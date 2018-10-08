Джокович пустился в погоню за Надалем в Шанхае

На 2-й неделе октября завершится серия турниров в Азии. Мужчины сыграют на «Мастерсе» в Шанхае, а женщины проведут соревнования в Тяньцзине и Гонконге. Кроме того, часть теннисисток уже отправилась в Европу на турнир в зале в Линце.

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Турнир WTA/International. Гонконг (Гонконг). Prudential Hong Kong Tennis Open



Призовой фонд: $ 750 тыс.

Покрытие: хард, открытые корты.

Дата проведения: 8-14 октября.

Разница во времени с Москвой: +5 часов.

Заявка на турнир (от 27.08.2018): Элина Свитолина (7), Елена Остапенко (10), Гарбинье Мугуруса (12), Ализе Корне (31), Дарья Гаврилова (32), Чжан Шуай (34), Александра Крунич (49), Ван Цян (52).

Полный список участников.



Отказались от участия: Сачия Викери (78), Бернарда Пера (92).

Снялись с турнире: Наоми Осака (19), Леся Цуренко (36), Екатерина Макарова (45).

Действующий победитель: Анастасия Павлюченкова.



Женский турнир в Гонконге пережил несколько реинкарнаций. Первое появление турнира WTA относилось к 1980-1982 годам, второе было ещё короче – лишь на один розыгрыш (1993). C 1999 года это уже были показательные соревнования перед Australian Open. Среди прочих теннисисток чемпионкой была и россиянка Елена Дементьева (2005), также до финала доходили Анна Курникова (2001), та же Дементьева (2002) и Мария Шарапова (2004, 2007, 2008). С 2009 года турнир перешёл на формат матчевых встреч. Сначала сборная Америки обыграла сборную России (Звонарёва, Чакветадзе, Панова), а затем, когда к командам добавили по одному мужчине-ветерану, то уже дважды подряд россияне обыграли сборную Европы (Кафельников, Шарапова, Звонарёва – 2010 и Кафельников, Кириленко, Звонарёва – 2011). В 2012-м турнир по финансовым причинам прекратил существование, а в следующем розыгрыше этот слот занял новый турнир WTA – в Шэньчжэне (Китай). Ну а турнир WTA в Гонконге появился в 2014 году, получив лицензию от осеннего Куала-Лумпура (Малайзия). Кстати, малазийцы в последний момент вернулись в календарь, выкупив лицензию у ещё более проблемного апрельского турнира в Палермо. Чемпионками обновлённого Гонконга становились Сабина Лисицки (2014), Елена Янкович (2015), Каролина Возняцки (2016) и Анастасия Павлюченкова (2017). Россиянка решила в этом году титул не защищать, а отправилась покорять Линц. Под двумя первыми номерами были посеяны Элина Свитолина и Наоми Осака, но японка, как и Леся Цуренко с Екатериной Макаровой, снялась с турнира уже после старта квалификации. Эту тройку заменили лаки-лузеры.

Турнир WTA/International. Тяньцзинь (Китай). Tianjin Open



Призовой фонд: $ 750 тыс.

Покрытие: хард, открытые корты.

Дата проведения: 8-14 октября.

Разница во времени с Москвой: +5 часов.

Заявка на турнир (от 27.08.2018): Каролин Гарсия (6), Каролина Плишкова (8/WC), Элисе Мертенс (15), Арина Соболенко (20), Мария Саккари (30), Даниэль Коллинз (37), Се Шувэй (43), Петра Мартич (47), Юлия Путинцева (50), Евгения Родина (80), Вероника Кудерметова (127/Q).

Полный список участников.



Отказались от участия: Михаэла Бузэрнеску (21), Мария Шарапова (22), Виктория Азаренко (79).

Действующий победитель: Мария Шарапова.



Турнир в Тяньцзине появился в 2014 году. Чемпионками становились Элисон Риске, Агнешка Радваньска, Пэн Шуай и Мария Шарапова. Россиянка была заявлена и в этом году, но из-за травмы защищать титул не поехала, а досрочно завершила сезон. Также отказалась от участия и белоруска Виктория Азаренко. Под двумя первыми номерами посеяны Каролин Гарсия и обладательница «уайлд-кард» Каролина Плишкова. Из россиянок в сетке значатся Евгения Родина и квалифаер Вероника Кудерметова, которая, как и Плишкова, в понедельник успешно преодолела первый круг.

