Бал для дебютантки. Касаткина осваивается в элите

На стыке октября и ноября у женщин пройдёт заключительный в сезоне турнир WTA и второй по важности итоговый чемпионат, в Чжухае, — для 12 следующих теннисисток после той восьмёрки, которая участвовала в Сингапуре. А возглавила список участниц Чжухая россиянка Дарья Касаткина, которая всю неделю просидела в Сингапуре в роли первой запасной, но её помощь так и не понадобилась — все 8 участниц провели по три необходимых матча группового этапа, хотя две из них и снялись по ходу заключительного поединка.

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У мужчин проходит заключительный в сезоне турнир серии «Мастерс 1000» — в Париже. Среди участников — два россиянина — Даниил Медведев и Карен Хачанов. По итогам Парижа будет полностью скомплектована восьмёрка участников итогового турнира. На данный момент шестеро в Лондон уже отобрались — Рафаэль Надаль, Новак Джокович, Роджер Федерер, Александр Зверев, Хуан-Мартин дель Потро и Кевин Андерсон. На две оставшиеся путёвки наибольшие шансы у Марина Чилича и Доминика Тима. При удачном выступлении в Париже их могут опередить Кей Нисикори и Джон Иснер. А вот если будут отказы среди уже попавших в Лондон, то шансы появятся и у Чорича, и у Фоньини, и у Циципаса, и даже у Медведева с Хачановым.

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Турнир WTA/Finals. Чжухай (Китай). Hengqin Life WTA Elite Trophy Zhuhai



Призовой фонд: $ 2 349 363.

Покрытие: хард, помещение.

Дата проведения: 30 октября — 4 ноября.

Разница во времени с Москвой: +5 часов.

Заявка на турнир (от 29.10.2018): Дарья Касаткина (10), Анастасия Севастова (11), Арина Соболенко (12), Элисе Мертенс (13), Юлия Гёргес (14), Мэдисон Кис (16), Гарбинье Мугуруса (17), Каролин Гарсия (18).

Полный список участников.



Снялись с турнира: Серена Уильямс (15), Елена Остапенко (21).

Действующий победитель: Юлия Гёргес.

Прообраз турнира Elite Trophy появился в 2009-м после реформы календаря WTA как соревнование среди лучших теннисисток, выигравших в сезоне хотя бы один турнир уровня International – чтобы повысить интерес к этой самой низкой на тот момент категории турниров. Назывался он Турнир чемпионок и три года проводился на Бали, затем ещё три года в Софии. Два титула на счету Аны Иванович (2010, 2011), по разу отличились Араван Резаи (2009), Надежда Петрова (2012), Симона Халеп (2013) и Андреа Петкович (2014). В финале была россиянка Алиса Клейбанова (2010).

Искусственность группы теннисисток, приглашаемых на турнир, сразу вызвала непонимание. Во-первых, от него освобождалась восьмёрка сильнейших, попадавших на Итоговый чемпионат WTA, а среди них частенько бывали и победительницы турниров категории International, причём многократные. Во-вторых, на Турнир чемпионок иногда не попадали чемпионки сезона турниров более престижной категории Premier. В итоге с 2015-го турнир переехал в китайский Чжухай, повысил призовой фонд в три раза (с $750 тыс. до $ 2,1 млн), а также изменил правила отбора – теперь туда попадают 11 следующих за восьмёркой лучших теннисисток сезона, то есть по сути все оставшиеся спортсменки из топ-20 и ещё одна обладательница «уайлд-кард». Лицензия Чжухаю принадлежит на 5 лет, то есть по 2019 год включительно. Кстати, призовой фонд турнира постепенно увеличивался, и в этом году составляет $ 2 349 363.

По регламенту соревнований, 12 участниц разбиты по рейтингу на 4 группы по 3 теннисистки, после кругового этапа победительницы из каждой тройки выходят в плей-офф, где распределяются по рейтингу. В первом розыгрыше группы назвали незамысловато – A, B, C и D. Но потом китайцы включили фантазию и в розыгрыше-2016 группы были названы в честь разных цветов – Азалия, Камелия, Пион и Роза. В 2017-м пион решили заменить на бугенвиллею – вьющееся растение с яркими цветками. В нынешнем розыгрыше компанию Азалии, Камелии и Розе составила Орхидея. Чемпионками Чжухая становились Винус Уильямс (2015), Петра Квитова (2016) и Юлия Гёргес (2017).

В нынешнем розыгрыше среди 12 участниц лишь у Китая есть две представительницы, у остальных стран — по одной. После отказа от участия Елены Остапенко (Латвия) и Серены Уильямс (США) последней по рейтингу попала Ван Цян, ну а «уайлд-кард» досталась Чжан Шуай. Группы возглавили 10-я ракетка мира — 21-летняя россиянка Дарья Касаткина (Азалия), латвийка Анастасия Севастова (Камелия), белоруска Арина Соболенко (Орхидея) и бельгийка Элисе Мертенс (Роза).

Турнир ATP World Tour Masters 1000. Париж (Франция). Rolex Paris Masters



Призовой фонд: € 4 872 105.

Покрытие: хард, помещение.

Дата проведения: 29 октября — 4 ноября.

Разница во времени с Москвой: -2 часа.

Заявка на турнир (от 17.09.2018): Рафаэль Надаль (1), Роджер Федерер (2), Новак Джокович (3), Александр Зверев (5), Марин Чилич (6), Григор Димитров (7), Доминик Тим (8), Кевин Андресон (9), Карен Хачанов (24), Даниил Медведев (35), Жо-Вильфрид Цонга (71/WC), Михаил Кукушкин (87/SE).

Полный список участников.



Отказались от участия: Хуан-Мартин дель Потро (4), Давид Гоффен (11), Чхун Хён (23), Ник Кирьос (27).

Действующий победитель: Джек Сок.



Парижский турнир в зале разыгрывается с 1968 года. До 1982 года он проводился на Stade Pierre de Coubertin, потом была небольшая пауза, а с 1986 года он переехал на своё нынешнее место — AccorHotels Arena, которая по 2014-й год называлась Palais omnisports de Paris-Bercy. Именно на этом стадионе в 2002 году сборная России впервые выиграла Кубок Дэвиса, одолев в финале сборную Франции — 3-2. Да и сам парижский «Мастерс» тоже счастливый для российских теннисистов, ведь они здесь побеждали рекордные 4 раза: Марат Сафин — трижды (2000, 2002, 2004) и Николая Давыденко — один раз (2006). Ещё три раза отечественные теннисисты доходили в «Берси» до финала: Евгений Кафельников — два раза (1996, 2001) и тот же Сафин — один раз (1999). Как и Марат три раза в Париже победил только Борис Беккер (1986, 1989, 1992). В последние годы их обогнал по количеству титулов Новак Джокович — четыре (2009, 2013-2015). В нынешнем розыгрыше серб посеян под вторым номером. А возглавил сетку Рафаэль Надаль, не выступавший с полуфинала US Open, с которого он снялся после двух проигранных сетов Хуан-Мартину дель Потро. Кстати, аргентинец с турнира в Париже снялся. Из россиян в столице Франции выступают Даниил Медведев и Карен Хачанов, который уже успешно преодолел первый круг.