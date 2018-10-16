Красота дня. Звёзды Кубка Кремля зажигают в Москве

В Москве стартовал 29-й по счёту Кубок Кремля, на который собрались не просто сильнейшие теннисистки мира, а самые настоящие красавицы.

Павлюченкова готова дать бой первой ракетке мира Симона Халеп возглавила сетку на «ВТБ Кубок Кремля», но жалуется на больную спину.

Симона Халеп стала первым лидером женского тенниса за 10 лет, приехавшей на ВТБ Кубок Кремля. При этом у румынки сейчас проблемы со спиной – она снялась по ходу своего стартового матча на крупном турнире в Пекине, а сделанная после этого МРТ показала наличие межпозвонковой грыжи и смещение одного из межпозвонковых дисков. Халеп сказала, что хотела бы оценить достопримечательности Москвы или, возможно, посетить балет, если будет достаточно свободного времени. А вот в своём выступлении на турнире Симона пока не уверена, так же как и на Итоговом чемпионате в Сингапуре.

Ранее Халеп приезжала на Кубок Кремля дважды. В 2012-м, будучи лишь игроком конца первой полусотни без серьёзных достижений во взрослом теннисе, она победила Надежду Петрову, а во втором круге разгромно проиграла Весне Долонц. На следующий год румынка отправилась в Москву уже в качестве теннисистки топ-20 и завоевала титул, не отдав соперницам ни одного сета.

Дарья Касаткина – действующая финалистка Кубка Кремля. При этом прошлогодняя чемпионка, Юлия Гёргес, в Москву на этот раз не приехала, предпочтя отправиться в Люксембург. По пути к финалу Касаткина в прошлом году не проиграла ни сета. Это было не первое успешное выступление Дарьи на московских кортах – в 2015-м, стартовав с квалификации, она выиграла шесть матчей подряд. Лишь в полуфинале 18-летнюю Касаткину остановила Анастасия Павлюченкова. В последние недели Дарья играла не очень удачно, но, возможно, домашние стены ей помогут. Стартовый раунд россиянка уже прошла, победив Лесю Цуренко в двух партиях.

Виталия Дьяченко не смогла преодолеть сито квалификации. Победив Елену Рыбакину (бывшую россиянку, перешедшую под флаг Казахстана) и Сабину Шарипову, в финальном раунде она уступила Ирине Хромачёвой. Тем не менее шестая сеяная отборочных соревнований прошла в основу как «лаки-лузер». На старте основной сетки Виталия сыграет со своей бывшей соотечественницей Дарьей Гавриловой, которая представляет Австралию. Лучший результат Дьяченко на Кубке Кремля – четвертьфинал в 2014 году. Кстати, тогда она тоже стартовала с квалификации.

Одни из лучших результатов в карьере Наталья Вихлянцева показывала на домашних турнирах. Единственный пока финал WTA она всё-таки сыграла за границей, в Хертогенбосхе (Нидерланды), уступив в титульном матче Анетт Контавейт, но и в Москве, и в Санкт-Петербурге Наталья была на полуфинальной стадии. Всех этих результатов она добилась в прошлом сезоне, который стал прорывным – со 161-й строчки Вихлянцева поднялась на 54-ю. На Кубке Кремля у неё были шансы и на финал, но помешала боль в правой руке, появившаяся после двух напряжённых матчей. В итоге Вихлянцева проиграла Гёргес со счётом 5:7 в решающей партии.

Контавейт, победившая Вихлянцеву в Хертогенбосхе-2017, тоже сыграет в Москве. Эстонка до того лишь раз выступала на Кубке Кремля, причём в совсем юном возрасте – незадолго до 17-го дня рождения она проиграла в первом раунде квалификации. Сейчас Анетт стоит на пороге топ-20. Также она может похвастать недавним финалом турнира категории Premier 5 в Ухани. Там эстонку остановила Арина Соболенко. Первая ракетка Беларуси тоже собиралась выступить в Москве, но снялась из-за болезни. Именно благодаря её отказу в основу попала Дьяченко.

А другая белоруска, Александра Саснович, примет участие в Кубке Кремля. Саснович регулярно выступает в столице России. Дебютировала она здесь в 2014 году, в 20 лет, а до того просто не попадала на турнир по рейтингу. Лучший результат Александры – прошлогодний четвертьфинал, по пути к которому она победила Тимю Бабош и Кристину Младенович. В этом сезоне белоруска уже играла в Москве, добравшись до полуфинала на летнем Moscow River Cup.

