Павлюченкова готова дать бой первой ракетке мира

На 3-й неделе октября завершится регулярный сезон у женщин. Будет проведены турниры в Москве (Premier) и Люксембурге (International). Мужчины разыграют три европейских соревнования категории 250 – «Кубок Кремля», а также Стокгольм и Антверпен.

Симона — пятая. Шарапова, Хингис и другие лидеры тенниса в истории Кубка Кремля Драгоценности и картина от Лужкова для Хингис, Шарапова в цирке, одно русское слово от Моресмо, победа Янкович с больной спиной в Москве.

Турнир WTA/Premier. Москва (Россия). VTB Kremlin Cup



Призовой фонд: $ 932 866.

Покрытие: хард, помещение.

Дата проведения: 15-20 октября.

Заявка на турнир (от 27.08.2018): Симона Халеп (1/WC), Слоан Стивенс (3/WC), Каролина Плишкова (8), Дарья Касаткина (11), Кики Бертенс (13), Элисе Мертенс (15), Анастасия Севастова (18), Михаэла Бузэрнеску (21), Анетт Контавейт (27), Анастасия Павлюченкова (28), Екатерина Макарова (45), Анастасия Потапова (138/WC), Анна Калинская (143/WC), Ирина Хромачёва (Q), Наталья Вихлянцева (Q), Вера Звонарёва (Q), Виталия Дьяченко (LL).

Полный список участников.



Отказались от участия: Мария Шарапова (22), Барбора Стрыцова (23), Доминика Цибулкова (35), Даниэль Коллинз (37), Кайя Канепи (44).

Снялись с турнире: Арина Соболенко (20).

Действующий победитель: Юлия Гёргес.



Женский Кубок Кремля разыгрывается с 1996 года. А его предвестником были такие турниры, как Virginia Slims-1989, Kraft General Foods-1990, St.Petersburg Ladies Open-1991 и Moscow Ladies Open-1994, 1995. С 2000-го года женский и мужской турниры проходят не только под одним названием, но и в рамках одной игровой недели. Другого такого объединённого соревнования в закрытом помещении больше в регулярном календаре нет. И сейчас турнир стал заложником этой ситуации, поскольку с нового года СК «Олимпийский» встаёт на реконструкцию, и новой такой площадки, вмещающей 8 кортов, в Москве найти очень сложно. Пока лидирует вариант с легкоатлетическо-футбольным манежем ЦСКА, возможно, будет найдена другая площадка. Но в 2019-м «Кубка Кремля» в Олимпийском совершенно точно уже не будет.

Кубок Кремля никогда не будет прежним! И вот почему «Большой шлем» в миниатюре под крышей, намёки динамовца о будущем турнира, ожидание Шараповой и завеса тайны в борьбе за «уайлд-кард».

Чемпионками «Кубка Кремля» среди прочих теннисисток становились и россиянки – Анастасия Мыскина (2003, 2004), Анна Чакветадзе (2006), Елена Дементьева (2007), Анастасия Павлюченкова (2014) и Светлана Кузнецова (2015, 2016). Действующая чемпионка турнира Юлия Гёргес защищать титул не стала. Возглавили посев Симона Халеп и Слоан Стивенс, получившие «уайлд-кард». Симона жалуется на боли в спине, но решила попробовать свои силы перед итоговым турниром в Сингапуре. В сетке «Кубка Кремля» значится сразу 9 россиянок – Дарья Касаткина, Анастасия Павлюченкова, Екатерина Макарова, Анастасия Потапова (WC), Анна Калинская (WC), Ирина Хромачёва (Q), Наталья Вихлянцева (Q), Вера Звонарёва (Q), Виталия Дьяченко (LL). Заявлялась на турнир и Мария Шарапова, но она из-за травмы запястья досрочно завершила сезон. Павлюченкова уже выиграла свой стартовый матч у Айлы Томлянович и теперь померится силами с первой ракеткой мира Симоной Халеп, с которой у неё очень неприятный баланс встреч – 0-8.

Турнир WTA/International. Люксембург (Люксембург). BGL BNP Paribas Luxembourg Open



Призовой фонд: $ 250 000.

Покрытие: хард, помещение.

Дата проведения: 15-20 октября.

Разница во времени с Москвой: -1 час.

Заявка на турнир (от 27.08.2018): Юлия Гёргес (9), Гарбинье Мугуруса (12/WC), Карла Суарес-Наварро (24), Мария Саккари (30), Элисон Ван Эйтванк (39), Донна Векич (41), Тимя Бабош (42), Катержина Синякова (54), Виктория Кужмова (56), Анна Блинкова (100), Мэнди Минелла (144/WC), Маргарита Гаспарян (370/SR).

Полный список участников.

