Симона — пятая. Шарапова, Хингис и другие лидеры тенниса в истории Кубка Кремля

Симона Халеп должна стать первым лидером женского тенниса за десять лет, приехавшим на «ВТБ Кубок Кремля». Переместившись в календаре на последнюю неделю регулярного сезона, аккурат перед стартом Итогового чемпионата WTA, московский турнир лишился того уровня участниц, который был на протяжении большей части первого десятилетия XXI века. Тогда выступление в Москве половины (а то и больше) теннисисток из топ-10 было нормальным явлением. На те годы пришлись и все предыдущие визиты действующих первых ракеток мира, две из которых завоевали здесь титул.

У Халеп сейчас проблемы со спиной – она снялась по ходу своего стартового матча на крупном турнире в Пекине, а сделанная после этого МРТ показала наличие межпозвонковой грыжи и смещение одного из межпозвонковых дисков. Тем не менее, врачи не запретили ей выходить на корт – Симона сказала, что ей просто необходимо выполнять ряд упражнений для укрепления мышц. Халеп настроена на то, чтобы сыграть в столице России. Также румынка призналась, что хотела бы оценить достопримечательности Москвы или, возможно, посетить балет, если будет достаточно свободного времени. В преддверии старта турнира вспомним приезды других первых ракеток мира на «Кубок Кремля».

Обаятельная и тактичная Хингис

Мартина Хингис в качестве первой ракетки мира на «Кубок Кремля» приезжала дважды – в 2000 и 2001 годах. В первый из этих визитов швейцарка, дебютировавшая в Москве, завоевала титул, обыграв по пути двух россиянок – Елену Дементьеву в четвертьфинале и Анну Курникову в финале. Также Хингис вместе с Курниковой дошла до финала в парном разряде, но они потерпели поражение на тай-брейке решающей партии (тогда в паре ещё игрался полноценный третий сет, а на чемпионский тай-брейк, как сейчас). Через год в четвертьфинале состоялся рематч Мартины и Елены, и на этот раз Дементьева уверенно взяла верх. Правда, Хингис и Курникова взяли реванш в паре, победив в финальном матче Дементьеву и Лину Красноруцкую. Благодаря этому Мартина стала единственной первой ракеткой мира, выигрывавшей «Кубок Кремля» в обоих разрядах. Среди тех, кто не был на первой строчке, это удавалось также Мэри Пирс, Елене Дементьевой, Анастасии Мыскиной и Светлане Кузнецовой.

В 2000 году президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев устроил Хингис экскурсию на Красную площадь, в храм Христа Спасителя. Он рассказывал, что Мартина проявила большой интерес к российской истории. По словам Тарпищева, в живом общении швейцарка представляла собой на редкость обаятельную девушку, не выпячивала на первый план свое «я». Она демонстрировала и чисто женский шарм, и интеллект, и тактичность.

Шкатулка с драгоценностями и картина от Лужкова

Если в 2000-м турнир проходил на последней неделе октября, то год спустя он переехал на первую неделю этого месяца. В результате Мартина успела отпраздновать в Москве свой день рождения – 30 сентября ей исполнился 21 год, а на следующий день стартовал «Кубок Кремля». Кстати, всего через неделю после завершения турнира Хингис потеряла лидерство, уступив первую строчку Дженнифер Каприати, и больше никогда не возвращалась на вершину.



«Я получила множество подарков. Сейчас моя комната в гостинице похожа на цветочный магазин. Мэр Москвы подарил мне картину, которая называется «Поцелуй». В мою честь выпили целое море шампанского, а один поклонник прислал шкатулку с драгоценностями. Здорово отмечать день рождения во время турнира, всегда получаешь массу сюрпризов», — сказала Хингис на одной из пресс-конференций того «Кубка Кремля». Кроме того, Лариса Дмитриевна Преображенская, первый тренер Курниковой, угостила и Анну, и Мартину пирожными «картошка».

Моресмо до «Кубка Кремля» не доехала

В 2004 году в Москве должна была сыграть Амели Моресмо, которая незадолго до старта соревнований, 13 сентября, впервые захватила лидерство в мировом теннисе. Однако выступить в столице России француженка не смогла из-за растяжения приводящей мышцы. Моресмо потеряла очки за финал 2003 года и лишилась первой строчки сразу после завершения турнира, уступив её Линдсей Дэвенпорт. А чемпионкой «Кубка Кремля» второй раз подряд стала Анастасия Мыскина.

