18-летняя красотка покорила Гонконг, а Джокович почти догнал Надаля

Переход Ястремской в WTA из юниорских турниров

18-летняя Даяна Ястремская в последние месяцы начала регулярно играть на турнирах WTA. Впервые украинка выступила в основной сетке турнира WTA в 15 лет, получив «уайлд-кард» в Стамбуле весной 2016-го. Вскоре после этого она блеснула на Уимблдоне, дойдя до финала по юниорам в одиночном разряде. В титульном матче Даяна уступила Анастасии Потаповой, которая после этой победы стала первой ракеткой мира.

Первую победу в WTA Ястремская одержала в 2017 году, обыграв Андреа Петкович в том же Стамбуле. После этого украинка победила и Анну Калинскую, а в четвертьфинале в борьбе уступила Яне Чепеловой. По ходу нынешнего сезона она набрала немало очков на турнирах ITF, дважды уступив в финалах и завоевав один титул. Эти результаты позволили Даяне оказаться на границе топ-100, и в августе она отправилась на турниры более высокого уровня – Нью-Хэйвен, где стартовала с квалификации, и US Open. В сентябре Ястремская сыграла в Квебеке и Пекине, а затем отправилась в Гонконг, став последней попавшей по рейтингу в основную сетку.

Триумф Даяны в Гонконге и сказочный месяц Ван Цян

И турнир на автономной территории Китая стал лучшим в карьере Даяны. За неделю в Гонконге украинка не проиграла ни сета! Три из пяти соперниц были местными теннисистками, априори лучше адаптированными к климатическим условиям, но и с ними Ястремская расправилась уверенно. Во втором раунде она взяла у Чжэн Сайсай реванш за поражение в Пекине, в полуфинале победила девятую сеяную Чжан Шуай, а в финальном матче остановила набравшую великолепный ход Ван Цян. После поражения от Элины Свитолиной в третьем раунде US Open Ван выступила на пяти турнирах подряд и ни на одном из них не проиграла раньше полуфинала! В Гуанчжоу она завоевала титул, в Хиросиме, Ухане и Пекине стала полуфиналисткой (причём в Ухане снялась по ходу матча, но уже через три дня играла в столице Китая). При этом в Пекине Цян разгромила Елену Остапенко (6:0, 6:0), победила Каролину Плишкову и Арину Соболенко, а по пути к финалу Гонконга взяла реванш у Свитолиной и одолела Гарбинье Мугурусу.

Возможно, на финал у Ван Цян уже не хватило сил – ни физических, ни моральных. Ястремская победила за час с небольшим, отдав сопернице всего три гейма – 6:2, 6:1. Даяна отыграла 8 из 9 брейк-пойнтов, а сама реализовала 5 брейк-пойнтов из 9. Украинка буквально смела соперницу с корта своей мощной игрой, раз за разом пробивая навылет практически из любых позиций. Первый титул в карьере позволит Ястремской закрепиться в топ-100 – в новом рейтинг-листе она займёт 66-ю строчку и, разумеется, с запасом попадёт в основную сетку Australian Open – 2019. Кроме того, она может набрать ещё очки на следующей неделе в Люксембурге.

Гарсия вновь победила в Китае

На другом китайском турнире, в Тяньцзине, титул завоевала Каролин Гарсия. Это то самое соревнование, на котором год назад свой первый (и пока единственный) трофей после дисквалификации взяла Мария Шарапова, обыграв в финале Арину Соболенко. Гарсия в прошлом году до Тяньцзиня не добралась, но ей это тогда и не было нужно – сенсационно сделав дубль на турнирах в Ухане и Пекине. Заработанные там очки позволили француженке вскочить в последний вагон поезда, уходящего на Итоговый чемпионат, и перед Сингапуром она предпочла отдохнуть. Каролин выиграла два из трёх матчей группового раунда, а в полуфинале уступила Винус Уильямс.

