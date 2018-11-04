Париж — наш! Карен Хачанов пошёл по стопам Сафина и Давыденко

Потрясающий прогресс Хачанова

Карен Хачанов в этом сезоне добился потрясающего прогресса. В первой половине года россиянин не был претендентом на серьёзные результаты на крупных турнирах. В феврале он завоевал второй титул в карьере, став чемпионом в Марселе, и многие тогда посчитали такую победу уровнем Хачанова, не допуская, что уже в ближайшем будущем он сможет замахнуться на большее. Затем Карен в паре с Андреем Рублёвым дошёл до финала «Мастерса» в Майами, где россияне в упорной борьбе проиграли братьям Брайан, но в одиночном разряде качественный скачок был сделан уже летом.

Впервые Хачанов оказался близок к отличному результату на крупном турнире в самом начале июня. В прошлом году он уже был в четвёртом раунде «Ролан Гаррос», но тогда без шансов проиграл там первой ракетке мира Энди Маррею в трёх партиях. На этот раз Карен на той же стадии турнира ни в чём не уступал Александру Звереву и вполне мог одержать победу, но в итоге проиграл в пяти сетах. Затем россиянин добрался до 1/8 финала и на Уимблдоне, где его легко победил Новак Джокович.

Как Хачанов провёл лето? Вышел на новый уровень

По-настоящему ощущение выхода Карена на новый уровень пришло во время американских турниров на харде. В Торонто он впервые в карьере дошёл до полуфинала «Мастерса», проиграв Рафаэлю Надалю, а на US Open, вновь встретившись с испанцем, дал ему настоящий бой. Четырёхсетовый поединок продолжался четыре с половиной часа, и единственное, что испортило впечатление – три двойные ошибки Хачанова на тай-брейке третьей партии. Если бы не они, он вполне мог бы взять как минимум два сета.

С первой недели октября россиянин играет турниры без перерыва. За пять недель он принял участие в соревнованиях в Пекине, Шанхае, Москве, Вене и Париже. Не везде ему везло с сеткой – в Пекине и Вене уже во втором круге он попадал на Хуан-Мартина дель Потро и Кея Нисикори, будущих финалистов этих соревнований. Зато в Москве Карен завоевал свой второй титул в сезоне, выиграв последний Кубок Кремля в «Олимпийском» перед закрытием спорткомплекса на реконструкцию.

Четыре победы над игроками топ-10 подряд

К старту «Мастерса» в Париже Хачанов поднялся на 18-ю строчку – притом что начинал он сезон 45-м. Кстати, другой россиянин, Даниил Медведев, тоже добился отличного прогресса – взобрался с 65-й позиции на 17-ю. Однако Медведев после раннего поражения в Париже закончит год 16-м, а Хачанов благодаря набранным на «Мастерсе» очкам будет 11-м. Он станет первым российским теннисистом после Михаила Южного в 2013 году, который завершит сезон в топ-15.

До этих соревнований у Карена было всего 3 победы и 16 поражений против соперников из первой десятки рейтинга. По ходу турнира россиянин серьёзно улучшил эту статистику, победив подряд четырёх теннисистов топ-10: Джона Иснера (9-й), Александра Зверева (5-й), Доминика Тима (8-й) и, наконец, Новака Джоковича! Серб пока занимает вторую строчку, но уже завтра, 5 ноября, станет первой ракеткой мира.

Вдохновляющая битва с Иснером

При этом во всех матчах, кроме поединка с Иснером, у Хачанова было заметное преимущество. Джона Карен победил с трудом, на решающем тай-брейке, а потом уверенно обыгрывал всех соперников в двух партиях. Александру Звереву он отдал всего 3 гейма, с Домиником Тимом шла равная борьба до 4:4 в первом сете, после чего Карен сделал 5 брейков подряд.

В начале финала Хачанов выглядел немного зажатым и быстро отдал подачу, но сразу после этого Джокович проиграл свой гейм с 30:0. Обратный брейк воодушевил и раскрепостил Карена, который с этого момента перехватил инициативу. Был ещё опасный момент в 10-м гейме, когда на подаче Хачанова стало 0:30, но до сетболов Джокович не добрался, и сразу после этого россиянин сделал ещё один брейк!

Карен обыграл лучшего теннисиста второй половины года

Успешно завершив первую партию, Карен выиграл подачу соперника и в начале второго сета. После этого геймы на приёме Хачанов проводил с переменным успехом, но главное, что он уверенно брал свою подачу. За весь второй сет Джокович, один из лучших игроков в мире на приёме, выиграл всего 5 очков на подаче Хачанова! Впечатляющим получился и процент попадания первой подачи – 85! Это 23 мяча из 27.

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Завоевав титул, счастливый Карен упал на колени и поцеловал корт. Он нанёс Новаку первое поражение с августа, когда серб проиграл Стефаносу Циципасу на «Мастерсе» в Торонто. Кроме того, это первый трофей российских теннисистов на «Мастерсах» с 2009 года, когда Николай Давыденко победил в Шанхае.

Хачанов стал первым россиянином, выигравшим «Мастерс 1000», с 2009 года

Российский Париж

Вообще, с Парижем связаны многие достижения мужского российского тенниса. В 1996 году на «Ролан Гаррос» Евгений Кафельников завоевал свой первый титул на турнирах «Большого шлема» (причём сделал дубль, победив и в одиночке, и в паре). В 1999-м Марат Сафин впервые сыграл в финале «Мастерса» именно здесь, в «Берси». Тогда россиянин потерпел поражение, но потом три раза становился тут чемпионом – в 2000-м, 2002-м и 2004-м. Также в 2002 году сборная России на этих кортах впервые выиграла Кубок Дэвиса, когда Сафин принёс команде два очка в финале, а Михаил Южный в решающем поединке победил Поля-Анри Матьё с 0:2 по сетам.

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Наконец, тот же Давыденко в 2006 году именно здесь завоевал свой первый крупный титул. После этого Николай выиграл ещё два «Мастерса» (Майами-2008 и Шанхай-2009) и Итоговый чемпионат в 2009-м. И если Хачанов в следующем сезоне продолжит прогрессировать такими же темпами, как в этом году, то должен стать первым после Давыденко российским участником Итогового турнира. Николай в последний раз играл там тогда же, когда завоевал титул — в 2009 году.