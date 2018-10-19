«Нас таких трое ребят. И мы друг друга только подталкиваем вперёд»

Давно российские мужчины не побеждали на турнире «ВТБ Кубок Кремля». Последним чемпионом был Михаил Южный в 2009-м. С тех пор как отрезало. Но в этот раз всё может измениться — уж слишком резво стартовал в Москве первая ракетка России, недавний победитель турнира в Токио 22-летний Даниил Медведев. После матча с Душаном Лайовичем (6:2, 6:1) россиянин откровенно ответил на вопросы представителей СМИ, среди которых был и корреспондент «Чемпионата».

— Даниил, как сложился для вас матч? Довольны ли тем, что показали?

— В принципе, я доволен результатом. На задней линии я играл хорошо, мог получше подавать, но зато хорошо принимал. Отдал всего лишь три гейма. То есть в целом доволен, но всё равно ещё есть куда стремиться.



— Не слишком ли резвый старт?

— Нет. Наоборот, всё супер, потому что первый матч всегда тяжело. Это моё первое соревнование в профессиональном туре, где я начинаю с BYE (пропуск высокорейтинговым игроком первого круга. – Прим. «Чемпионата»). Обычно это тяжело, поэтому я немножко нервничал, особенно это было видно в начале матча. И я рад, что смог легко победить. Сейчас уже втянулся в турнир. Надеюсь, это поможет в следующих кругах.



— Можете вспомнить, когда вы последний раз обыгрывали кого-то в двух сетах за 50 с чем-то минут?

— Я в Токио кого-то быстро так обыграл. Сейчас вспомню. (После паузы). Ну, с таким счётом я, конечно, давно не выигрывал. Даже не помню. Надо просто посмотреть результаты, но, в принципе, лёгкие матчи, конечно, были.



— Лёгкий матч – это хорошо или хотели получить побольше игровой практики?

— Нет. Это хорошо в любом случае. Сэкономил силы, не особо нервничал, как я и говорил, втянулся в игру. Я здесь уже неделю тренировался, уже хотелось сыграть матч. Пусть он получился быстрым, но это, в любом случае, полезно.



— Многие ожидают возможной победы или другого хорошего результата от россиян в мужской сетке. Со снятием Кирьоса шансы на это повышаются?

— С одной стороны, да, а с другой стороны – всё равно есть много других игроков. Кирьос в последнее время не выигрывал турниры, поэтому, считаю, мы и так могли бы не то что побороться, а выиграть. Думаю, что шансы как были, так и остаются одними и теми же.



— В этом сезоне вы уже завоевали три титула. В российском теннисе такого давно не было. Что вы думаете по этому поводу?

— Я этому очень рад. Это просто результат работы, которую я делал весь этот сезон, начиная с предсезонки. Я её делал по-другому. Я по-другому стал относиться к теннису, чем в прошлом году. И я рад, что это принесло плоды, потому что самое тяжёлое в жизни, это когда ты вкалываешь, что-то делаешь на сто процентов, но не получаешь результатов. Так что я рад, что есть результаты.

Тройной удар Даниила Медведева Россиянин Медведев покорил Токио, а Шарапова присмотрелась к паспорту Швейцарии.

— Не так много в мире игроков, которым аплодировал сам Федерер. Что вам дал этот матч в Шанхае?

— Это был хороший опыт, потому что, даже несмотря на то что я уже второй год в туре, всё-таки я играл не так много против лучших игроков. И я понял, что могу выигрывать у таких людей, как Федерер, потому что я был к этому очень близок. И считаю, что всё решилось на нескольких мячах и могло повернуться и в мою сторону.

— В сентябре в Москве на Кубке Дэвиса непросто складывался у вас матч с белорусом Егором Герасимовым. На Кубке Кремля он успешно прошёл квалификацию и уже добрался до четвертьфинала. Это случайность?

— Нет. Егор – очень хороший игрок. Он же потом на турнире в Китае проиграл в финале квалификации Бернарду Томичу в трёх тяжелейших сетах. Томич в итоге выиграл этот турнир. И я с Егором тоже играл в финале квалификации в Токио – он был единственным игроком, которому я отдал сет за весь турнир. Он всегда очень хорошо играл, но ему мешали травмы. Если у него не будет травм, то мы скоро его будем видеть на турнирах самого высокого уровня.



— Вы дважды играли с Джоковичем, недавно – с Федерером. Можете сравнить ощущения от этих матчей?

— Ну, с Джоковичем я играл всё-таки, когда он был не в лучшей своей форме, пусть я два раза и проиграл. Плюс я тогда был другим игроком, поэтому сравнивать тяжело. Но, в принципе, в любом случае, когда играешь с игроком первой десятки, сразу чувствуешь совершенно другой ритм игры и ритм их ударов. Они не дают тебе дышать. За счёт этого они и стоят в десятке. Если со всеми другими игроками ты можешь навязывать свою игру, есть время подумать над своими ударами, то игроки десятки не дают времени ни на что, но в этом их сила. Но это и есть опыт, надо учиться их обыгрывать.



— С учётом победы в Токио, хорошей игры в Шанхае и победы сейчас можно ли сказать, что вы находитесь на пике карьеры и уверенности в себе?

