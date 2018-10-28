«Мои друзья уходят…» Как обрываются блестящие теннисные карьеры

В Австралии скоропостижно скончался Тодд Рид – чемпион юниорского Australian Open в парном разряде и Уимблдона в одиночном разряде в 2002 году, карьера которого фактически прервалась ещё в 2005-м. Вспомним о нём и других игроках, которые из-за болезней, травм или по другим причинам досрочно завершали свои выступления в туре или даже уходили из жизни.

Травматичный «Золотой мальчик»

Тодд Рид в своё время был одним из подающих серьёзные надежды теннисистов – тех, кого в английском языке называют «Золотыми мальчиками». Австралиец занимался в академии Ника Боллетьери с 13 лет, что само по себе является определённым знаком качества. На юниорском уровне он действительно был хорош и после победы на Уимблдоне (в один год с триумфом Ллейтона Хьюитта на взрослом турнире) стал второй ракеткой мира. В том же 2002-м Тодд дебютировал в основной сетке соревнований ATP, пройдя квалификацию в Ноттингеме. А наиболее успешным для него стало австралийское лето 2004 года. Новый год он встретил на челленджере в Новой Каледонии, где дошёл до финала, уступив Гильермо Каньясу. На турнирах ATP в Аделаиде и Сиднее он добрался до четвертьфинальной стадии, а затем выиграл два матча на Australian Open. Остановил Рида Роджер Федерер, завоевавший на том турнире титул и начавший своё более чем четырёхлетнее беспрерывное пребывание на первой строчке. А в конце июля Тодд одержал победу над теннисистом из топ-10, обыграв чемпиона «Ролан Гаррос», Гастона Гаудио, на старте «Мастерса» в Торонто. Австралиец был в шаге от топ-100, поднявшись на 105-ю позицию.

Увы, Тодд оказался достаточно травматичным игроком, а в 2005-м у него вдобавок появились симптомы мононуклеоза. Фактически на этом его карьера завершилась – после он несколько раз участвовал в турнирах серии «фьючерс», но это были разовые выступления, не более того. Кстати, на одном из австралийских фьючерсов в 2008 году Рид обыграл 16-летнего Бернарда Томича. А в итоге Рид рано ушёл не только из тенниса, но и из жизни – ему было всего 34 года. Причины смерти австралийца не разглашаются.

Дисквалификация за ставки и смерть от лейкемии

Федерико Луцци больших результатов в ATP тоже не добился, но всё же был в топ-100 и заработал призовыми чуть больше полумиллиона долларов. Однако немалую часть этой суммы, 50 тысяч, он потерял в 2008 году, когда ATP дисквалифицировала его на 200 дней и выписала соответствующий штраф. Причиной стали ставки Федерико в букмекерских конторах на теннисные матчи на протяжении трёх лет, в том числе на свои победы. При этом против себя Луцци не ставил, и каких-либо доказательств попыток влияния на результаты поединков обнаружено не было. Однако теннисистам и теннисисткам, также как членам их команд и судьям, запрещены любые ставки на свой вид спорта. Дисквалификация завершилась в сентябре, а уже в середине октября у Федерико началась лихорадка. Ему диагностировали острую форму лейкемии (рака крови), и через несколько дней 28-летний Луцци скончался в больнице. В мае прошлого года Фабио Фоньини и Флавия Пеннетта назвали сына в его честь.

Внезапная смерть Монкура

Рано ушёл из жизни и Матьё Монкур. Француз, тоже любивший делать ставки и дисквалифицированный в 2008 году на 2 месяца (он ставил не больше нескольких долларов, и никогда не делал ставок на матчи со своим участием), в июне 2009-го оказался всего в нескольких позициях от топ-100 – на 104-й строчке. Вполне возможно, что он мог стать достаточно крепким середняком – не так мало теннисистов, которые раскрывались в 20 с лишним лет. Но 6 июля того же года девушка Монкура нашла его мёртвым. Причиной смерти назвали остановку сердца, вызванную оторвавшимся тромбом в лёгочной артерии. В память Матьё назван тренировочный корт №3 в Париже, где он чаще всего занимался.

