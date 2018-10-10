По стопам Джоковича. Как Андрей Рублёв вытягивает себя из болота

Экс первая ракетка России Андрей Рублёв в последние месяцы испытывает игровой кризис. За последние девять матчей игрок одержал лишь одну победу. Итог – вылет из топ-70 рейтинга-листа ATP и обретение проблем психологического характера.
Нацелен на «Шлем»
После четвертьфинала US Open-2017 и выхода в финал молодёжного чемпионата ATP в Милане Андрея Рублёва окрестили главной надеждой российского тенниса. Не скупился на похвалу даже сам Матс Виландер. «Думаю, Андрей совершит прорыв в рейтинге, потому что он готов к этому психологически. Он стабилен, даже несмотря на то что его игра сама по себе нестабильна. Однако этот парень отчаянно борется и чертовски мощно выполняет удары. Теперь он будет нацелен выиграть ТБШ».
Сезон-2018 Рублёв начал с места в карьер, сразу став финалистом соревнований в Дохе. Выиграть второй титул в карьере после Умага-2017 молодому теннисисту помешал опытный Гаэль Монфис – 2:6, 3:6. Затем последовали добротное выступление в Мельбурне – остановился в третьем круге, а также два четвертьфинала в зале – в Монпелье и Роттердаме. Его дуэт с Кареном Хачановым неожиданно для всех выстрелил в Майами. Российские теннисисты выиграли несколько матчей и дошли до финала, уступив в матче за титул именитым братьям Брайан — 6:4, 6:7 (5:7), [4:10].
Момент X – травма спины
А потом случилась она – травма спины, которую он получил весной на турнире в Майами. В итоге россиянин выбыл из строя на три месяца, пропустил «Ролан Гаррос» и Уимблдон, а вернулся лишь к защите прошлогоднего титула в Умаге. Защита провалилась уже в четвертьфинале, но та напористость, с которой он выходил на корт в Хорватии, вселяла в болельщиков оптимизм.
Многообещающим для Андрея получился и старт американской хардовой серии. Пусть и ни разу не сыграв с игроком из топ-50, Рублёв дошёл до полуфинала турнира ATP-500 в Вашингтоне. В матче за выход в финал россиянин уступил другому тинейджеру – австралийцу Алексу де Минору – 7:5, 6:7 (6:8), 4:6. И в итоге с начала августа Рублёв проиграл почти всё, что только можно, заставив говорить о своих проблемах.
Что делать дальше?
К счастью, сам Рублёв понимает, что переживает не лучший период в карьере: «Начало сезона выдалось весьма успешным – пока что лучшее из тех, что были у меня. Позже начались проблемы с травмой и «проблемы в голове». Сейчас я более-менее восстановился и вернулся, но играю ещё тяжело. Начинается накручивание, которое очень давит, и играть с этим всем становится тяжелее и тяжелее».
Несомненно, у Рублёва большой талант, но ему нужно научиться побеждать даже в тех моментах, когда игра откровенно не клеится. Тогда он сделает шаг вперёд и приблизится к уровню больших мастеров. В сложившейся ситуации Андрею ни в коем случае нельзя унывать, потому что у него есть всё, чтобы быть игроком топ-уровня. Многие игроки болезненно возвращались в тур после травм, однако настоящие чемпионы всегда находили и будут находить обратный путь на вершину. Вот лишь несколько из последних примеров, на которые россиянину нужно ориентироваться.
Новак Джокович
Самый яркий камбэк – история Новака Джоковича. Ещё весной никто не верил в сербского Доминатора, но сейчас это главный претендент на звание первой ракетки мира по итогам сезона. Кто-нибудь ещё помнит, что в Индиан-Уэллсе Новак проиграл Таро Дэниэлу, а в Майами – Бенуа Пэру? Вряд ли. Зато все помнят, кто Джокович поднял над головой трофеи Уимблдона и US Open.
В мае Джокович излучал ауру спокойствия, заверял своих болельщиков, что с ним всё будет в порядке. Не обманул. «Возвращение после травмы? Всё зависит от того, как на это смотреть. Все проблемы у нас в голове. Я не считаю правильным сидеть тут и рассуждать о том, как сложно возвращаться после травмы, когда люди умирают от голода. Я спортсмен, и моя задача – преодолевать препятствия. Удастся ли мне это – вопрос качества моей работы, моей удачи, иногда – обстоятельств. Я очень многого добился и очень благодарен судьбе. Не хочу говорить о трудностях».
Стэн Вавринка
Стэн Вавринка перенёс несколько операций на колене и мучился всю первую половину сезона, но сейчас набирает форму. Швейцарец дошёл до четвертьфинала на «Мастерсе» в Цинциннати, третьего круга US Open и полуфинала в Санкт-Петербурге. Есть ощущение, что в новом году мы снова увидим того железного Стэна, сокрущающего своим бэкхендом соперников любого уровня. У него есть сумасшедшие удары и колоссальный опыт больших побед, включая три «шлема» и Олимпийские игры. Осталось лишь поработать над некоторыми деталями.
Петра Квитова
Почти два года назад Петра Квитова стала жертвой вооружённого ограбления и получила ножевое ранение. В результате нападения чешка получила повреждение сухожилий левой руки, которой она играет, травмы всех пяти пальцев и двух нервов. Петра пропустила полгода, а в оставшейся части сезона-2017 пыталась вернуть себе уверенность в своих силах. В 2018 году двукратная чемпионка Уимблдона выиграла пять титулов, первый из которых был завоёван на турнире в Санкт-Петербурге. Квитова уже квалифицировалась на Итоговый чемпионат WTA, а в следующем сезоне попробует выиграть третий титул на турнире «Большого шлема».
Кей Нисикори
Японский теннисист долго восстанавливался после разрыва сухожилия на правом запястье. Сначала для обретения игровой практики Нисикори выступал на челленджерах, а весной возобновил выступления в основном туре. Сейчас он близок к возвращению в топ-10 и борется за попадание на Итоговый чемпионат ATP.
Милош Раонич
В прошлом году канадский гигант много времени провёл в лазарете. Игрок лечил травму запястья, мучился с икрами и постоянно играл с болью. В октябре Милош досрочно завершил сезон, однако к январю не успел набрать форму. Настоящий Раонич вернулся лишь весной и сразу блеснул в Индиан-Уэллсе и Майами (полуфинал и четвертьфинал). Летом он традиционно успешно выступал на траве и харде – финал Штутгарта, четвертьфиналы Уимблдона и «Мастерса» в Цинциннати, четвёртый круг US Open – после чего вернулся в топ-20.
«Всё у нас в голове»
Ментальная составляющая играет в теннисе большую роль. Об этом рассуждает не только Джокович, это вообще воспринимается как непреложная истина. Перед прошлогодним четвертьфиналом US Open Рафаэль Надаль дал напутствие восходящей звёздочке. «Рублёв молод, и ему всё кажется новым сейчас. Но он уже выиграл немало матчей в туре. Он уже не ребёнок, это окрепший парень с отличной игрой. Пару лет назад мы тренировались вместе на Мальорке. Андрей считает, что ему нечего терять, но я с ним не согласен. Я в теннисе уже много лет, а когда ты молод, у тебя другая точка зрения. Думаю, ему всё-таки есть что терять. В теннисе главное – победа, это не игра поражений».