Москва соскучилась по тебе, Мария!

В прошлом году Мария Шарапова была хедлайнером ВТБ Кубка Кремля, а сейчас проводит отпуск со своим бойфрендом Александром Гилксом. Вместе влюблённые изучают просторы Великобритании – родины не только Уильяма Шекспира, но и самого Александра. Параллельно с этим Москва принимает гостей со всего мира на турнир категории WTA/Premier, однако самая титулованная российская теннисистка предпочла завершить сезон досрочно. Это неприятная новость для всего российского тенниса. Ведь Шарапова нужна нашему теннису. Не только здесь и сейчас, а всегда и везде.

Свадебный генерал

В прошлом году организаторам турнира удалось уговорить Марию Шарапову приехать в Москву. Она сыграла на Кубке Кремля сразу после завоевания титула в Тяньцзине. Как и ожидалось, выступление получилось коротким – Мария уже в первом круге проиграла словачке Магдалене Рыбариковой. Тем не менее это была успешная реализация возможности по рекламе турнира. Это признал даже Евгений Кафельников, которого при всём желании не назовёшь ярым болельщиком титулованной россиянки. «Признаю: да, Шарапова собирает трибуны. Соболезную тем, кто планировал доехать в «Олимпийский» позже и посмотреть на неё живьём».

По итогам этой истории все остались довольны. Организаторы получили неплохую выручку от продажи билетов, московская публика впервые за 10 лет вживую увидела русскую легенду на домашнем турнире WTA, а Шарапова доказала, что любит Россию не только на словах. В конце концов, Москва на несколько дней стала теннисной столицей всего мира.

Закрыть гештальт с Ургантом

Шарапова дважды становилась героиней шоу «Вечерний Ургант». Каждый раз её тепло встречала публика в телецентре, сам Иван Ургант и многочисленная телеаудитория. В 2013 году в интервью с эксцентричным телеведущим Мария рассказала о своей собаке, пельменях и флаге России, а в 2017-м поведала, чем занималась во время дисквалификации за применение мельдония. Может быть, в следующий раз спортсменка расскажет Ивану об отношениях с британским бизнесменом Александром Гилксом?

Кумир Потаповой

Мария Шарапова – главный кумир подрастающего поколения российских теннисистов. Она преуспела как на корте, так и за его пределами. К 30 годам Мария выиграла много титулов и стала успешной бизнес-леди. Она стала иконой моды и стиля, но осталась в теннисе, не повторив судьбу другой теннисной красавицы – Аны Иванович. Девочки по всему миру пытаются копировать не только стиль игры, но и манеру поведения Шараповой. Только за последний год в своей любви к таланту россиянки признались Катержина Синякова, Арина Соболенко и Анастасия Потапова.

Впрочем, в любом деле главное знать меру. Эту позицию поддерживает, например, Анна Чакветадзе. «Хорошо играет Настя Потапова. Но в каждом движении копировать Машу Шарапову? Зачем? Учиться у лучших очень даже полезно. Но про индивидуальность всё-таки не стоит забывать».

По конспектам Кея Нисикори

Наоми Осака после триумфа на US Open-2018 заявила, что успехи Кея Нисикори дали толчок её развитию, служили ориентиром и раздражителем одновременно. Новому поколению спортсменов нужны примеры, на которые можно равняться. «Я всегда думала, что Кей Нисикори – отличный пример для подражания в мужском теннисе, и хотела, чтобы в женском тоже кто-нибудь появился. Надеюсь, я сама стану таким примером», – выразила надежду Осака.

В странах, где теннис развит не так сильно или переживает период стагнации, громкие имена нужны как воздух. Титулы Виктории Азаренко повлекли появление Арины Соболенко, Томас Мустер благословил Доминика Тима, а Марсело Риос подстегнул Николаса Джарри.



Мустер открыто поддерживает молодого соотечественника, и это помогает ему в развитии карьеры: «У Тима огромный потенциал, и он уже доказал, что является одним из лучших игроков в мире. На грунте он точно входит в топ-3. С учётом преимущества Доминика над игроками его поколения, у него будет ещё много шансов выиграть «Ролан Гаррос».

«Мы к вам заехали на час!»

Первоначально планировалось, что Мария, решившая пропустить Кубок Кремля, всё же заедет в Москву — пусть и в качестве почётной гостьи. Но и этот вариант, по словам президента ФТР Шамиля Тарпищева, маловероятен: «Скорее всего, Мария не приедет. Она приняла решение начать подготовку уже к следующему сезону. Он будет важным, пройдёт отбор на Олимпиаду в Токио, а Мария хочет там выступить».

Появится ли в итоге Шарапова в Москве в ближайшее время — неизвестно, но российский теннис точно нуждается в ней. В случае приезда Шараповой из желающих получить автограф пятикратной чемпионки «шлемов» выстроилась бы огромная очередь – почти как за новеньким iPhone. Маленькие девочки из московских теннисных школ забыли бы обо всех делах и поехали на встречу с живой легендой российского тенниса. Для Марии это был бы обычный день с парой официальных мероприятий, а для многих любителей тенниса – незабываемые впечатления на всю жизнь.

«Не знаю, сколько ещё лет буду играть, но если будут силы и здоровье, то надеюсь, что ещё много. Как вы видите, я очень люблю этот спорт и стремлюсь становиться лучше от тренировки к тренировке. Поэтому я и играю в теннис, и хороший день или плохой – всегда думаю, что могу выиграть матч», — заявила Шарапова. Спасибо, Мария, за преданность к спорту! Москва скучает по тебе!