— Могу сказать, что в Токио я был точно на пике карьеры. Это был мой лучший турнир в жизни. Все мои удары, вообще всё попадало – подача, приём, всё было идеально. Здесь, честно говоря, до турнира были плохие ощущения по понятным причинам. Во-первых, я играю уже много турниров подряд, во-вторых, когда приехал в Москву, было много дел, не связанных с теннисом, – что естественно, нормально, ведь я здесь бываю редко. Плюс тут другая атмосфера – атмосфера не совсем обычного турнира, где у тебя есть только корты – встал, потренировался, покушал и лёг спать. Тут нет такого – все тебя дёргают, всем что-то нужно, тебе самому нужно какие-то дела делать, как я и сказал, поэтому в принципе было плохое предчувствие, но я рад, что этот турнир начался вот так. Теперь всё остальное отходит на второй план. Главное – это турнир. И я надеюсь, что смогу пройти дальше.



— Вы уже обратили внимание, что стали новым в этом году, по сравнению с прошлым? Какие перемены у вас произошли и в теннисном, и в психологическом плане?

— Я стал более профессиональным. Просто я стал всё, что делаю в жизни, подчинять теннису. Естественно, есть какие-то жертвы. Кому-то это, может, не нравится, но за счёт этого я продвигаюсь вперёд.



— Недавно вы стали первой ракеткой России. Насколько велика конкуренция между вами, Хачановым и Рублёвым?

— Конкуренция у нас была всегда, ещё с тех пор, как мы были юниорами. Мы спортсмены высокого уровня, поэтому каждый из нас всё время хотел быть первым. В итоге получается, что мы все трое были первыми ракетками России в разное время. Это очень классно, что нас таких трое ребят. И мы друг друга только подталкиваем вперёд. И особенно я рад, что стал первой ракеткой России, именно когда Карен тоже находится в очень хорошей форме. А не то чтобы они с Андреем оба слетели в рейтинге и я за счёт этого бы стал. Нет, я стал за счёт своих усилий. И очень рад этому.

«Рублёв, Медведев и Хачанов – игроки, которых давно ждали» Матс Виландер в эксклюзивном интервью «Чемпионату» о шансах Шараповой попасть в топ, перспективах Касаткиной, Рублёва, Хачанова, Медведева.

— Вы теперь сыграете со Швейцарией на выезде в Кубке Дэвиса. Как ваша встреча с Федерером поможет вам, если швейцарцы выставят его в составе?

— Думаю, что шансов на то, что Федерер сыграет, наверное, один процент. Но если его выставят, то я буду только рад, поскольку это будет ещё один незаменимый опыт. Потому что думаю, что у него карьера скоро закончится. И сколько раз я успею сыграть с ним, столько раз и буду рад. Думаю, что они выставят не самый сильный состав, но нужно быть готовым ко всему, постараться победить и выйти в финальную часть.



— Думаете, что не будет ни Вавринки, ни Федерера?

— Думаю, что нет. Но я не знаю, надо их спрашивать. Это моё мнение. Мне никто об этом не говорил.



— В Милан у вас получится в этом году поехать?

— Я слишком старый (смеётся). (Турнир проводится для игроков до 21 года. — Прим. «Чемпионата».)



— В прошлом году вы обыграли там Карена Хачанова. Способствует ли этот укороченный счёт выявлению настоящего победителя?

— Мне понравилось. Это был весёлый турнир, с одной стороны, в конце сезона — последняя неделя, после которой все летели отдыхать. Но с другой стороны, несмотря на то что это шуточный-нешуточный, но с чуть другой организацией турнир, всё равно все боролись до конца. Как я и сказал, никто из нас не любит проигрывать. Знаю, что некоторым ребятам не понравился этот формат. Мне он понравился. В итоге всё равно все матчи были упорными и длились по два часа. И это ничего от тенниса не убавило, никакой искры.

— Ставили какие-то цели на сезон и если ставили, смогли получить желаемые результаты?

— Моя главная цель всегда была – во-первых, работать на тренировках и улучшать себя. А во-вторых, играть матч за матчем. Чтобы выиграть турнир, ты должен выиграть все матчи. И если выйдешь на турнир, думая: «Так, надо сыграть хорошо в финале», то никогда ничего не добьёшься. А если говорить про рейтинг, то в начале года была задача закончить год в топ-50. И вроде бы я её выполнил.



— Сколь верно мнение, что за последние несколько месяцев вы повзрослели, учли те ошибки и истории, которые с вами встречались — с Циципасом и в прошлом году на Уимблдоне?

— Я не могу никогда обещать, что чего-то такого не произойдёт опять, потому что я очень темпераментный. Я действительно могу на теннисном корте потерять голову. Так что думаю, что ещё будут какие-то истории, когда обо мне будут писать. Но насчёт взросления — да, действительно, я повзрослел, но считаю, что не за последние два месяца, а, как и сказал, за весь этот год. И надеюсь, что буду идти только вперёд.



— В беседе с тренером-французом Жилем Серваром мы этот эпизод обсуждали, и он сказал, что Циципас задел национальные чувства, и вы совершенно правильно постояли за себя.

— У каждого есть своё мнение. Я стараюсь об этом не думать — сделал ли я это правильно или нет. Это было в моменте. В принципе, наверное, я сделал то, что должен был. Я услышал то, что он сказал, и отреагировал. Может быть, где-то слишком эмоционально. Но как было, так было.