Турнир WTA/International. Линц (Австрия). Upper Austria Ladies Linz



Призовой фонд: $ 250 тыс.

Покрытие: хард, открытые корты.

Дата проведения: 8-14 октября.

Разница во времени с Москвой: -1 час.

Заявка на турнир (от 27.08.2018): Юлия Гёргес (9), Кики Бертенс (13), Барбора Стрыцова (23), Анастасия Павлюченкова (28), Магдалена Рыбарикова (29), Белинда Бенчич (38), Элисон Ван Эйтванк (39), Камила Джорджи (40), Андреа Петкович (89/WC), Маргарита Гаспарян (410/SR), Екатерина Александрова (Q), Анна Блинкова (Q).



Полный список участников.



Отказались от участия: Анетт Контавейт (27), Ребекка Петерсон (61).

Снялись с турнире: Доминика Цибулкова (35).

Действующий победитель: Барбора Стрыцова.



Турнир в Линце разыгрывается с 1987 года, а с 1991-го он стал проводиться под эгидой WTA. Чемпионками среди прочих становились и российские теннисистки – Надежда Петрова (2005), Мария Шарапова (2006), Анастасия Павлюченкова (2015). До финала доходила та же Петрова (2003, 2006), Елена Бовина (2004) и Вера Звонарёва (2008). Действующей чемпионкой является Барбора Стрыцова, получившая в этом году 3-й номер посева, а возглавили сетку Юлия Гёргес и Кики Бертенс. Россию представляют Анастасия Павлюченкова, Маргарита Гаспарян (SR), Екатерина Александрова (Q) и Анна Блинкова (Q).

Турнир ATP World Tour Masters 1000. Шанхай (Китай). Rolex Shanghai Masters



Призовой фонд: $ 7 086 700.

Покрытие: хард, открытые корты.

Дата проведения: 7-14 октября.

Разница во времени с Москвой: +5 часов.

Заявка на турнир (от 27.08.2018): Роджер Федерер (2), Хуан-Мартин дель Потро (3), Александр Зверев (4), Кевин Андерсон (5), Новак Джокович (6), Марин Чилич (7), Доминик Тим (9), Пабло Карреньо-Буста (12), Карен Хачанов (26), Даниил Медведев (36), Андрей Рублёв (38), Стэн Вавринка (101/WC).

Полный список участников.



Отказались от участия: Рафаэль Надаль (1), Григор Димитров (8), Давид Гоффен (10), Джон Иснер (11), Фабио Фоньини (14), Люка Пуи (17), Фернандо Вердаско (32), Филипп Кольшрайбер (34).

Действующий победитель: Роджер Федерер.



Турнир ATP в Шанхае проводился с 1996 года, и первым чемпионом стал россиянин Андрей Ольховский. В следующем розыгрыше до финала добрался Александр Волков. В 2002-м была сделана пауза, поскольку в этом году Шанхай впервые принял итоговый турнир ATP, а с 2005 года турнир перебрался в Хо-Ши-Мин, а следом в Мумбай. Там чемпионом стал Дмитрий Турсунов (2006). После того, как завершился второй, более длинный перерыв в Шанхае в связи с итоговым чемпионатом ATP (2005-2008), на открытых хардовых кортах теннисного центра Qizhong Forest Sports City Arena с 2009 года был организован турнир серии «Мастерс». Лицензия к китайцам перешла от пониженного в статусе весеннего грунтового Гамбурга. На весну переместился Мадрид, попутно сменив покрытие хард на грунт, а осенью стал проводиться Шанхай. Первым чемпионом «Мастерса» в Шанхае стал россиянин Николай Давыденко, обыгравший в финале Рафаэля Надаля. По три раза побеждали Новак Джокович (2012, 2013, 2015) и Энди Маррей (2010, 2011, 2016), дважды – Роджер Федерер (2014, 2017). Федерер и Джокович как раз и возглавили нынешнюю сетку, а Надаль и Маррей сейчас травмированы. Поскольку Роджер защищает титул, то приблизиться к лидеру рейтинга ATP Надалю он сейчас не может, а вот у Джоковича есть все шансы сократить отставание от испанца до минимума (в случае завоевания титула сербом ему останется до первого места 215 очков). Из россиян успешный старт на турнире принял Карен Хачанов, а Андрей Рублёв проиграл в первом круге. Даниил Медведев как чемпион пятисотника в Токио вступит в борьбу в Шанхае во вторник.