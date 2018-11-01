Достиг нирваны. Как Новак Джокович возвращался на вершину

В понедельник, 5 ноября, Новак Джокович снова вернётся на первую строчку мирового рейтинга. Это будет его 4-е восхождение на вершину, причём после самой долгой паузы. Сербский Доминатор после непростых для себя времён набрал фантастическую форму и нацелен продолжать славную охоту за большими трофеями, а также он получил возможность в пятый раз закончить год в ранге первой ракетки мира. Расскажем о формуле успеха, которая помогла пройти уроженцу Белграда по непростому пути от реабилитации после травмы до первой строчки рейтинг-листа ATP.

Новак Джокович на вершине рейтинга (всего 224-ю неделю):

1. 4 июля 2011 – 8 июля 2012 (53 недели).

2. 5 ноября 2012 – 6 октября 2013 (48).

3. 7 июля 2014 – 6 ноября 2016 (122).

4. 5 ноября 2018 — ?(пока 1). 1. 4 июля 2011 – 8 июля 2012 (53 недели).2. 5 ноября 2012 – 6 октября 2013 (48).3. 7 июля 2014 – 6 ноября 2016 (122).4. 5 ноября 2018 — ?(пока 1).

Вечный Пепе Имаз

Первая часть сезона-2018 не складывалась по сценарию Джокера. Он долго сокрушался, искал в себе изъяны, но никогда не переставал бороться. В минуты горьких поражений и ранних вылетов с больших турниров всю тяжесть ударов принимал на себя Пепе Имаз. Многих возмущало, что Новаку помогает духовный гуру, «шарлатан, мешающий сконцентрироваться на нужных вещах». Волну истерии подхватили и бессменные наставники серба – Марьян Вайда и Гебхард Фил-Гритш.

«Теннис не основывается на философии – это спорт, где ты борешься один на один с конкретным соперником. Если хочешь стать лучшим, тренируешься до посинения, повторяешь одно и то же, играешь матчи, вырабатываешь психологическую устойчивость. И когда перед тобой соперник, ты думаешь, куда отправить мяч, а не о Будде», – сказал Вайда. Или он этого не говорил? Джокович сомневается, что коуч мог бросить камень в огород Имаза. «Всю эту кашу заварил журналист сербского издания. После интервью я поговорил с Марьяном, потому что хотел расставить все точки над i, если они были. Нет никакой проблемы, у них совершенно нормальные дружеские отношения».

В августе перед стартом американской серии серб тренировался в академии Имаза в Марбелье, и после этого разговоров о профнепригодности духовного наставника стало значительно меньше.

Уникальный физиотерапевт из Аргентины

Физиотерапевт Улисес Бадио, специализирующийся на китайской терапии и акупунктуре, присоединился к команде Новака в мае 2017 года. Он работал с тренерским штабом Андре Агасси и Радека Штепанека, но после их увольнения остался вместе с игроком. Уже больше года Бадио контролирует питание спортсмена, планирует реабилитационные мероприятия и даже следит за качеством воды.

Кинезиолог находится с Джоковичем 24 часа в сутки, ездит с ним на турниры и тренировочные сборы в любую точку планеты. Аргентинский специалист детально изучил привычки и повадки своего подопечного, и сейчас это очень помогает в совместной работе. Улисес не только физиотерапевт, но и личный психолог сербского теннисиста. Они близки по духу, но при этом Бадио нельзя назвать идейным радикалистом, как того же Пепе Имаза.

Джокович сверг Надаля с трона Победа Джоковича в стартовом матче в Париже и отказ Надаля от выступления на «Мастерсе» обеспечили сербу возвращение на первую строчку.

Больше рыбы

В апреле этого года Вайда и Фил-Гритш вернулись в команду Ноле, и как утверждает сербская пресса, тут же поставили перед ним жёсткий ультиматум: либо ты меняешь диету, либо мы уходим. Джокович не изменил вегетарианскому образу жизни, но позволил себе некоторые поблажки – например, стал есть больше рыбы для укрепления мышц. «Чем я сейчас питаюсь? Всё почти так же, как и три года назад: в основном пища растительного происхождения с добавлением рыбы и яиц», –поведал серб в августе.

Верность фирменному «безглютену»

В 2010 году Новак обратился к эскулапам и обнаружил пищевую аллергию. Сербский врач Игор Четоевич выявил, что спортсмен не переносит клейковину, скрывающуюся главным образом в пшенице, одном из самых распространённых продуктов в его рационе питания. С тех пор теннисист сидит на безглютеновой диете и отказался от молочных продуктов.



В мае 2015 года Джокович выпустил линию продуктов питания DJOKOlife, которая включила в себя глютен-фри печенья из семечек, хрустящие тосты из рисовой муки и овса, кунжутные козинаки, мёд, фрукты и овощные соки. В 2016-м Новак и его жена Елена открыли в Монако ресторан здорового питания Eqvita. Это не просто веганский ресторан, а храм, где в полной мере отражены нематериальные ценности семейства Джоковичей – забота об окружающей среде, любовь к природе и пропаганда здорового образа жизни. Название ресторана Eqvita образовано путём соединения двух английских слов: Equilibrium (равновесие) и Vitality (жизненная сила).

Семья – источник силы и любви

Супруга Елена и двое детей сопровождали Новака на Уимблдоне и USOpen. В одном из интервью он признался, что именно поддержка близких помогла ему пройти этот путь до конца. На второй неделе британского «мэйджора» Ноле постоянно брал сына Стефана с собой на тренировки. Они бегали, играли с мячом и просто весело проводили время вместе. Это позволяло Джоковичу снимать стресс после матчей повышенной важности. «Спасибо Елене за эмоциональную поддержку. Для меня очень важно, что она и дети находятся рядом со мной. Было бы тяжело находиться 2-3 недели вдали от них. Их присутствие даёт мне необходимую базу».