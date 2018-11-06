Старенький среди новеньких. Рублёв завершает сезон в Милане

Прошёл год с момента, когда в мужском теннисе появилось это НЕЧТО — турнир в Милане для сильнейших теннисистов нового поколения Next Gen (для тех, кому в сезоне проведения исполняется 21). За год удалось переварить значимость этого соревнования в ATP-туре и можно с уверенностью сказать, что эффект новизны, как и ожидалось, развеялся, а несколько новых идей, опробованных на турнире, оказались не такими уж и шуточными, как видилось поначалу. Что-то уже вводится во взрослый профессиональный тур — например, электронный отсчёт на табло матча 25 секунд между первой и второй подачами. А идея с передачей функций «полотенцедержателя» и «полотенценосителя» от болбоя — самому теннисисту и бездушной вешалке в углу корта, только набирает в туре обороты. В частности, Доминик Тим поддержал её на ура. А ведь всё это было успешно опробовано в Милане год назад. Кто знает, может спустя годы в теннисе приживётся и счёт партии из 4 геймов, а не из 6, как все привыкли, или допустим, электронные линейные судьи, когда особо буйным теннисистам останется апеллировать только к арбитру на вышке. А постоянные перепалки с линейными, находящимися под горячей рукой, канут в лету.

Жара в столице моды. Next Gen Рублёв, Хачанов и Медведев сражаются в Милане Новый турнир, новый вызов, новое поколение теннисистов – Рублёв, Хачанов, Медведев, Чорич, Шаповалов – начинают борьбу в Милане.

Но главное — это сами матчи, теннисные битвы, про которые в первый же день Милана-2017 все забыли. Ведь давно известно, что все теннисисты — эгоцентрики, и они выходят на корт только за победой (редкие исключения в лице Ника Кирьоса только подчёркивают правила). Эти парни — лучшие в своём поколении. У них уже есть история личных встреч с самого нежного детского возраста, у некоторых уже накопился некий head-to-head и по взрослым, так зачем же его портить на турнире, где немного другие правила? В частности, Даниил Медведев, которого мы ещё не раз вспомним в этой статье, очень был горд победой в Милане-2017 над Кареном Хачановым, а тот, в свою очередь, на Кубке Кремля взял реванш, которого ждал почти год, и с улыбкой заявил автору этих строк, что счёт теперь где-то 7-6 в его пользу. Так что самое время представить участников Милана-2018. Отметим лишь, что традиционно не приехал немец Александр Зверев, второй год подряд отобравшийся на итоговую восьмёрку ATP в Лондоне, и снялся с турнира прошлогодний участник — канадец Денис Шаповалов, который после полуфинала в Токио-2018 неудачно доиграл сезон и решил сосредоточиться на подготовке к следующему. Но все остальные лидеры мирового молодёжного тенниса уже в столице итальянской и мировой моды. А кое-кто уже провёл стартовые матчи.



Милан-2018. Сетка



Группа A



Стефанос Циципас

(Греция, 1-й номер посева, 16-я ракетка мира на момент посева, рейтинг-лист от 29 октября 2018 года)



Титулы – 1 (Стокгольм)

Финалы – 2 (Барселона, Торонто)

1/2 финала – 2/3 (Кёмпер-ч, Эшторил, Вашингтон)

1/4 финала – 5 (Доха, Дубай, Хертогенбосх, Токио, Базель)

Грек с русскими корнями Стефанос Циципас – неординарный теннисист. По манере игры многие наблюдатели улавливают схожесть с Роджером Федерером, был у Стефаноса и неприятный скандал с россиянином Даниилом Медведевым, который ему до сих пор припоминают. Как бы то ни было, но в прошлом году Циципас завершил гонку в Милан на 10-м месте, а проходным было 8-е место, которого достиг как раз Медведев. Имел шансы грек приблизиться к топ-10 и попасть в Лондон запасным, но на «Мастерсе» в Париже проиграл в стартовом матче Дамиру Джумхуру. Тем не менее, прогресс в достижениях Стефаноса на лицо. Первого финала он добился на грунте Барселоны, потом был решающий матч на «Мастерсе» в Торонто, а осенью пришёл первый взрослый титул – в Стокгольме. Сезон Стефанос начал на 91-м месте рейтинг-листа ATP, а завершит его в середине топ-20.