Отказались от участия: Винус Уильямс (16), Сорана Кырстя (51), Моника Пуиг (55), Ребекка Петерсон (61), Тамара Зиданшек (76), Полона Херцог (77), Виктория Азаренко (79).

Снялись с турнире: Камила Джорджи (40).

Действующий победитель: Карина Виттёфт.



Турнир в Люксембурге появился в 1991 году и первые пять розыгрышей был показательным. С 1996 года турнир вошёл в календарь WTA, но поскольку он разыгрывается на одной неделе с Кубком Кремля, то россиянки редко на нём выступают. Тем не менее, чемпионкой тут становилась Елена Дементьева (2008), а финалисткой была Динара Сафина (2004). Ну а рекордсменкой по количеству титулов является Ким Клейстерс – пять (1999, 2001-2003, 2005). В нынешнем году состав участниц возглавила Юлия Гёргес, которая не стала защищать титул в Москве, а «сыграла на понижение». Выступят в Люксембурге и две россиянки – Анна Блинкова и Маргарита Гаспарян.

Турнир ATP World Tour 250. Москва (Россия). VTB Kremlin Cup



Призовой фонд: $ 856 445.

Покрытие: хард, помещение.

Дата проведения: 15-21 октября.

Заявка на турнир (от 27.08.2018): Марко Чеккинато (21), Карен Хачанов (26/WC), Дамир Джумхур (27), Адриан Маннарино (29), Ник Кирьос (30/WC), Филип Краинович (33), Даниил Медведев (36), Андрей Рублёв (38), Миша Зверев (48), Андреас Сеппи (51), Евгений Донской (80), Евгений Карловский (240/WC).

Полный список участников.



Отказались от участия: Жоау Соуза (68), Пабло Куэвас (69).

Снялись с турнире: Жереми Шарди (46).

Действующий победитель: Дамир Джумхур.



«ВТБ Кубок Кремля» разыгрывается с 1990 года, ещё со времён СССР, и это будет 29-й по счёту розыгрыш и последний под крышей «Олимпийского». Турнир множество раз выигрывали отечественные теннисисты – Андрей Черкасов (1990, 1991), Александр Волков (1994), Евгений Кафельников (1997-2001), Николай (2004, 2006, 2007), Игорь Андреев (2005), Игорь Куницын (2008), Михаил Южный (2009). Действующим чемпионом является босниец Дамир Джумхур. Он посеян в этом году под 6-м номером. Сетку возглавили Марко Чеккинато и Даниил Медведев. Кроме него в списке участников есть ещё 4 россиянина – Карен Хачанов, Андрей Рублёв, Евгений Донской и Евгений Карловский (WC).

Турнир ATP World Tour 250. Стокгольм (Швеция). Intrum Stockholm Open



Призовой фонд: € 612 755.

Покрытие: хард, помещение.

Дата проведения: 15-21 октября.

Разница во времени с Москвой: -1 час.

Заявка на турнир (от 27.08.2018): Джон Иснер (11), Фабио Фоньини (14), Стефанос Циципас (15), Люка Пуи (17), Джек Сок (18), Чхун Хён (23/WC), Денис Шаповалов (28), Фернандо Вердаско (32), Филипп Кольшрайбер (34).

Полный список участников.



Снялись с турнире: Петер Гоёвчик (47).

Действующий победитель: Хуан-Мартин дель Потро.



Турнир в Стокгольме разыгрывается с 1969 года. Рекордсменом по количеству титулов тут являются Джон Макинрой и Борис Беккер – по четыре. Два последних титула – на счету Хуан-Мартина дель Потро, но защищать их аргентинец не заявлялся. Возглавили сетку Фабио Фоньини и Джон Иснер, который проведёт первый турнир после того как стал отцом.

Турнир ATP World Tour 250. Антверпен (Бельгия). European Open



Призовой фонд: € 612 755.

Покрытие: хард, помещение.

Дата проведения: 15-21 октября.

Разница во времени с Москвой: -1 час.

Заявка на турнир (от 27.08.2018): Диего Шварцман (13), Кайл Эдмунд (16), Милош Раонич (24/WC), Ришар Гаске (25), Гаэль Монфис (39), Жиль Симон (40), Николас Джарри (42), Леонардо Майер (43), Фрэнсис Тиафо (44/WC), Робин Хасе (49).

Полный список участников.



Отказались от участия: Давид Гоффен (10), Николоз Басилашвили (37).

Действующий победитель: Жо-Вильфрид Цонга.



Соревнование в Антверпене проводилось с 1982 по 1991 год и благодаря своему главному призу было известно под неофициальным названием «Бриллиантовая ракетка». С 1992 года турнир вошёл в календарь АТР-тура, а после 1998-го завершил существование. В 2016-м турнир возобновился и чемпионами пока становились только французы – Ришар Гаске и Жо-Вильфрид Цонга. В этом году сетку возглавили Кайл Эдмунд и Диего Шварцман.