Первый парень на Мальорке. Как Рафаэль Надаль спасает родной остров

Спортсменов принято считать баловнями судьбы, их поведение вне рода профессиональной деятельности часто находят вызывающим и даже вульгарным. Это поверхностное суждение не учитывает того факта, что в мире много разных людей с отличающимся уровнем нравственного воспитания. Взять, например, Рафаэля Надаля, который несмотря на свой статус первой ракетки мира, надел резиновые сапоги и отправился убирать улицы города Сан-Лоренсо, пострадавшего от наводнения. Это событие стало поводом к тому, чтобы вспомнить другие истории, в которых теннисисты проявили себя с наилучшей стороны.

Надаль и уборка улиц

В ночь с 9 на 10 октября на испанском острове Мальорка случилось наводнение, которое стало самым масштабным в Испании за последние 25 лет. Уроженец Манакора Рафаэль Надаль не остался в стороне и оказал помощь пострадавшим во время наводнения. Вместе с другими добровольцами 17-кратный чемпион «мэйджоров» лично участвовал в разборе завалов и уборки мусора после разыгравшейся на острове стихии. В результате происшествия погибло девять человек, более двухсот человек были вынуждены покинуть затопленные дома. К слову, Надаль не только принял участие в разборе завалов, но и предложил пострадавшим укрыться на территории его академии в Манакоре.

Тони Надаль, дядя и бывший тренер Рафаэля Надаля, одобрил поступок своего племянника. «Любое бедствие такого рода затрагивает каждого человека, где бы подобная природная катастрофа не случилась. Но когда это происходит рядом, когда ты знаешь пострадавших людей, ты вовлекаешься ещё больше. Люди проявляют солидарность с теми, кто попал в беду. Рафаэль был здесь со своими друзьями, когда они решили прийти на помощь. И я считаю, что это очень хороший поступок».

Шарапова, Пуиг и раздача гуманитарной помощи

Жертвами урагана Мария, который в сентябре 2017 года обрушился на Пуэрто-Рико, стали 2976 человек. Остров оказался полностью обесточен, а инфраструктура разрушена. Ураган нанёс огромный финансовый ущерб государству, оцениваемый почти в сто миллиардов долларов.

На помощь соотечественникам пришла олимпийская чемпионка Моника Пуиг, которую поддержала пятикратная чемпионка «шлемов» Мария Шарапова. Сначала пуэрториканка организовала фонд помощи острову, а россиянка перечислила в него все доходы от онлайн-продаж конфет Sugarpova до конца года. А 23 октября обе теннисистки прибыли на остров, чтобы принять участие в раздаче гуманитарной помощи.

Девушки ездили по разным городам Пуэрто-Рико и передавали местным жителям необходимые товары и предметы снабжения. «Мария, я не могу отблагодарить тебя соразмерно той помощи, которую ты оказала моему Пуэрто-Рико. Спасибо тебе за любовь, дружбу и поддержку в это время, у тебя красивое сердце и душа. Вместе мы помогли тысячам, и это только начало. Спасибо, что вместе со мной подарила людям надежду и улыбку», — поблагодарила Шарапову Пуиг.

Истомин и помощь ребёнку

В прошлом году в эфире главного телеканала Узбекистана появился сюжет, в котором рассказывалось, что Денис Истомин оплачивал операции неизвестному мальчику в Ташкенте. Как рассказал отец ребёнка Олим Назаров, мальчик на протяжении нескольких лет перенёс десять операций на кишечнике, и сейчас благодаря помощи спортсмена оправился от всех последствий болезни. Большую часть финансовых вопросов взял на себя лидер сборной Узбекистана в Кубке Дэвиса.



«Ко мне обратился отец мальчика, рассказал, что его сына беспокоят проблемы с кишечником. Я согласился помочь, пять или шесть лет оплачивал операции, курсы реабилитации. Сейчас всё в порядке, мальчик здоров, а это самое главное. Мы всё ещё поддерживаем связь, и я рад, что моя помощь принесла результат. Не вижу ничего плохого в том, чтобы помогать людям, если у меня есть возможность», — рассказал Денис. При этом Истомин никогда не афишировал эту историю, и вообще не хотел, чтобы она получила огласку.

Кафельников и семьи жертв авиакатастрофы

4 октября 2001 года над Чёрным морем потерпел катастрофу российский самолёт Ту-154 авиакомпании «Сибирь», летевший из Тель-Авива в Новосибирск. На борту находились 78 человек, никто из пассажиров выжить не смог. Олимпийский чемпион Евгений Кафельников, выступавший в те дни на Кубке Кремля в Москве, по ходу соревнований объявил, что передаст все призовые родным и близким тех людей, кто находился в самолёте. Кафельников стал чемпионом турнира и сдержал своё обещание. Более ста тысяч долларов Евгений пожертвовал в фонд помощи жертвам авиакатастрофы.



«Хотя деньги не могут компенсировать жизни людей, я делаю это от всего сердца. Из-за данного мною обещания, этот финал получился, пожалуй, самым трудным среди всех моих шести московских. Никогда не ощущал такой ответственности перед публикой», — признался Кафельников после финального матча.

Новак Джокович и люди в пробке

В 2014 году сильный снегопад обрушился на Войводину, что находится в северной части Сербии. Из-за образовавшихся сугробов на автотрассе около тысячи человек застряли в многочасовой пробке. Новак Джокович не испугался ненастной погоды и поехал помогать замёрзшим автомобилистам и их пассажирам. На протяжении нескольких часов теннисист доставлял еду и воду всем заложникам непогоды.

Энди Маррей и пострадавшие от пожара

В ночь с 13 на 14 июня 2017 году в Лондоне произошёл крупный пожар. Горел 24-этажный жилой дом, в котором проживали около 600 человек. Огонь стремительно захватил все 24 этажа, а спасатели не успели остановить трагедию, в результате чего погибло 79 человек, а ещё десятки пострадавших долгое время находились в больнице.



На той неделе Энди Маррей принимал участие в турнире в лондонском Queens Club. Сэр Энди отправил в оргкомитет соревнований письмо, в котором просил перенаправить выигранные призовые в фонд поддержки жертв пожара. К сожалению, Маррей не смог завоевать титул, уступив австралийцу Джордану Томпсону уже в первом круге — 6:7 (4:7), 2:6. Тем не менее, чек в размере €13,595 был отправлен семьям пострадавших в ходе пожара в высотке Гренфелл.

Спас собаку по дороге на Уимблдон

Тремя годами ранее Энди Маррей спас собаку породы лабрадор на автостраде в окрестностях Лондона. Уроженец Глазго ехал на тренировку из своего дома в графстве Суррей, когда заметил собаку, перебегавшую дорогу с оживлённым движением. Маррей вышел из автомобиля, остановил движение, после чего поймал животное и по записи на ошейнике вернул хозяевам.



«Поймав пса, я поехал в парк, где все выгуливают своих собак – он был буквально за углом. Позвонил по номеру на ошейнике и оказалось, что мои собаки часто гуляют с этой. Мы встретились с хозяйкой, и она была очень рада, что я поймал её питомца. Собака была довольно сильная, ей не очень понравилось, как я схватил её за ошейник и затащил в машину. Но, к счастью, все хорошо закончилось».