Разная судьба близняшек

Австрийские близняшки Сандра и Даниэла Клеменшитц в одиночном разряде выступали не очень удачно, а вот в паре дела у них шли получше. Сёстры вошли в топ-100, но в 2007-м, когда им было по 24 года, у них обнаружили редкую разновидность рака желудка. Многие теннисисты откликнулись на эту беду — организовывали благотворительные мероприятия и собирали средства на их лечение, но Даниэла не смогла справиться с болезнью и скончалась 9 апреля 2008 года. Сандра же победила рак, вернулась в теннис и завершила карьеру только осенью 2016-го.

Балтача «сгорела» от рака

Елена Балтача, дочь известного советского футболиста Сергея Балтачи, была теннисисткой топ-50 и первой ракеткой Великобритании, а также выиграла 11 турниров ITF в одиночном разряде. На протяжении большей части карьеры Елену преследовали травмы, и она решила уйти из профессионального тура после US Open – 2013. В декабре того же года Балтача вышла замуж за Нино Северино, своего бывшего тренера, после чего они вместе открыли теннисную академию. Но уже в марте 2014-го у Елены обнаружили рак печени, и всего через два месяца она скончалась. Елене было 30 лет.

Грузовик оборвал карьеру Коннолли, а рак — жизнь

А самая знаменитая теннисистка, рано завершившая карьеру и рано ушедшая из жизни – Морин Коннолли. Незадолго до своего 17-го дня рождения американка впервые выиграла домашний турнир «Большого шлема», а начиная с Уимблдона-1952 победила на восьми мэйджорах подряд, в которых принимала участие! Пропустила Коннолли только Австралийский чемпионат – 1954 – добираться до Зелёного континента тогда было слишком долго. Впрочем, в 1953 году Морин уже собрала «Шлем», став первой в женском теннисе, кому это удалось. В теннисе в целом её опередил только Дональд Бадж, сделавший «Шлем» в 1938-м.

Увы, всего через две недели после победного Уимблдона-1954 во время конной прогулки лошадь Морин испугалась бетономешалки, и девушку зажало между лошадью и грузовиком. Результатом стал перелом малоберцовой кости, не позволивший ей больше выступать на корте. Кстати, после чемпионата США в 1954-м Коннолли планировала перейти в профессиональный тур и, соответственно, больше не смогла бы выступать на любительских «Шлемах». В следующем году Морин вышла замуж, затем родила двух дочерей. А в 1966-м у неё обнаружили рак яичника. Ей трижды делали операции, но в 1969-м она умерла, не дожив три месяца до 35-го дня рождения.

Перелом ступни вывел Курникову из строя

Но не все ранние уходы из тенниса связаны с трагедиями – кто-то просто терял мотивацию, а кого-то замучили серьёзные травмы, не позволявшие выступать на высоком уровне. Анна Курникова, в 14 лет выигравшая престижный юниорский турнир Orange Bowl в возрастной категории «до 18 лет», а в 15 лет и 47 дней ставшая самой юной российской теннисисткой – участницей Олимпиады, фактически ушла из тенниса ещё до 22-го дня рождения. В 16 лет Анна дошла до полуфинала Уимблдона-1997, проиграв там другой юной звезде – Мартине Хингис. Курниковой так и не удалось завоевать титулов WTA в одиночном разряде, но она была восьмой ракеткой мира, а в паре поднималась на первую позицию и выиграла два «Шлема» (как раз вместе с Хингис). Но уже в 2001 году Курникова, которой было только 19 лет, получила стрессовый перелом левой ступни и была вынуждена сделать операцию. На прежний уровень Анна вернуться не смогла и ушла из тенниса весной 2003 года. С тех пор Курникова принимала участие только в выставочных матчах. Сейчас россиянка замужем за знаменитым певцом Энрике Иглесиасом, и они растят двух детей-близнецов, родившихся в декабре 2017-го.

