Тройной удар Даниила Медведева

Прорыв Медведева

Для Даниила Медведева этот сезон стал по-настоящему прорывным. 2017-й россиянин закончил на 65-й позиции, довольно сильно отставая от своих сверстников Андрея Рублёва и Карена Хачанова. Рублёв завершил сезон 39-м, Хачанов – 45-м. Кроме того, у каждого из них уже было по титулу (Умаг-2017 у Андрея, Чэнду-2016 у Карена), а на счету Даниила – только проигранный финал Ченная-2017. Однако уже в первые недели 2018 года Медведев догнал их по титулам, став чемпионом Сиднея. В полуфинале он победил непредсказуемого Фабио Фоньини, а в финале взял верх над местным талантом – 18-летним Алексом де Минором. Кстати, Алекс тоже здорово проводит этот сезон и уже вошёл в топ-40.

«Подумал, что это не мой турнир, а в итоге победил»

Выступления на грунте у Даниила не задались, зато он снова «выстрелил» перед стартом турнира «Большого шлема» на харде, выиграв второй турнир за год – в Уинстон-Сейлеме. Медведев стал первым россиянином за пять лет, победившим в двух соревнованиях за один сезон – в 2013-м Михаил Южный стал чемпионом в Гштааде и Валенсии. После победы Даниил признался, что совсем не ожидал от себя такого выступления. «Я думал, что очень устал. Было очень жарко, очень влажно. Спросил себя: как же я проведу здесь шесть матчей, необходимых для победы на турнире? Подумал: ладно, видимо, это не мой турнир.



Невероятно, что я в итоге победил. В начале недели даже не думал, что такое возможно. Играл неплохо, но у меня не было ощущения, что я в настолько хорошей форме, чтобы завоевать титул. Я бы сказал, что начал турнир достаточно медленно. Мог проиграть ещё в первом круге, а в итоге победил, не отдав ни одного сета. Очень рад, что добился такого. Это сумасшествие».

Свадьба перед сборной и третий титул в году

Между US Open, где он дошёл до третьего круга, и домашним матчем Кубка Дэвиса Даниил успел сыграть свадьбу. Во встрече с командой Беларуси Медведев принёс сборной решающее очко, победив Егора Герасимова в трёх партиях. Благодаря этому сборная России сохранила прописку в первой Европейско-африканской группе и в следующем сезоне с его новым регламентом будет бороться за право выступить в финальной части турнира. После этого Даниил дошёл до четвертьфинала в Санкт-Петербурге и стал единственным, кто взял на этом турнире сет у Доминика Тима.

В Токио россиянин стартовал с квалификации – рейтинг в заявке на этот турнир считался на дату перед его победой в Уинстон-Сейлеме, поскольку приём заявок в основные сетки закрывается за шесть недель до старта соревнований. Выиграв два квалификационных матча, Медведев начал уверенно разбираться со всеми соперниками в основе. Диего Шварцман, Мартин Клижан, два канадца – Милош Раонич и Денис Шаповалов – никто из них не взял у россиянина ни сета. В финале Даниилу противостоял Кей Нисикори, недавно дошедший до полуфинала US Open, но и он ничего не смог поделать с напором российского теннисиста. Нисикори довольно быстро дрогнул, и матч проходил под полным контролем Медведева. В первой партии он дважды взял подачу соперника, во второй сделал один брейк, в самой концовке – 6:2, 6:4.

Медведев стал первой ракеткой России

«Я очень рад. Мне удалось показать здесь отличный теннис и завоевать свой самый крупный титул. Здорово, что я в этом году так справляюсь со своей работой. Постараюсь завершить сезон ещё выше, чем нахожусь сейчас, а потом буду упорно трудиться в межсезонье», — сказал Медведев после победы.



В новом рейтинг-листе Даниил поднимется с 32-й строчки на 22-ю и впервые в карьере станет первой ракеткой России. Карен Хачанов займёт 27-ю позицию. Таким образом, с учётом отмены решения о сокращении количества сеяных с 32 до 16 на турнирах «Большого шлема» в сезоне-2019 Даниил наверняка попадёт в посев на Australian Open. Следующим турниром Медведева станет «Мастерс» в Шанхае, во втором круге которого он может встретиться с действующим чемпионом соревнований – Роджером Федерером.

