Трон зашатался! Позволят ли больные колени играть Грунтовому королю?

Рафаэль Надаль выиграл множество турниров и по количеству «шлемов» уступает только Роджеру Федереру. Однако у этих побед есть обратная сторона. Испанца замучили боли в коленях. Особенно часто проблемы со здоровьем испытывает испанец на харде, из-за чего частенько смазывает концовки сезонов. С 2005 года Надаль неизменно квалифицировался на Итоговый чемпионат ATP (до 2009-го – Tennis Masters Cup), но сыграл там только 8 раз. Соответственно 5 раз он отказывался от участия в этом турнире из-за травм. В прошлом году Рафаэль сыграл в Лондоне только один матч и вынужден был сняться с турнира после поражения от Давида Гоффена.

От нескольких недель до полугода

В этом сезоне Надаль получил травму на US Open. Во время полуфинала с Хуаном-Мартином дель Потро Рафаэль двигался всё хуже и в итоге снялся при счёте 6:7 (3:7), 2:6. «Не могу сравнить состояние колена сейчас с тем, что с ним было в моменты предыдущих травм, – в подобных случаях боль всегда очень похожа. Проблема в том, что на этот раз я чувствовал её при каждом движении. Боль не прогрессировала, а просто присутствовала», — сказал испанец после матча.



Проблемы с коленями Надаля действительно преследуют давно, уже больше 10 лет. У Рафаэля был тендинит обоих коленей, и нынешняя проблема фактически ничем не отличается от проблем 10-летней давности. При этом точные сроки восстановления в такой ситуации назвать невозможно: сам теннисист после US Open сказал, что лечение может занять от нескольких недель до полугода.

Разрешённые лекарства для Надаля

Тони Надаль, дядя Рафаэля и его бывший тренер, уже не раз говорил, что Рафа много лет не может играть без болеутоляющих. «Рафаэль живёт с болью и играет на болеутоляющих с 2005 года. Именно поэтому он ценит своё здоровье больше, чем победы. Много раз Рафа говорил мне, что хотел бы выиграть меньше в обмен на меньшую боль. В 2005 году доктор, лечивший Надаля, заявил, что его карьера окончена. Тогда очень часто Рафа не мог окончить тренировки, а на игры выходил только после приёма болеутоляющих».



Часть принимаемых Надалем лекарств входит в запрещённый ВАДА список, однако у испанца есть официальное разрешение – TUE.

«Хард Надалю не подходит»

Семикратный чемпион турниров «Большого шлема», экс первая ракетка мира швед Матс Виландер считает, что выступления на харде не идут Рафаэлю на пользу. «Надаль тоже человек. То, что он сделал на US Open, просто невероятно! Я говорю о его матчах с Хачановым, Басилашвили и Тимом. Последний матч завершился в 2 ночи. Надаль ушёл спать в 5-6 утра. Его колени выдерживали длинные матчи, но в игре с дель Потро всё сразу пошло не так. Дело в том, что для стиля игры Надаля подходят грунтовые корты. Хард ему просто не подходит. Да, на харде играются лучшие матчи, это самое популярное покрытие. Но случается и такое».

Подражать Надалю опасно

Любопытно, что при попытках имитации техники Надаля другие игроки могут испытывать проблемы не только с коленями. Например, японец Йосихито Нисиока вспомнил, как это отразилось на его локтевых суставах. «Когда мне было семь или восемь лет, я любил смотреть матчи Рафаэля Надаля. Первое время я даже пытался пробивать в его стиле, но потом у меня начал сильно болеть локоть, и я перестал это делать. У меня не так много мышц, как у испанца».

Погоня Джоковича

После US Open Рафаэль пропустил уже несколько важных соревнований. Это полуфинал Кубка Дэвиса против Франции (последний полуфинал в прежнем формате; Испания без Надаля потерпела поражение), турнир ATP 500 в Пекине и «Мастерс 1000» в Шанхае. Последний из этих турниров ещё не стартовал, но Рафаэль там точно не сыграет. С точки зрения рейтинга для него это означает потерю 1100 очков: 500 за прошлогодний титул в Пекине и 600 за финал в Шанхае-2017. После завершения китайского «Мастерса» на счету Надаля останется 7660 рейтинговых баллов. У Роджера Федерера их сейчас 6900, но в Шанхае он защищает титул и соответственно прибавить ничего не сможет. А вот Новак Джокович в прошлом году после Уимблдона не играл, так что все очки сейчас идут ему в плюс. После побед на Уимблдоне, в Цинциннати и на US Open он уже набрал 6445 баллов, а в случае успеха в Шанхае у серба будет 7445 очков.