Ранний уход и два возвращения Хингис

Хингис, кстати, изначально тоже рано ушла из тенниса – только она, в отличие от Курниковой, возвращалась в профессиональный тур, причём делала это дважды. В 2003 году швейцарка объявила о завершении карьеры в связи с травмами (в первую очередь Хингис мучили проблемы с лодыжками). В 2005-м она сыграла один официальный матч, а в конце того же года объявила о полноценном возвращении в тур. Мартина была не столь успешна, как в первом отрезке своей карьеры, когда она провела 209 недель на лидирующей позиции одиночного рейтинг-листа, выиграла пять турниров «Большого шлема» в одиночке и собрала полноценный «Большой шлем» в паре. Тем не менее, швейцарка дважды подряд добралась до четвертьфиналов мэйджоров в одиночном разряде, а также стала чемпионкой Australian Open – 2006 в миксте с Махешем Бхупати.

Почему мононуклеоз охотится на теннисистов Теннисисты в последние годы часто болеют мононуклеозом. Вспоминаем самые известные случаи в XXI веке, включая болезнь Федерера и Сёдерлинга.

В конце 2007 года было объявлено, что в допинг-пробе Мартины с Уимблдона обнаружены следы кокаина. Хингис получила куда более суровое наказание, чем, например, Ришар Гаске, у которого позже был обнаружен тот же наркотик – её отстранили от выступлений на два года. Швейцарка вновь объявила о завершении карьеры, и её даже успели ввести в Зал теннисной славы (действующие игроки туда не попадают), а в 2013-м она опять вернулась. На этот раз только в пару – зато за четыре с половиной года Мартина выиграла 4 турнира «Большого шлема» в женском парном разряде и 6 в миксте, где собрала «Карьерный шлем». Также она завоевала серебряную медаль Олимпиады в Рио-де-Жанейро (вместе с Тимей Бачински). Хингис окончательно ушла из тенниса в конце сезона-2017, в 37 лет, будучи первой ракеткой мира в парном разряде.

Спина вынудила Головин уйти из тенниса в 20 лет

Татьяну Головин травма заставила завершить карьеру, когда ей был всего 20 лет. Француженка русского происхождения в 2006-м дошла до четвертьфинала US Open, где дала серьёзный бой будущей чемпионке турнира, Марии Шараповой, а в 2008-м была на подступах к десятке. Но в середине сезона у Головин появились проблемы со спиной, которые оказались достаточно серьёзными для того, чтобы закрыть ей путь на теннисные корты. Свой последний матч она провела в начале мая 2008 года в Берлине, проиграв Каролине Возняцки.

Вайдишова в 20 потеряла мотивацию

Николь Вайдишова успела побывать в топ-10 – её лучшим результатом стала седьмая строчка. Также она сыграла в двух полуфиналах турниров «Большого шлема», а на Уимблдоне два раза добиралась до четвертьфинала. Серьёзных травм или проблем со здоровьем у неё не было – чешка просто упала в рейтинге, была вынуждена играть турниры ITF и в итоге потеряла интерес к теннису. Произошло это в 2010-м, когда ей было 20 лет. В 2014 году, после развода с Радеком Штепанеком (их отношения начались ещё в 2007-м), Николь попыталась вернуться в тур, но выйти на высокий уровень не смогла и летом 2016-го окончательно завершила карьеру. Затем она возобновила отношения с Радеком, и у них уже родился ребёнок.

