Дарья Искусница. Как Касаткина покорила Кубок Кремля

Финал 29-го турнира «ВТБ Кубок Кремля» завершился триумфом российской теннисистки Дарьи Касаткиной. Выиграла она в духе известной пословицы, некоторыми приписываемой «железному канцлеру» Отто фон Бисмарку, которая гласит: «Русские долго запрягают, но быстро едут». Вот и в субботнем матче против Онс Жабер из Туниса примерно через 45 минут от начала россиянка уступала по всем статьям – 2:6, 1:4.

Казалось, что всё скоро закончится, но тут Дарья преобразилась – отыграла брейк, затем сама не смогла подать на сет при счёте 6:5, а на тай-брейке, который изобиловал минибреками, дважды взяла очко на своей подаче, чего сопернице не удалось сделать вообще ни разу. В концовке упорного третьего сета у Жабер уже не осталось сил, она с трудом боролась с судорогами, на переходе даже не садилась на скамейку из-за боли в ногах и после обратного брейка уже вообще не могла ни ходить, ни подавать – в итоге отдала свою подачу под ноль – 2:6, 7:6, 6:4 в пользу Касаткиной.

Сразу после победы Даша, не скрывая победных эмоций, всё же отправилась бегом на другую сторону корта, чтобы вместе с доктором помочь Онс, которая уже совсем была обездвижена, добраться до скамейки. На церемонии награждения Жабер рассыпалась в благодарности: «Спасибо всем, кто пришёл на финал. Большое спасибо моей команде, маме, мужу и его родственникам – все они поддерживали меня на протяжении всей недели. Я по-настоящему влюбилась в этот турнир. Слышала, что в следующем году переезжает, но я очень хотела бы вернуться и снова сыграть на Кубке Кремля. Я впервые вышла в финал турнира категории Premier, и это очень важно». Добавим, что свекровь спортсменки из Туниса – русская, поэтому Онс, по её словам, старается изучать русский язык.

Ну а Дарья Касаткина начала свою победную речь с обращения к поверженной сопернице. Она пожелала Жабер здоровья и дальнейших успехов, выразив уверенность, что они встречаются не последний раз. Отметим, что девушки играли между собой два года назад на Олимпиаде в Рио, и тогда в похожем по сценарию и драматизму матче россиянка тоже победила.

Ну а затем Касаткина ударилась в приятные воспоминания: «Ровно 10 лет назад я приезжала на Кубок Кремля и, будучи маленькой девочкой, мечтала выиграть этот турнир. И вот я здесь. Огромное спасибо всем, кто связан с организацией турнира, вы делаете этот турнир особенным. Моя команда… Уверена, вы все знаете и любите моего тренера Филиппа. Мы работаем с тобой ровно год, и эта победа – мой подарок тебе. Спасибо брату, Александру, маме. Кроме того, сегодня день рождения отца. Думаю, я сделала ему неплохой подарок. Этот турнир был особенным, ведь он последний из тех, что прошёл в «Олимпийском».

Кубок Кремля никогда не будет прежним! И вот почему «Большой шлем» в миниатюре под крышей, намёки динамовца о будущем турнира, ожидание Шараповой и завеса тайны в борьбе за «уайлд-кард».

Победа в самой концовке регулярного сезона позволила Дарье подняться в чемпионской гонке на 10-е место и в итоге, с учётом досрочного завершения сезона первой ракетки мира Симоны Халеп, стать первой запасной на Итоговом чемпионате WTA в Сингапуре. Как призналась россиянка после своей победы журналистам, у неё уже был билет в Чжухай на «малый чемпионат WTA», но пришлось в спешном порядке, образно говоря, запрыгивать в последний самолёт в Сингапур. И если кто-то по ходу группового этапа битвы среди восьмёрки сильнейших снимется с соревнований, на корт выйдет россиянка Дарья Касаткина.

Все россиянки – чемпионки Кубка Кремля:

Анастасия Мыскина – 2003, 2004.

Анна Чакветадзе – 2006.

Елена Дементьева – 2007.

Анастасия Павлюченкова – 2014.

Светлана Кузнецова – 2015, 2016.

– 2018. Анастасия Мыскина – 2003, 2004.Анна Чакветадзе – 2006.Елена Дементьева – 2007.Анастасия Павлюченкова – 2014.Светлана Кузнецова – 2015, 2016. Дарья Касаткина – 2018.

«Мыслей ноль (смеется). Пока не знаю, чего ждать. Меня, мне кажется, занесут в самолет на Сингапур, скажут: «Так, всё – лети!». На пересадке скажут: «Садись вот сюда, лети туда!». Посмотрим, как будет. Планирую два дня ничего не делать. А там посмотрим, как будут играть, может кто-то откажется», — сказала Дарья.