Шарапова побывала в Грановитой палате и в цирке

На следующий год участницей «Кубка Кремля» впервые стала Мария Шарапова. Перед приездом в Москву она находилась в предвкушении старта турнира. «Я с нетерпением жду поездки на «Кубок Кремля». Для меня всё будет в новинку. Мне уже восемнадцать лет, а я впервые буду играть в своей стране. Это будет здорово — играть перед своими зрителями. В Америке, когда я играю против американки, то за неё болеют. Бывает, что меня поддерживают, но я не думаю, что это сравнимо с выступлением на Родине. Даже не знаю, чего ожидать, но надеюсь только на лучшее. У меня много болельщиков в России. Пусть приходят меня поддержать!». Помимо тенниса, Мария устроила себе и культурную программу. Она отправилась на Красную площадь, побывала в Кремле, в Грановитой палате, а также сходила в один из московских цирков.

Чемпионка Уимблдона-2004 тогда боролась с той же Дэвенпорт за первую строчку и на момент старта соревнований была впереди американки. Первый приезд Шараповой на российский турнир вызвал настоящий ажиотаж, но выступила она неудачно. В стартовом матче 18-летняя россиянка проигрывала Анне-Лене Грёнефельд со счётом 1:6, 2:4, когда немка сильно подвернула голеностоп и была вынуждена сняться. А в четвертьфинале Мария в борьбе уступила своей соотечественнице, Динаре Сафиной. Не заладились у Шараповой и следующие выступления в Москве – в 2006-м она победила Екатерину Бычкову, после чего из-за травмы не вышла на четвертьфинал против Анны Чакветадзе, в 2007-м на старте соревнований уступила малоизвестной тогда Виктории Азаренко. Затем Мария взяла десятилетнюю паузу, а в 2017-м, прилетев в Москву сразу после победы в Китае, не справилась с Магдаленой Рыбариковой. В этом году Шарапова планировала вновь выступить на «Кубке Кремля», но решила досрочно завершить сезон.

«На русском языке знаю одно слово»

Амели Моресмо в 2006-м приехала в Москву в статусе не только первой ракетки мира, но и победительницы двух из четырёх турниров «Большого шлема» в сезоне – Australian Open и Уимблдона. При этом финалистка «Кубка Кремля» — 2003 до последнего не была уверена в своём выступлении – на этот раз в связи с травмой плеча. Тем не менее, Амели сыграла в России и в стартовом матче одолела Елену Веснину на тай-брейке третьей партии. В четвертьфинале она громила Николь Вайдишову со счётом 6:1, 5:1, но проиграла шесть геймов подряд и в итоге потерпела поражение.



На вопрос о прогулках по Москве Моресмо ответила, что ей редко хватает времени, чтобы ходить куда-либо. «Но когда я впервые приехала сюда в 1999 году, мне сильно понравились Красная площадь и Кремль», — добавила Амели. Также француженка призналась, что на русском языке знает всего одно слово – «Спасибо».

Янкович обвинили в симуляции травмы

Елена Янкович стала второй теннисисткой после Мартины Хингис, выигравшей «Кубок Кремля» в статусе действующей первой ракетки мира. В трёх матчах из четырёх сербка победила российских соперниц – Веру Душевину во втором круге, Елену Дементьеву в полуфинале и Веру Звонарёву в финале. При этом на предматчевой тренировке перед поединком с Душевиной у Янкович заболела спина. Во время матча в какой-то момент она очень слабо подавала, но потом болеутоляющие таблетки и мазь подействовали, и сербка заиграла сильнее. После игры Вера фактически обвинила соперницу в симуляции травмы, назвав её «очень хорошей актрисой»; Елена, естественно, это отрицала.



Победа в Москве гарантировала Янкович первую строчку по итогам сезона, при том что вернулась на вершину она только перед стартом турнира. «Эмоционально отношусь к тому, что выиграла третий турнир подряд. Сейчас я первая ракетка мира, и эта победа ещё больше упрочила мои позиции. Могу сказать, что мне здесь очень понравилось, несмотря на то, что все зрители постоянно болели против меня», — сказала Елена во время церемонии награждения.