«Русская стена». Как в мире тенниса родился новый мем

Дарья Касаткина стала «Русской стеной», а дель Потро украл молот Тора. Всё о мемах, которые появились в мире тенниса за прошедший год.

«Ты будешь Русской стеной!»

Россиянка Дарья Касаткина стала чемпионкой домашнего турнира в Москве и заодно вдохновила людей на создание вирусных роликов, которые разлетаются по всему миру за считаные минуты.



Уроженка Тольятти в матче второго раунда Кубка Кремля в упорной борьбе сломила сопротивление Ализе Корне – 3:6, 7:5, 6:4. Уступив в первой партии, Дарья отдала сопернице подачу и при смене сторон была очень близка к тому, чтобы расплакаться. На помощь своей подопечной пришёл бельгийский наставник Филипп Дехас, известный своими пламенными речами.

Перед Дехасом стояла задача восстановить эмоциональное равновесие Касаткиной, и он с этим блестяще справился. Что сделал Филип? Он просто подобрал нужные слова.



Дехас: Ты абсолютно разобрана, я это вижу. Послушай, всё очень просто. Ты знаешь Китайскую стену?

Касаткина: Видела.

Дехас: Ты будешь Русской стеной! Это такая новая вещь на рынке – Русская стена. Она прочная, очень прочная. И не отдавай ни одного очка. Твоя задача – ничего не отдавать просто так. С этого всё начинается. Даша, посмотри на меня! Ты хочешь выиграть матч?

Касаткина: Конечно! Я хочу выиграть весь турнир!

Дехас: Окей, окей, хорошо! Ты это сделаешь. Главное, не расслабляйся и не отдавай очки просто так – ни одного. Поняла? Ни одного. Всё просто, и я клянусь, что это возможно. Нужно выйти на корт и сконцентрироваться на игре. Мяч летит – думай только об этом мяче, вкладывайся в него физически и ментально. Только одна задача: не отдавать ничего просто так и при удобном случае атаковать, ведь ты это можешь. Ладно? Поехали!

Гениально. После этого разговора Дарья перестала быть зажатой, заиграла увереннее и минимизировала количество ошибок. В свете последних событий резонно поставить вопрос: кто лучший ментор-мотиватор на земле? Тони Роббинс? Аяз Шабутдинов? Никто из этих ребят. Правильным ответом будет Филипп Дехас. Видеоролик «Русская стена», созданный режиссёром «Матч ТВ» Андреем Коломыцем, даже разместила у себя пресс-служба WTA. По этому случаю вспоминаем другие ролики, в которых были зафиксированы не менее забавные истории из мира тенниса.

Хуан-Мартин дель Потро и молот Тора

В 2017 году пресс-служба US Open так вдохновилась убойным форхендом Хуана-Мартина дель Потро, что сравнила его удар справа с ударами молотом Тора. Исполнитель роли Тора в кино-вселенной Marvel Крис Хемсворт также высоко оценил мощный форхенд аргентинца. «Опять потерял свой молот. Но говорят, что делиться значит заботиться. Удачи, Хуан-Мартин», – написал в «Твиттере» голливудский актёр. Дель Потро не стал молчать и тоже отметился постом в социальной сети. «Пожалуйста, можно я ещё им попользуюсь? Против Роджера он мне пригодился и сегодня тоже понадобится. Спасибо, Тор!»

Михаил Дзюба и Артём Южный

В первом круге турнира St. Petersburg Open Михаил Южный встречался с Джоном-Патриком Смитом. В одном из розыгрышей этого матча ветеран российского тенниса идеально пробил с бэкхенда по линии, что послужило поводом к созданию мема. С лёгкой руки Андрея Коломыца, Южный превратился в нападающего «Зенита» Артёма Дзюбу и забил гол в футбольные ворота. Сюжет сопровождался голосовой дорожкой известного телекомментатора Геннадия Орлова. Это была «нагло смонтированная подтасовка звука». Кстати, Южный в том матче победил, а Дзюба в качестве зрителя посмотрел ещё несколько матчей питерского турнира.

Дерби звёздно-полосатого флага

Слоан Стивенс и Винус Уильямс выдали матч-триллер в полуфинале прошлогоднего US Open. На исходе первого часа игры американки провели затяжной розыгрыш, чем вдохновилась пресс-служба соревнований. Удары теннисисток сопровождались выстрелами 50 пятиконечных звёзд – символами государственного флага США. Тот розыгрыш, как и матч, выиграла Стивенс, после чего завоевала первый в карьере титул «Большого шлема».

Пушечный выстрел Роджера Федерера

В прошлом году Открытый чемпионат США изобиловал большим количеством сенсаций. Роджер Федерер лишь в пятом сете смог сломить сопротивление Михаила Южного — 6:1, 6:7 (3:7), 4:6, 6:4, 6:2. По ходу матча россиянин подал со скоростью 152 км/ч, а Роджер ответил хлёстким виннерсом в первый квадрат. Креативные ребята из пресс-службы американского мэйджора превратили форхенд Федерера в орудие массового поражения.

Рафа Надаль — супергерой

В 2017 году Рафаэль Надаль выиграл третий US Open в карьере. Ещё по ходу турнира его называли Суперменом – вероятно, за физическую мощь и фантастические удары.

Обыграв Кевина Андерсона в финале турнира, счастливый уроженец Манакора поднял руки и воспарил над Нью-Йорком в костюме Супермена.