После Шанхая Надаль в прошлом году набрал только 180 очков за четвертьфинал «Мастерс 1000» в Париже. Тем не менее, если Новак сумеет завоевать титул в Шанхае, он будет явным фаворитом в борьбе за первую строчку по итогам сезона. В чемпионской гонке серб и испанец в таком случае почти сравняются – 7480 у Надаля и 7445 у Джоковича. Третьим идёт Хуан-Мартин дель Потро, который сейчас набрал ровно 5000 очков. Кстати, Новак не заявился ни в Базель, ни в Вену, так что он, видимо, планирует сыграть только в Шанхае, Париже и Лондоне.

«Рафа надеется вернуться в Париже»

Каковы же шансы Надаля сыграть в этом сезоне? Тони Надаль считает, что племянник всё-таки может выступить во Франции: «Во время нашей последней беседы Рафа сказал мне, что планирует вернуться к турниру в Париже. Он не будет играть в Азии, так как не готов соревноваться. Нет смысла форсировать возвращение на корт. Рафа прекрасно знает, что если он будет торопиться, то станет лишь хуже. В 32 года нужно поступать именно так, как он и делает, — заботиться о здоровье и не торопиться».

«Здоровье всегда на первом месте»

Если Надаль действительно сыграет в Париже, а также в Лондоне, это увеличит его шансы завершить сезон первой ракеткой мира. Однако нельзя исключать и вероятности того, что в этом году Рафаэль в тур не вернётся. Если ориентироваться на максимальный названный им срок – полгода – то возвращение может состояться только перед стартом нового грунтового сезона. Об этом разговоров пока нет, но тренер Рафаэля, Карлос Мойя, не уверен, что Надаль вернётся в тур до Австралии. «У нас нет никаких дедлайнов по поводу возвращения Рафы. Если всё будет хорошо, он сможет сыграть в Париже. Если к Парижу Рафаэль восстановиться не успеет, сыграет на Итоговом турнире в Лондоне или уже в следующем сезоне. Сохранение первой строчки рейтинга не является приоритетным для Надаля. Возможно, полтора месяца назад мы могли ориентироваться на это, но сейчас в дело вмешалась травма. Здоровье всегда было на первом месте для Рафы».

Пять из девяти

Итоги сезона (возможно, предварительные) Мойя в любом случае оценил положительно. Напомним, что Надаль выиграл «Ролан Гаррос», «Мастерсы» в Монте-Карло, Риме и Канаде, а также турнир ATP 500 в Барселоне. «В целом сезон оказался впечатляющим – Рафаэль сыграл на девяти турнирах, из которых выиграл пять. Победить на двух из четырёх проигранных соревнованиях ему помешали травмы. Сложно представить лучший результат, учитывая все обстоятельства. В 2019-м будет очень тяжело улучшить эти цифры. Травмы повлияли на результаты Надаля, но все они являются частью спорта».

«Все говорили, что я не буду долго играть»

Как бы то ни было, но 10 лет назад было тяжело представить себе, что в 32 года Надаль по-прежнему будет выступать в туре и не просто играть, а добывать победы на крупнейших турнирах. Сам Надаль тоже часто вспоминает разговоры на эту тему: «Всю жизнь мне только и говорят, что из-за моего стиля я не смогу рассчитывать на долгую карьеру. Тем не менее, мне уже 32, а я по-прежнему перед вами. Мне просто нравится то, что я делаю. Страсть всё ещё при мне».

Надаль – президент «Реала»? Почему бы и нет…

Однако если всё же Рафа вскоре вынужден будет завершить карьеру, за его будущее не стоит волноваться. Помимо собственной теннисной академии, которая успешно развивается, Надаль имеет шанс, например, занять кресло президента знаменитого футбольного клуба «Реал» (Мадрид) Флорентино Переса. Глава «сливочных» давно не только считает Надаля одним из лучших послов клуба, но и видит его в качестве своего преемника. При этом Рафаэль может претендовать на пост президента «Реала» только начиная с 2031 года, когда ему исполнится 45 лет. Чтобы выставить свою кандидатуру, претендент должен быть членом «Реала» на протяжении 20 лет. Надаль стал почётным президентом мадридской команды в 2011 году.



Для отправки резюме на эту должность у Надаля в запасе ещё 13 лет. А вот сколько из них он проведёт в туре? Удержит ли свою корону? Сможет ли ещё поднять над головой трофей турнира «Большого шлема»? Будущее, в том числе и ближайшее, покажет.