Красота дня. Звёзды Кубка Кремля зажигают в Москве

В Москве стартовал 29-й по счёту Кубок Кремля, на который собрались не просто сильнейшие теннисистки мира, а самые настоящие красавицы.
Симона Халеп стала первым лидером женского тенниса за 10 лет, приехавшей на ВТБ Кубок Кремля. При этом у румынки сейчас проблемы со спиной – она снялась по ходу своего стартового матча на крупном турнире в Пекине, а сделанная после этого МРТ показала наличие межпозвонковой грыжи и смещение одного из межпозвонковых дисков. Халеп сказала, что хотела бы оценить достопримечательности Москвы или, возможно, посетить балет, если будет достаточно свободного времени. А вот в своём выступлении на турнире Симона пока не уверена, так же как и на Итоговом чемпионате в Сингапуре.
Ранее Халеп приезжала на Кубок Кремля дважды. В 2012-м, будучи лишь игроком конца первой полусотни без серьёзных достижений во взрослом теннисе, она победила Надежду Петрову, а во втором круге разгромно проиграла Весне Долонц. На следующий год румынка отправилась в Москву уже в качестве теннисистки топ-20 и завоевала титул, не отдав соперницам ни одного сета.
Дарья Касаткина – действующая финалистка Кубка Кремля. При этом прошлогодняя чемпионка, Юлия Гёргес, в Москву на этот раз не приехала, предпочтя отправиться в Люксембург. По пути к финалу Касаткина в прошлом году не проиграла ни сета. Это было не первое успешное выступление Дарьи на московских кортах – в 2015-м, стартовав с квалификации, она выиграла шесть матчей подряд. Лишь в полуфинале 18-летнюю Касаткину остановила Анастасия Павлюченкова. В последние недели Дарья играла не очень удачно, но, возможно, домашние стены ей помогут. Стартовый раунд россиянка уже прошла, победив Лесю Цуренко в двух партиях.
Виталия Дьяченко не смогла преодолеть сито квалификации. Победив Елену Рыбакину (бывшую россиянку, перешедшую под флаг Казахстана) и Сабину Шарипову, в финальном раунде она уступила Ирине Хромачёвой. Тем не менее шестая сеяная отборочных соревнований прошла в основу как «лаки-лузер». На старте основной сетки Виталия сыграет со своей бывшей соотечественницей Дарьей Гавриловой, которая представляет Австралию. Лучший результат Дьяченко на Кубке Кремля – четвертьфинал в 2014 году. Кстати, тогда она тоже стартовала с квалификации.
Одни из лучших результатов в карьере Наталья Вихлянцева показывала на домашних турнирах. Единственный пока финал WTA она всё-таки сыграла за границей, в Хертогенбосхе (Нидерланды), уступив в титульном матче Анетт Контавейт, но и в Москве, и в Санкт-Петербурге Наталья была на полуфинальной стадии. Всех этих результатов она добилась в прошлом сезоне, который стал прорывным – со 161-й строчки Вихлянцева поднялась на 54-ю. На Кубке Кремля у неё были шансы и на финал, но помешала боль в правой руке, появившаяся после двух напряжённых матчей. В итоге Вихлянцева проиграла Гёргес со счётом 5:7 в решающей партии.
Контавейт, победившая Вихлянцеву в Хертогенбосхе-2017, тоже сыграет в Москве. Эстонка до того лишь раз выступала на Кубке Кремля, причём в совсем юном возрасте – незадолго до 17-го дня рождения она проиграла в первом раунде квалификации. Сейчас Анетт стоит на пороге топ-20. Также она может похвастать недавним финалом турнира категории Premier 5 в Ухани. Там эстонку остановила Арина Соболенко. Первая ракетка Беларуси тоже собиралась выступить в Москве, но снялась из-за болезни. Именно благодаря её отказу в основу попала Дьяченко.
А другая белоруска, Александра Саснович, примет участие в Кубке Кремля. Саснович регулярно выступает в столице России. Дебютировала она здесь в 2014 году, в 20 лет, а до того просто не попадала на турнир по рейтингу. Лучший результат Александры – прошлогодний четвертьфинал, по пути к которому она победила Тимю Бабош и Кристину Младенович. В этом сезоне белоруска уже играла в Москве, добравшись до полуфинала на летнем Moscow River Cup.