Кристина Младенович тоже вернулась в Москву. У француженки с Россией связаны тёплые воспоминания – в Санкт-Петербурге в прошлом году она завоевала свой первый и пока единственный титул WTA в одиночном разряде. В нынешнем сезоне в Северной столице Кристина дошла до финала, и это до сих пор её единственный одиночный финал за весь год. На Кубке Кремля дела у Младенович идут не так хорошо – здесь она пока не проходила дальше второго круга. Тем не менее турнир в Москве Кристина любит. Она регулярно играет здесь с 2014 года.

Первой соперницей Младенович на Кубке Кремля станет Анна Калинская. 19-летняя россиянка получила «уайлд-кард» в основную сетку. Пока выступления на родине у неё не ладились – единственный матч на турнирах WTA в России Анна выиграла в рамках квалификации на Кубке Кремля в 2015 году.

Другой российской теннисисткой, попавшей в основу благодаря «уайлд-кард», стала Анастасия Потапова. Чемпионка юниорского Уимблдона-2016 уже ворвалась в топ-100 благодаря двум финалам турниров WTA – Moscow River Cup и Ташкента. На первом она также получила специальное приглашение, а в Ташкенте стартовала с квалификации. Финалы Потапова проиграла соответственно Ольге Данилович и Маргарите Гаспарян.

Ещё одна чемпионка юниорского Уимблдона, Софья Жук (она выиграла в Лондоне в 2015 году), не смогла пройти квалификацию Кубка Кремля. Победив в стартовом матче третью сеяную отборочных соревнований Евгению Родину, во втором круге Софья легко уступила другой своей соотечественнице – Ирине Хромачёвой. В основной сетке Кубка Кремля Жук пока ни разу не играла, а её лучшим результатом в нынешнем сезоне стал третий раунд Premier Mandatory в Индиан-Уэллсе, по пути к которому она победила Ализе Корне и Магдалену Рыбарикову.

Рыбарикова, в прошлом году сенсационно добравшаяся до полуфинала Уимблдона и вошедшая в топ-20, тоже приехала в Москву – и в упорном матче первого круга проиграла Анастасии Севастовой. Ранее Магдалена выступала на Кубке Кремля в 2009, 2013 и 2017 годах. Словачка одержала в Москве всего две победы, но прошлогодняя сильно запомнилась болельщикам – ведь обыграла Рыбарикова Марию Шарапову.

Фанни Штолляр завершила свой путь на Кубке Кремля в квалификации, уступив Онс Жабер. Это был дебют 19-летней венгерки на российских турнирах. Лучшие результаты Фанни в этом году – четвертьфиналы Нюрнберга и Ташкента. В Ташкенте по пути к этой стадии Штолляр победила Веру Звонарёву, а затем уступила будущей чемпионке соревнований, Маргарите Гаспарян.

Поражение Айлы Томлянович вряд ли сильно расстроило кого-то из российских болельщиков – ведь проиграла она Анастасии Павлюченковой. Ранее австралийка хорватского происхождения выступала в Москве в 2014 году и прошла один раунд, уступив во втором круге Люси Шафаржовой.

А Слоан Стивенс стартует в Москве со второго раунда. Чемпионка US Open – 2017, в этом году сыгравшая в финале «Ролан Гаррос» и уже обеспечившая себе дебют на Итоговом чемпионате WTA в Сингапуре, благодаря месту в первой четвёрке сеяных получила bye в первом круге. Соперницей Слоан во втором раунде станет либо Екатерина Макарова, либо Онс Жабер. На Кубке Кремля, как и на других российских турнирах, Стивенс прежде никогда не играла. При этом она, как и Халеп, не подала заявку заранее и получила «уайлд-кард».

Со второго круга начнёт свои выступления и Каролина Плишкова. Чешка, в отличие от американки, место в Сингапуре себе ещё не гарантировала – для этого ей нужно одержать в Москве одну победу. Первой соперницей Каролины точно станет россиянка: либо Вера Звонарёва, либо Ирина Хромачёва. В последний раз Плишкова играла на Кубке Кремля в 2015-м и тогда прошла один круг. В том же году Каролина помогла своей сборной победить Россию в финале Кубка Федерации в Праге, обыграв во второй день Анастасию Павлюченкову, а затем добыв решающее очко в паре с Барборой Стрыцовой.