«Мы ожидали этот прорыв. Цель – попасть не только в Милан, но и в Лондон» Стефанос Циципас впервые в карьере пробился в финал турнира ATP. Его мама и тренер Юлия Сальникова рассказала «Чемпионату» об успехе сына.

Фрэнсис Тиафо

(США, 3, 44)



Титулы – 1 (Делрэй-Бич)

Финалы – 1 (Эшторил)

1/2 финала – 0

1/4 финала – 2 (Нью-Йорк, Лондон)



В прошлом году Фрэнсису Тиафо не хватило одного места, чтобы обойти Даниила Медведева и попасть в основу Милана. В этом году он стал третьей ракеткой турнира. В феврале-2018 американцу удалась отличная связка соревнований на харде – полуфинал в Нью-Йорке и титул в Делрэй-Бич. В марте он дошёл до 4-го круга «Мастерса» в Майами, затем последовал финал на грунте в Эшториле, четвертьфинал на траве «пятисотника» в Лондоне и третий круг Уимблдона. Отметим, что Тиафо практически не выступает уже на челленджерах, полностью сосредоточившись на ATP-туре. В этом году 20-летний теннисист дебютировал в составе сборной США в розыгрыше Кубка Дэвиса.

Хуберт Хуркач

(Польша, 6, 79)



Титулы – 2 (Познань-ч, Брест-ч)

Финалы – 1 (Чжухай-ч)

1/2 финала – 1 (Шэньчжэнь-ч)

1/4 финала – 3 (Киото-ч, Цюйцзин-ч, Генуя-ч)



Благодаря удачному году почти двухметрового Хуберта Хуркача (рост 196 см) впервые на турнире в Милане будет представитель польского тенниса. Основную часть сезона Хуберт провёл на челленджерах, где смог выиграть титулы в Познани и Бресте (Франция). Именно успех во Франции в конце октября и позволил ему ворваться в число участников турнира в Милане. На трёх из четырёх турнирах «Большого шлема» поляк прошёл из квалификации в основу. Хуркач уже третий год выступает в Кубке Дэвиса. В сентябре он помог сборной Польши обыграть Румынию и оформить выход из группы II в группу I.

Хауме Мунар

(Испания, 7/LD, 80)



Титулы – 0/2 (Простеёв-ч, Кальтанидзетта-ч)

Финалы – 0

1/2 финала – 1/2 (Барлетта-ч, Кицбюэль)

1/4 финала – 0/2 (Кёмпер-ч, Брест-ч)



На финише гонки в Милан Хуркач смог обойти Хауме Мунара – тоже первого на турнире Next Gen представителя своей страны – Испании. Мунар, как и Хуркач, почти всех успехов добился на челленджерах. В частности, у него была связка июньских титулов на грунте – Простеёв – Кальтанидзетта. Но был у Мунара и заметный успех уровня ATP – полуфинал Кицбюэля.

Группа B



Алекс де Минор

(Австралия, 2, 33)

Титулы – 0/1 (Ноттингем-ч)

Финалы – 2/4 (Сидней, Аликанте-ч, Сурбитон-ч, Вашингтон)

1/2 финала – 2/3 (Брисбен, Брага-ч, Шэньчжэнь)

1/4 финала – 0/1 (Ирвинг-ч)