Кристина Младенович тоже вернулась в Москву. У француженки с Россией связаны тёплые воспоминания – в Санкт-Петербурге в прошлом году она завоевала свой первый и пока единственный титул WTA в одиночном разряде. В нынешнем сезоне в Северной столице Кристина дошла до финала, и это до сих пор её единственный одиночный финал за весь год. На Кубке Кремля дела у Младенович идут не так хорошо – здесь она пока не проходила дальше второго круга. Тем не менее турнир в Москве Кристина любит. Она регулярно играет здесь с 2014 года.
Первой соперницей Младенович на Кубке Кремля станет Анна Калинская. 19-летняя россиянка получила «уайлд-кард» в основную сетку. Пока выступления на родине у неё не ладились – единственный матч на турнирах WTA в России Анна выиграла в рамках квалификации на Кубке Кремля в 2015 году.
Другой российской теннисисткой, попавшей в основу благодаря «уайлд-кард», стала Анастасия Потапова. Чемпионка юниорского Уимблдона-2016 уже ворвалась в топ-100 благодаря двум финалам турниров WTA – Moscow River Cup и Ташкента. На первом она также получила специальное приглашение, а в Ташкенте стартовала с квалификации. Финалы Потапова проиграла соответственно Ольге Данилович и Маргарите Гаспарян.
Ещё одна чемпионка юниорского Уимблдона, Софья Жук (она выиграла в Лондоне в 2015 году), не смогла пройти квалификацию Кубка Кремля. Победив в стартовом матче третью сеяную отборочных соревнований Евгению Родину, во втором круге Софья легко уступила другой своей соотечественнице – Ирине Хромачёвой. В основной сетке Кубка Кремля Жук пока ни разу не играла, а её лучшим результатом в нынешнем сезоне стал третий раунд Premier Mandatory в Индиан-Уэллсе, по пути к которому она победила Ализе Корне и Магдалену Рыбарикову.
Рыбарикова, в прошлом году сенсационно добравшаяся до полуфинала Уимблдона и вошедшая в топ-20, тоже приехала в Москву – и в упорном матче первого круга проиграла Анастасии Севастовой. Ранее Магдалена выступала на Кубке Кремля в 2009, 2013 и 2017 годах. Словачка одержала в Москве всего две победы, но прошлогодняя сильно запомнилась болельщикам – ведь обыграла Рыбарикова Марию Шарапову.
Фанни Штолляр завершила свой путь на Кубке Кремля в квалификации, уступив Онс Жабер. Это был дебют 19-летней венгерки на российских турнирах. Лучшие результаты Фанни в этом году – четвертьфиналы Нюрнберга и Ташкента. В Ташкенте по пути к этой стадии Штолляр победила Веру Звонарёву, а затем уступила будущей чемпионке соревнований, Маргарите Гаспарян.
Поражение Айлы Томлянович вряд ли сильно расстроило кого-то из российских болельщиков – ведь проиграла она Анастасии Павлюченковой. Ранее австралийка хорватского происхождения выступала в Москве в 2014 году и прошла один раунд, уступив во втором круге Люси Шафаржовой.
А Слоан Стивенс стартует в Москве со второго раунда. Чемпионка US Open – 2017, в этом году сыгравшая в финале «Ролан Гаррос» и уже обеспечившая себе дебют на Итоговом чемпионате WTA в Сингапуре, благодаря месту в первой четвёрке сеяных получила bye в первом круге. Соперницей Слоан во втором раунде станет либо Екатерина Макарова, либо Онс Жабер. На Кубке Кремля, как и на других российских турнирах, Стивенс прежде никогда не играла. При этом она, как и Халеп, не подала заявку заранее и получила «уайлд-кард».
Со второго круга начнёт свои выступления и Каролина Плишкова. Чешка, в отличие от американки, место в Сингапуре себе ещё не гарантировала – для этого ей нужно одержать в Москве одну победу. Первой соперницей Каролины точно станет россиянка: либо Вера Звонарёва, либо Ирина Хромачёва. В последний раз Плишкова играла на Кубке Кремля в 2015-м и тогда прошла один круг. В том же году Каролина помогла своей сборной победить Россию в финале Кубка Федерации в Праге, обыграв во второй день Анастасию Павлюченкову, а затем добыв решающее очко в паре с Барборой Стрыцовой.