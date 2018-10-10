По стопам Джоковича. Как Андрей Рублёв вытягивает себя из болота

Экс первая ракетка России Андрей Рублёв в последние месяцы испытывает игровой кризис. За последние девять матчей игрок одержал лишь одну победу. Итог – вылет из топ-70 рейтинга-листа ATP и обретение проблем психологического характера.

Нацелен на «Шлем»

После четвертьфинала US Open-2017 и выхода в финал молодёжного чемпионата ATP в Милане Андрея Рублёва окрестили главной надеждой российского тенниса. Не скупился на похвалу даже сам Матс Виландер. «Думаю, Андрей совершит прорыв в рейтинге, потому что он готов к этому психологически. Он стабилен, даже несмотря на то что его игра сама по себе нестабильна. Однако этот парень отчаянно борется и чертовски мощно выполняет удары. Теперь он будет нацелен выиграть ТБШ».

Сезон-2018 Рублёв начал с места в карьер, сразу став финалистом соревнований в Дохе. Выиграть второй титул в карьере после Умага-2017 молодому теннисисту помешал опытный Гаэль Монфис – 2:6, 3:6. Затем последовали добротное выступление в Мельбурне – остановился в третьем круге, а также два четвертьфинала в зале – в Монпелье и Роттердаме. Его дуэт с Кареном Хачановым неожиданно для всех выстрелил в Майами. Российские теннисисты выиграли несколько матчей и дошли до финала, уступив в матче за титул именитым братьям Брайан — 6:4, 6:7 (5:7), [4:10].

Момент X – травма спины

А потом случилась она – травма спины, которую он получил весной на турнире в Майами. В итоге россиянин выбыл из строя на три месяца, пропустил «Ролан Гаррос» и Уимблдон, а вернулся лишь к защите прошлогоднего титула в Умаге. Защита провалилась уже в четвертьфинале, но та напористость, с которой он выходил на корт в Хорватии, вселяла в болельщиков оптимизм.

Многообещающим для Андрея получился и старт американской хардовой серии. Пусть и ни разу не сыграв с игроком из топ-50, Рублёв дошёл до полуфинала турнира ATP-500 в Вашингтоне. В матче за выход в финал россиянин уступил другому тинейджеру – австралийцу Алексу де Минору – 7:5, 6:7 (6:8), 4:6. И в итоге с начала августа Рублёв проиграл почти всё, что только можно, заставив говорить о своих проблемах.

Что делать дальше?

К счастью, сам Рублёв понимает, что переживает не лучший период в карьере: «Начало сезона выдалось весьма успешным – пока что лучшее из тех, что были у меня. Позже начались проблемы с травмой и «проблемы в голове». Сейчас я более-менее восстановился и вернулся, но играю ещё тяжело. Начинается накручивание, которое очень давит, и играть с этим всем становится тяжелее и тяжелее».



Несомненно, у Рублёва большой талант, но ему нужно научиться побеждать даже в тех моментах, когда игра откровенно не клеится. Тогда он сделает шаг вперёд и приблизится к уровню больших мастеров. В сложившейся ситуации Андрею ни в коем случае нельзя унывать, потому что у него есть всё, чтобы быть игроком топ-уровня. Многие игроки болезненно возвращались в тур после травм, однако настоящие чемпионы всегда находили и будут находить обратный путь на вершину. Вот лишь несколько из последних примеров, на которые россиянину нужно ориентироваться.

Рублёв: из-за личных проблем никак не получается обрести былую уверенность

Самый яркий камбэк – история Новака Джоковича. Ещё весной никто не верил в сербского Доминатора, но сейчас это главный претендент на звание первой ракетки мира по итогам сезона. Кто-нибудь ещё помнит, что в Индиан-Уэллсе Новак проиграл Таро Дэниэлу, а в Майами – Бенуа Пэру? Вряд ли. Зато все помнят, кто Джокович поднял над головой трофеи Уимблдона и US Open.

В мае Джокович излучал ауру спокойствия, заверял своих болельщиков, что с ним всё будет в порядке. Не обманул. «Возвращение после травмы? Всё зависит от того, как на это смотреть. Все проблемы у нас в голове. Я не считаю правильным сидеть тут и рассуждать о том, как сложно возвращаться после травмы, когда люди умирают от голода. Я спортсмен, и моя задача – преодолевать препятствия. Удастся ли мне это – вопрос качества моей работы, моей удачи, иногда – обстоятельств. Я очень многого добился и очень благодарен судьбе. Не хочу говорить о трудностях».

Стэн Вавринка перенёс несколько операций на колене и мучился всю первую половину сезона, но сейчас набирает форму. Швейцарец дошёл до четвертьфинала на «Мастерсе» в Цинциннати, третьего круга US Open и полуфинала в Санкт-Петербурге. Есть ощущение, что в новом году мы снова увидим того железного Стэна, сокрущающего своим бэкхендом соперников любого уровня. У него есть сумасшедшие удары и колоссальный опыт больших побед, включая три «шлема» и Олимпийские игры. Осталось лишь поработать над некоторыми деталями.

Почти два года назад Петра Квитова стала жертвой вооружённого ограбления и получила ножевое ранение. В результате нападения чешка получила повреждение сухожилий левой руки, которой она играет, травмы всех пяти пальцев и двух нервов. Петра пропустила полгода, а в оставшейся части сезона-2017 пыталась вернуть себе уверенность в своих силах. В 2018 году двукратная чемпионка Уимблдона выиграла пять титулов, первый из которых был завоёван на турнире в Санкт-Петербурге. Квитова уже квалифицировалась на Итоговый чемпионат WTA, а в следующем сезоне попробует выиграть третий титул на турнире «Большого шлема».

Японский теннисист долго восстанавливался после разрыва сухожилия на правом запястье. Сначала для обретения игровой практики Нисикори выступал на челленджерах, а весной возобновил выступления в основном туре. Сейчас он близок к возвращению в топ-10 и борется за попадание на Итоговый чемпионат ATP.

В прошлом году канадский гигант много времени провёл в лазарете. Игрок лечил травму запястья, мучился с икрами и постоянно играл с болью. В октябре Милош досрочно завершил сезон, однако к январю не успел набрать форму. Настоящий Раонич вернулся лишь весной и сразу блеснул в Индиан-Уэллсе и Майами (полуфинал и четвертьфинал). Летом он традиционно успешно выступал на траве и харде – финал Штутгарта, четвертьфиналы Уимблдона и «Мастерса» в Цинциннати, четвёртый круг US Open – после чего вернулся в топ-20.

«Всё у нас в голове»

Ментальная составляющая играет в теннисе большую роль. Об этом рассуждает не только Джокович, это вообще воспринимается как непреложная истина. Перед прошлогодним четвертьфиналом US Open Рафаэль Надаль дал напутствие восходящей звёздочке. «Рублёв молод, и ему всё кажется новым сейчас. Но он уже выиграл немало матчей в туре. Он уже не ребёнок, это окрепший парень с отличной игрой. Пару лет назад мы тренировались вместе на Мальорке. Андрей считает, что ему нечего терять, но я с ним не согласен. Я в теннисе уже много лет, а когда ты молод, у тебя другая точка зрения. Думаю, ему всё-таки есть что терять. В теннисе главное – победа, это не игра поражений».