Алекс де Минор – самый юный среди участников нынешнего турнира – он родился в 1999 году. То есть по формальным признакам он может выступать в Милане ещё в 2019 и даже 2020 годах. Однако если его дела в туре будут развиваться так же бурно, как и у его ровесника Дениса Шаповалова, то не исключено, что это будет его единственное выступление в Милане. Следующей целью будет уже Лондон. Сезон австралиец начал в качестве обладателя «уайлд-кард» в Брисбене, где добрался аж до полуфинала, получил спецприглашение SE в Сидней – и там продвинулся по сетке ещё дальше. Лишь в финале Алекса смог остановить Даниил Медведев. В августе австралиец дошёл ещё до одного финала – на пятисотнике в Вашингтоне, но основную часть турниров он всё же проводил на уровне челленджеров. Де Минора, австралийца, родившегося в Испании, взял под своё кураторство Ллейтон Хьюитт – капитан сборной Австралии в Кубке Дэвиса. Ради будущего австралийского тенниса бывший лидер мирового рейтинга даже снял ракетку с гвоздя и периодически сам выступает в паре со своими подопечными и в рамках Кубка Дэвиса, и ATP-тура. В том числе и с де Минором.

Тейлор Фритц

(США, 4, 49)



Титулы – 0/1 (Ньюпорт-Бич-ч)

Финалы – 0/1 (Нумеа-ч)

1/2 финала – 2/3 (Индиан-Уэллс-ч, Хьюстон, Чэнду)

1/4 финала – 3/4 (Даллас-ч, Делрэй-Бич, Лион, Базель)



В прошлом году американец завершил гонку в Милан на 11-м месте, а проходным было 8-е место, которого достиг россиянин Даниил Медведев. Теперь Фритц посеян в столице итальянской моды под 4-м номером. США – единственная страна, которая в нынешнем розыгрыше представлена не одним, а сразу двумя игроками. В прошлом году было три теннисиста из России, а из остальных стран – по одному. Главных успехов в сезоне Тейлор добился на челленджерах — титул в Ньюпорт-Бич и в Нумеа (Новая Каледония), а на соревнованиях ATP дважды добрался до полуфиналов. На наивысшем по статусу Базеле (ATP500) американец стал четвертьфиналистом.

Андрей Рублёв

(Россия, 5, 76)



Титулы – 0

Финалы – 1 (Доха)

1/2 финала – 1 (Вашингтон)

1/4 финала – 3 (Монпелье, Роттердам, Умаг)



Единственный «ветеран» Милана, если такое слово вообще употребимо для молодых игроков. Но как бы то ни было, только Андрею среди нынешней восьмёрки участников удалось сыграть и в розыгрыше-2017 — дебютном для турнира. После финала Милана первая половина нынешнего сезона для Рублёва выдалась весьма успешно — в частности финал в Дохе и два подряд четвертьфинала на февральском харде — в Монпелье и Роттердаме. Однако в апреле на грунте последовала тяжёлая травма спины. Россиянин поторопился с возвращением в тур, потерял уверенность, откатился в рейтинге, стал играть квалификации. Но всё же запаса очков хватило, чтобы попасть в Милан, где россиянин во вторник стартовал с тяжёлой победы над Фритцем.

По стопам Джоковича. Как Андрей Рублёв вытягивает себя из болота Год назад Андрей Рублёв был лучшим среди россиян, а сейчас терпит одно поражение за другим. Объясняем, почему это скоро закончится.

Лиам Каруана

(Италия, 8/WC, 622)



Вот кому повезло, так это итальянским молодым теннисистам, что у них в стране проводится такой замечательный турнир, как Итоговый чемпионат U21. Ведь даже если вдруг у них не будет когда-то игрока подходящего возраста, попадающего даже в условные топ-500, они выдадут «уайлд-кард» и теннисисту из второй полутысячи. В прошлом году, когда проходным местом для попадания в основу турнира было 63-е, итальянец Джанлуиджи Квинци попал в состав участников, будучи 294-й ракеткой мира. Опыта в трёх групповых матчах он, конечно, набрал, но применить его нигде дальше не смог, поскольку стал уже 22-летним. В нынешнем году федерация тенниса Италии взяла игрока «навырост» — 20-летнего Лиама Каруану. Что он покажет — можно только гадать, добавим только, что формально он не только 622-я ракетка мира (в феврале был 375-й), но и среди итальянцев подходящего возраста лишь 7-й. За сезон он лишь раз пробился в основу турнира ATP, да и то в качестве лаки-лузера (Окленд).