Двойные ошибки и травмы замучили Корию

Гильермо Кория некоторое время считался сильнейшим теннисистом на грунтовых кортах, хотя главную корону – на «Ролан Гаррос» — так и не добыл. Но в 2003 – 2005 годах аргентинец сыграл в 6 из 8 финалов грунтовых «Мастерсов», в которых принимал участие, а также был в полуфинале и финале Открытого чемпионата Франции. При этом на «Ролан Гаррос» — 2004 всё шло к победе Кории, но он проиграл финал Гастону Гаудио после того, как за два сета отдал ему всего три гейма. Затем у Гильермо начались судороги, однако в решающей партии он смог прибавить – и, упустив два матчбола, потерпел поражение. В 2005-м Кория в эпической битве уступил Рафаэлю Надалю финальный матч «Мастерса» в Риме, а затем у аргентинца начались постоянные проблемы с подачей. Почти в каждом матче он допускал множество двойных ошибок – некоторые поединки Гильермо выигрывал, делая больше 20 двойных! Затем к этим проблемам добавились травмы, да и прежней страсти к игре Кория, по его словам, уже не ощущал. Он пропустил почти весь сезон-2007, пытался вернуться в следующем году, но снова мучился с травмами и подачей и в 27 лет окончательно завершил карьеру.

Мононуклеоз оставил Сёдерлинга вне игры

Несколько сильных теннисистов были вынуждены уйти из спорта из-за мононуклеоза. Кому-то везло больше и удавалось вылечиться без серьёзных последствий – например, Роджеру Федереру, Энди Роддику или Джону Иснеру. Робин Сёдерлинг, напротив, именно из-за этой болезни завершил карьеру. В 2009-м он стал первым теннисистом, обыгравшим Рафаэля Надаля на «Ролан Гаррос», и дошёл там до финала, уступив Федереру. Через год швед снова был в финале, но на этот раз, наоборот, по ходу турнира победил Роджера и проиграл Рафаэлю в решающем матче. А уже в следующем году Робин заболел мононуклеозом. Болезнь выявили не сразу, и вылечиться в достаточной степени для того, чтобы вернуться в тур, шведу так и не удалось.

Анчич не смог победить болезнь и травмы

Был мононуклеоз и у Марио Анчича, хотя хорват, помимо этого, просто был травматичным игроком. Начиналась его карьера весьма перспективно — в 20 лет Марио вышел в полуфинал Уимблдона-2004, а также завоевал бронзовую медаль Олимпиады в Афинах вместе с Иваном Любичичем. В 2005-м те же двое привели Хорватию к исторической победе в Кубке Дэвиса, а на следующий год Супермарио добрался до четвертьфинальной стадии сразу на двух турнирах «Большого шлема» — «Ролан Гаррос» и Уимблдоне. А вскоре у 22-летнего хорвата обнаружили мононуклеоз. Борьба с болезнью протекала с переменным успехом. Ослабший Марио несколько раз возвращался в тур, пробился в четвертьфинал Уимблдона-2008, но в итоге болезнь вкупе с травмами оказалась сильнее. Последним профессиональным турниром Анчича стал Мюнхен-2010.

Борг устал, Борг ушёл

Пожалуй, самая удивительная история раннего ухода из тенниса принадлежит Бьорну Боргу. Во второй половине 1970-х швед доминировал на кортах с естественным покрытием. Всего он шесть раз победил на «Ролан Гаррос» и пять раз подряд выиграл Уимблдон (с 1976-го по 1980-й), установив рекорд. Повторить этот рекорд удалось только Роджеру Федереру (2003-й – 2007-й), превзойти – никому. Борг очень хотел выиграть и



US Open, где четырежды доходил до финала (в том числе в 1976-м, когда турнир проводился на американском грунте), но победить так и не смог. В 1981-м, как и годом ранее, Бьорн встретился в двух крупных финалах с Джоном Макинроем – на Уимблдоне и на US Open. Только в 1980-м теннисисты обменялись победами, а в 1981-м Джон выиграл оба финала в четырёх партиях. В конце того сезона Борг фактически завершил карьеру из-за психологической усталости от насыщенного календаря и постоянного повышенного внимания со стороны болельщиков и журналистов. Иронично, что во многом именно фигура Бьорна привела к резкому росту популярности тенниса в 1970-е годы. Активнее всех отговорить Борга от ухода пытался его главный соперник, Макинрой, но швед был непреклонен.