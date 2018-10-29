Красота дня. Элина Свитолина покорила Сингапур

Элина Свитолина завоевала крупнейший титул в карьере, победив на Итоговом чемпионате WTA, который в последний раз проходил в Сингапуре. Этот трофей стал для украинской теннисистки 13-м в карьере и 4-м в нынешнем сезоне.

При этом после выхода в четвёртый раунд US Open – 2018 Элина выступала неудачно. Ни один из результатов Свитолиной в Азии в этом сезоне не позволял предположить, что она может претендовать на трофей в Сингапуре. В Ухане и Пекине украинка проиграла в стартовых матчах – причём если в Ухане Элину остановила Арина Соболенко, то в Пекине она уступила Александре Крунич. В Гонконге Свитолина выступила получше, дойдя до четвертьфинала, но всё равно это был совсем не тот уровень. До последнего было непонятно, попадёт ли Элина в восьмёрку лучших – только ранние поражения Каролины Плишковой и Кики Бертенс в Москве обеспечили ей попадание в Сингапур.

На Итоговом чемпионате Элина дебютировала в прошлом году и выиграла один матч из трёх, победив Симону Халеп и уступив Каролине Возняцки и Каролин Гарсии. В этот раз Свитолина здорово провела групповой раунд. Шестая сеяная стартовала с уверенной победы над Петрой Квитовой – 6:3, 6:3.

Во втором туре украинка встретилась с другой чешкой – Каролиной Плишковой. Если бы Свитолина победила в двух партиях, то обеспечила бы себе выход в плей-офф уже после двух матчей. Это Элине не удалось, но она выиграла в трёх сетах, закрепившись на первом месте в группе.

В третьем туре Свитолиной было достаточно выиграть один сет, чтобы точно стать участницей плей-офф. Прошлогодняя чемпионка соревнований Каролина Возняцки дала Элине серьёзный бой, но украинка сумела одержать волевую победу – 5:7, 7:5, 6:3. Таким образом, она выиграла все три матча в группе. В другой группе то же самое сделала Слоан Стивенс.

Полуфинал тоже получился очень напряжённым. Вообще, Свитолина не провела в Сингапуре ни одного простого матча, кроме стартового поединка, с Квитовой. Матч с Кики Бертенс, которая попала на Итоговый чемпионат только благодаря отказу Симоны Халеп, продолжался почти три часа. Элина взяла верх со счётом 7:5, 6:7 (5:7), 6:4.

Соперницей Свитолиной в титульном матче стала Стивенс, которая накануне одержала суперволевую победу над Каролиной Плишковой, отыгравшись с 0:6, 0:2. В финале получилось наоборот – американка выиграла первую партию, а затем украинка переломила ход поединка и добилась победы со счётом 3:6, 6:2, 6:2.

«Это просто невероятно. Я очень, очень довольна своей игрой на этой неделе. Я доказала самой себе и другим людям, что могу здорово играть. И это для меня крайне важно. Да, сегодня я нервничала, но старалась биться за каждый мяч. Думаю, именно это стало залогом успеха. Сегодня для победы мне пришлось показать свой лучший теннис», — сказала Элина после победы.

Кстати, Свитолина стала первой теннисисткой за пять лет, выигравшей все пять матчей на Итоговом чемпионате WTA. В 2013 году это удалось Серене Уильямс, которая победила во всех групповых матчах в двух партиях, а в плей-офф в трёх партиях справилась с Еленой Янкович и с Ли На. Тогда турнир тоже стоял на пороге переезда – он в последний раз проводился в Стамбуле.

Благодаря этому успеху Элина поднялась на четыре позиции в рейтинг-листе и завершит сезон четвёртой ракеткой мира. Это на две строчки выше, чем год назад – тогда Свитолина стала шестой.

Кстати, в чемпионской гонке по ходу прошлого сезона украинка даже поднималась на первую строчку. Произошло это благодаря победам Элины на трёх подряд турнирах серии Premier 5 – в Дубае, Риме и Торонто. Однако Свитолиной не хватило хороших результатов на турнирах «Большого шлема» (только один четвертьфинал – на «Ролан Гаррос»), да и концовку сезона она провела слабо. Кстати, титулы в Дубае и Риме украинская теннисистка в этом году защитила, а на «Шлемах» снова не сложилось – опять был только один четвертьфинал, в этот раз на Australian Open.

На Кубок Кремля Свитолина в этом году не приехала, хотя в последний момент попыталась принять участие в турнире. Однако заявки в основные сетки соревнований, как известно, закрываются за шесть недель до их старта, так что Элина могла рассчитывать только на «уайлд-кард». Специальные приглашения для теннисисток, завершивших прошлый сезон в топ-20, ушли к Халеп и Стивенс. При этом Симона в Москве вовсе не сыграла, досрочно завершив сезон, а Слоан сразу уступила будущей финалистке, Онс Жабер. Любопытно, что отсутствие Свитолиной на турнире как раз и гарантировало Стивенс путёвку в Сингапур.

До того Элина в последний раз выступала на Кубке Кремля в 2016 году. Тогда она дошла до полуфинала, который проиграла Светлане Кузнецовой, а перед этим матчем получила много анонимных угроз и, рассказывая об этом, расплакалась. «Если честно, то для меня этот турнир психологически очень тяжёлый. Вчера, например, было очень много плохих сообщений, — не знаю почему, — каких-то угроз тоже. Тяжело. По поводу того, что если я выиграю… Бывают, конечно же, некоторые люди, которые занимаются ставками. Я не знаю подробностей по этому поводу.

Если честно, то вчера вечером это было чересчур. У меня, конечно, есть человек, который этим занимается, но он просто не успевал это всё удалять. Я уже потом совсем… Я не знаю, кто были эти люди, но если честно, для меня это очень тяжёлый момент. Конечно, организация тут очень хорошая, но я не знаю, если я вернусь… Потому что в конце и такой удар, можно сказать. Обычно это случается после проигрыша. Но перед матчем никогда такого не было. Ещё с самого начала, как только я сюда приехала, после моей пресс-конференции была одна история. Не знаю, конечно же, всё связано с политикой. Но не думаю, что я в чём-то виновата здесь. Очень тяжело психологически. Потому что я просто выхожу и играю в теннис. И для меня главная задача – показать хорошую игру и выиграть матч. Это очень обидно».

В этом году предполагалось, что Свитолина сыграет на новом московском турнире — Moscow River Cup, но она заранее снялась с соревнований. Директор турнира Александр Островский так объяснил её отказ: «У нас с ней было подписано соглашение, но некоторое время назад в силу известных всем причин политического характера, к сожалению, командой Элины и ей самой было принято решение в Россию не лететь. Нам очень жалко. Безусловно, мы бы хотели увидеть Элину и в будущем также будем готовы её здесь принять и обеспечить безопасность на самом высоком уровне. Ну а в этом году получилось так, как получилось».