до начала нового года она играть не будет. По поводу её отдельного приезда пока идут обсуждения. Приглашение от нас было, но пока всё находится в стадии переговоров. Об этом говорить пока рано. Если она приедет, то на последние дни соревнований.

— А какова вообще вероятность её приезда?

— Это может сказать только она.

Битва за «дикие карты»

Вопрос с распределение «уайлд-кард» на Кубке Кремля всегда интересен и обычно решается в последний момент. Но в 2018 году уже заранее были объявлены по одному игроку в обеих сетках. Об этом подробно рассказали директор женского турнира Алексей Селиваненко и директор мужского турнира Амир Тарпищев.



Селиваненко: На сегодняшний момент есть одна подтверждённая «уайлд-кард» – это Симона Халеп. Есть ещё одно место, которое связано с рейтингом WTA на конец прошлого года – существуют определённые критерии, по которым игроки могут получить эту «уайлд-кард». И есть одно место – наше. На данный момент у нас есть обращение от пяти девочек, каждая из которых в своё время выигрывала турнир «Большого шлема». И если к тому моменту не всё будет определено в чемпионской гонке, то нам предстоит нелёгкий выбор. С одной стороны, это приятно, а с другой – отказывать таким людям – не самая приятная процедура. Мы надеемся, что ситуация сложится так, что мы примем всех, кто к нам просится. А просятся к нам Возняцки, Мугуруса, Стивенс, Остапенко и Кузнецова. Света сейчас не в гонке, но тоже хочет сыграть. Ещё есть Катя Макарова, которая стоит первой «в ауте», но по статистике ещё не было такого года, чтобы первый из листа ожидания не попал в турнир сам по рейтингу. Обязательно бывают какие-то изменения перед ним. Что касается отборочного турнира, то мы традиционно предоставляем «уайлд-кард» в квалификацию чемпионке России – только что в Казани победила Полина Монова.



А. Тарпищев: Одна «уайлд-кард» досталась Карену Хачанову, с которым была деликатная ситуация в переговорах. Не хотелось бы вдаваться в подробности, но, наверное, все прекрасно понимают, с чем она связана. К сожалению, профессиональный спорт – это сейчас и бизнес, так что порой даже сами теннисисты не имеют право голоса. Безусловно мы будем давать «уайлд-кард» в первую очередь россиянам. Женя Донской был первый «в ауте», но сегодня португалец Жоау Соуза снялся с турнира, поскольку он будет играть в Кубке Дэвиса за свою сборную, соответственно, Донской уже попал на турнир. Мы хотим видеть в основной сетке турнира Женю Карловского, который спарринговал сборную в Кубке Дэвиса, помогал готовить ребят. Что касается квалификации, то «уайлд-кард» точно получит Иван Гахов, который выиграл чемпионат России в трёх разрядах – и одиночку, и пару, и микст. Есть ещё несколько кандидатов, и все они россияне. Мы получали несколько писем от достаточно известных иностранных игроков с запросами на «уайлд-кард», но этот вопрос мы ещё будем обсуждать. Приоритет – наши спортсмены. Собственно, весь турнир строится под нашу сборную в Кубке Дэвиса.

Фото: Алёна Сахарова, «Чемпионат»

Вопрос о возможной «уайлд-кард» на Кубок Кремля для россиянина Михаила Южного, завершившего свою теннисную карьеру взялся прокомментировать Яков Шатхин: «Высоцкого помните? «Словно мухи, тут и там, ходят слухи по домам…» А Шамиль Тарпищев добавил: «Нет, с нами таких разговоров не было».

Зависимость от гонки

Не раз уже за последние годы директору женского турнира Алексею Селиваненко приходилось комментировать ситуацию с возможным отказом от участия в Кубке Кремля ведущих теннисисток мира после выполнения задачи попадания на итоговый чемпионат WTA:



— Если анализировать последние годы, то состав участниц практически полностью зависит от гонки за попадание на итоговый турнир года. В этом году он последний раз проводится в Сингапуре. В Москву приезжают те, кто на сегодняшний момент ещё остаётся в этой гонке, либо те, кто хочет на конец сезона выполнить какие-то свои определённые задачи. И заметьте, что сюда традиционно приезжают те, кто на подъёме именно сейчас. Взять хотя бы финал недавнего турнира высшей категории в Ухане – Соболенко – Контавейт – это все наши участницы.



Первая ракетка мира Симона Халеп в этом году специально спланировала свою подготовку по-другому. До этого было, что все, кто уже отобрались в итоговую восьмёрку, играли азиатскую серию турниров, потом брали неделю отдыха и летели чуть раньше в Сингапур. А Симона отыграла в Америке, в Азию поехала на спаде своей формы и ничего практически там не показала, что было прогнозируемо. Её беспокоила спина, она взяла какое-то время для отдыха, дальше приезжает в Москву, играет здесь матчи и потом летит в Сингапур.

Фото: Алёна Сахарова, «Чемпионат»

Ложка мёда

Ситуация с ведущими теннисистками мира изменится для Кубка Кремля уже в ближайшее время, о чём напоследок рассказал Алексей Селиваненко:



— Помимо достаточно сложной темы, связанной с переездом турнира на новый стадион, есть и приятная новость, что в следующем году финальный турнир WTA переезжает из Сингапура в Шэньчжэнь (Китай) и меняются даты. У нас главная проблема и главная специфика была в том, что турнир в Москве находился в календаре стык в стык с итоговой восьмёркой, которая проводилась далеко в Азии. Со следующего года между Москвой и этим турниром будет неделя, и он переезжает географически чуть ближе – из Сингапура в Шэньчжэнь. Это означает, что для игроков будет гораздо комфортнее планировать свой график – играть в Москве, потом лететь за неделю на итоговый турнир, там успевать акклиматизироваться и дальше играть. То есть с точки зрения состава участников это две совершенно разные ситуации.