До финала серьёзных соперниц у Гарсии не было, а за титул ей пришлось бороться с первой сеяной – Каролиной Плишковой. Чешка, в отличие от француженки, в этом году вернётся в Сингапур (у Каролин шансов попасть туда уже нет), в то время как для Гарсии это была последняя возможность скрасить сезон, который на фоне прошлого года сложился неудачно. И своим шансом Каролин воспользовалась. Первый сет она взяла в упорной борьбе, отыграв сетбол на тай-брейке, а вторую партию начала ударно, поведя со счётом 5:0. Плишкова сумела сделать счёт не таким разгромным, но шансов спастись у неё всё равно не было – 7:6 (9:7), 6:3 в пользу французской теннисистки.

Джорджи выиграла Линц, победив двух россиянок

В Линце до финала добралась Екатерина Александрова, прежде никогда не выступавшая в решающих матчах турниров WTA. Россиянка стартовала с квалификации, в основной сетке обыграла Катержину Синякову, которая близка к первой строчке в парном теннисе, Юханну Ларссон, Анастасию Павлюченкову и Андреа Петкович. При этом немка в полуфинале взяла первый сет под ноль, но затем Екатерина переломила ход игры и в решающей партии уже сама «повесила баранку» — 0:6, 6:4, 6:0.

В решающем матче Александрова уступила Камиле Джорджи, которая завоевала второй титул в карьере после Хертогенбосха-2015 – 3:6, 1:6. Итальянка по ходу этого турнира проиграла только один сет – Маргарите Гаспарян в четвертьфинале. Чемпионка Ташкента играла здесь по защищённому рейтингу, а на следующей неделе, используя его же, попала в основную сетку в Люксембурге. Если Маргарита доберётся в Люксембурге до финала, то вернётся в топ-100 всего через год после первых попыток возвращения в тур. Гаспарян пропустила больше года из-за травмы и нескольких операций. А Александрова благодаря выходу в финал уже сейчас вернётся в топ-100 – в понедельник россиянка станет 87-й ракеткой мира. Гаспарян пока займёт 124-ю строчку.

Серия Джоковича продолжается

А на «Мастерсе» в Шанхае очередной – сейчас уже можно говорить именно так – титул завоевал Новак Джокович. После поражения от Марко Чеккинато в четвертьфинале «Ролан Гаррос» серб устроил себе «перезагрузку», отправившись в горы вместе с супругой, и с тех пор почти не знает поражений. Понятно, что поход в горы не стал панацеей от всех бед, и уже перед Открытым чемпионатом Франции было видно, что Новак набирает форму, но его доминирование в этом сезоне началось именно в тот момент.

Серб проиграл всего два матча – Марину Чиличу в финале ATP 500 в Лондоне с матчбола и Стефаносу Циципасу в третьем круге «Мастерс 1000» в Торонто (грек в итоге дошёл там до финала). При этом Джокович завоевал титул на Уимблдоне, выиграв эпичный полуфинальный матч у Рафаэля Надаля, в Цинциннати, собрав полную коллекцию «Мастерсов», на US Open – и вот теперь в Шанхае. Только эти четыре турнира суммарно принесли Новаку 6 тыс. рейтинговых баллов. За всю неделю в Китае Джокович ни разу не отдал свою подачу и сыграл лишь один тай-брейк – с Кевином Андерсоном в первой партии в четвертьфинале. В полуфинале Новак разгромил Александра Зверева, а в финале уверенно победил Борну Чорича, который днём ранее выбил из турнира его прошлогоднего чемпиона, Роджера Федерера.

Одна победа до Надаля

Эта победа окончательно утвердила серба в качестве главного фаворита на звание первой ракетки мира по итогам года, несмотря на провальный старт сезона после прошлогодней травмы и других проблем. Если Рафаэль Надаль в этом году больше не сыграет, то Новаку достаточно одержать одну победу на «Мастерс 1000» в Париже либо на Итоговом чемпионате ATP, чтобы опередить испанца – в чемпионской гонке между ними теперь всего 35 очков. А ближайший соперник, Хуан-Мартин дель Потро, отстаёт от Джоковича больше чем на 2 тыс. баллов.

Кроме того, в рейтинге 52 недель Новак в понедельник опередит Роджера и займёт вторую строчку. Также в его активе теперь 32 титула на «Мастерсах», а у лидирующего Надаля – 33. Сейчас уже и не верится, что всего пять месяцев назад Джокович вылетал из топ-20 – слишком стремительным и успешным получился его обратный путь наверх.