Басилашвили — чемпион Пекина

На проходившем параллельно турнире в Пекине – категории ATP 500, как и в Токио – титул завоевал Николоз Басилашвили. Для грузинского теннисиста это уже второй трофей в сезоне, причём оба он завоевал на турнирах этого уровня. В июле Басилашвили стал чемпионом в Гамбурге, где до 2009 года проходил «Мастерс» — причём стартовал Николоз с квалификации, занимая позицию во второй половине первой сотни. На USOpen он дошёл до четвёртого круга, проиграв Рафаэлю Надалю, а по пути к титулу в Пекине победил трёх сеяных – Джека Сока (американец, правда, в одиночном разряде проигрывает всем подряд, несмотря на значимые успехи в паре с Майком Брайаном), Кайла Эдмунда и лидера посева, Хуан-Мартина дельПотро, в финале. Басилашвили отыграл все 7 брейк-пойнтов и сделал два брейка, несмотря на 11 эйсов аргентинца – 6:4, 6:4.

Возвращение Возняцки на победный путь

Одновременно в Пекине состоялся один из крупнейших турниров WTA тура, входящий в категорию Premier Mandatory. Это главные соревнования сезона после «Шлемов» и Итогового чемпионата. Помимо Пекина в эту категорию входят турниры в Индиан-Уэллсе, Майами и Мадриде. Как и на турнирах «Большого шлема» в этом сезоне, на всех соревнованиях Premier Mandatory победили разные теннисистки – Наоми Осака в Индиан-Уэллсе, Слоан Стивенс в Майами, Петра Квитова в Мадриде и Каролина Возняцки в Пекине. Датчанка прервала свою серию неудач, слишком затянувшуюся по меркам второй ракетки мира – после титула в Истбурне, завоёванного в июне, она не могла выиграть даже двух матчей подряд. Всего одну победу одержала датчанка и на двух предыдущих турнирах азиатской серии – над Ребеккой Петерсон в стартовом матче в Ухане.



Скорее всего, во многом сказывается долгожданный титул на мэйджоре. Возняцки очень долго шла к этому успеху и, выиграв Australian Open, перестала показывать теннис высокого уровня. Возможно, Каролина стала меньше выкладываться на тренировках, или ей просто не хватало концентрации во время матчей. Как бы то ни было, она много ошибалась и уступала соперницам, которым никак не должна была проигрывать.

Каролина вновь сыграет на Итоговом турнире

В Пекине Возняцки наконец-то нашла свой теннис. Где-то ей повезло с сеткой – за весь турнир она не встретила ни одну сеяную соперницу – но в любом случае сама она играла на хорошем уровне и не отдала ни сета. «Наконец-то чувствую себя собой! Думаю, на этой неделе чувствую себя отлично, в том числе и в мыслях. Конечно, здорово, что я так хорошо играю в конце года. Я улучшила свой теннис, действую всё лучше с каждым матчем. Я нашла свой ритм и очень довольна своей игрой на этой неделе», — говорила Каролина по ходу турнира.



В финальном матче датчанка победила Анастасию Севастову – 6:3, 6:3. Во второй партии был неприятный момент, когда с 4:1 счёт стал 4:3, и латвийка заработала три брейк-пойнта – но Каролина вытащила этот гейм и завершила матч в свою пользу на приёме. Для неё это юбилейный, 30-й титул в карьере. Кроме того, по ходу турнира Возняцки обеспечила себе участие в Итоговом чемпионате WTA, где ей предстоит защищать титул.

Восхождение на Великую китайскую стену

Во время турнира в Пекине несколько игроков поднялись на Великую китайскую стену. Среди них – Элина Свитолина, Андрей Рублёв и Евгений Донской.

Шарапова с паспортом Швейцарии

Мария Шарапова сфотографировалась с паспортом Швейцарии – традиционно самой нейтральной страны в мире. Это произошло в Лондоне, где она посетила ярмарку современного искусства Frieze Week. Вместе с бойфрендом, бизнесменом Александром Гилксом, российская теннисистка приняла участие в выставке-инсталляции американского художника Тома Сакса — «Офис по выдаче швейцарских паспортов».

Бушар на пляже в Израиле

Эжени Бушар тем временем отправилась на отдых в Израиль. Канадка сфотографировалась на пляже Тель-Авива, заодно показав след от укола в вену после допинг-теста.

Чакветадзе гуляет с дочкой

А Анна Чакветадзе наслаждается лучами осеннего солнца, гуляя с родившейся в конце сентября дочкой.