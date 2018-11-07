Свитолина осваивает бильярд, Бушар на квадроцикле, Шарапова на новой выставке

Ноябрь в теннисе – пора отпусков. Конечно, в мужском туре впереди ещё Итоговый чемпионат и финал Кубка Дэвиса, а прямо сейчас проходит Next Gen ATP Finals в Милане для игроков не старше 21 года, да и в женском теннисе в ближайшие выходные состоится финал Кубка Федерации, но многие игроки уже отправились на отдых. Сейчас для этого самое время, поскольку в декабре уже идёт интенсивная подготовка к новому сезону.



Александра Саснович, например, отправилась на Канарские острова, на Тенерифе. Год назад белоруска в это время готовилась к домашнему финалу Кубка Федерации против США, который в итоге был проигран со счётом 2-3, а на этот раз у Саснович появилась возможность раньше начать отпуск.

Кристина Младенович осталась в Сингапуре после Итогового турнира, который она выиграла в паре с Тимей Бабош. Француженка не боится стоять у края бассейна на крыше отеля на уровне 57-го этажа.

Анастасия Павлюченкова отправилась отдыхать в Дубай, где любуется видами на море и закатом. Россиянка завершила сезон выступлением на Кубке Кремля, где дошла до четвертьфинала и проиграла будущей чемпионке – Дарье Касаткиной.

Там же провела отпуск Леся Цуренко. Интересно, что она тоже сыграла свой последний турнир года в Москве и тоже уступила Касаткиной, но в первом круге.

Каролина Возняцки в закатном море ловит солнце на ладонь. Датчанка в концовке сезона выиграла крупный турнир в Пекине, а вот защитить титул в Сингапуре не сумела, победив только в одном матче группового турнира из трёх.

Даниил Медведев выбрал Мальдивские острова. Этот сезон россиянин, завоевавший три титула (в том числе на турнире ATP 500 в Токио), завершил на рекордной для себя 16-й строчке.

Юлия Путинцева полетела на другие острова – Багамские. Лучшим результатом представительницы Казахстана в этом году стал четвертьфинал «Ролан Гаррос».

Светлана Кузнецова отдыхает в Майами и предаётся философским размышлениям. Россиянке тяжело далось возвращение после травмы, и она завершила год за пределами топ-100, на 107-й позиции.

Ане Иванович устроил красивое свидание её супруг Бастиан Швайнштайгер.

Мария Шарапова продолжает посещать различные выставки и музеи. На этот раз россиянка побывала в New Museum X на мероприятии, проспонсированном английским дизайнером модной одежды Александром Маккуином.

А Эжени Бушар пока устроила фотосессию на квадроцикле. Канадская теннисистка, кстати, благодаря выходу в полуфинал турнира в Люксембурге во второй половине октября вернулась в топ-100 и попадёт в основную сетку Australian Open – 2019.

Интересные фотографии есть и у чемпионки Итогового турнира в одиночном разряде Элины Свитолиной. Украинка благодаря победе в Сингапуре стала четвёртой ракеткой мира и впервые завершила сезон в топ-5.

Арине Соболенко, совершившей настоящий прорыв в этом сезоне, подарили большой букет красных роз. Белоруска, которую по ходу сезона начал тренировать Дмитрий Турсунов, поднялась с 73-й строчки на 11-ю. Арина завоевала два титула на турнирах серии Premier – в Нью-Хэйвене и Ухане.

Петре Квитовой отдыхать ещё рано – ей предстоит быть лидером сборной Чехии, которая в домашнем финале с США попытается завоевать свой 11-й Кубок Федерации за всё время и 6-й в новейшей истории.

Вторым номером сборной будет Катержина Синякова, завершившая сезон первой ракеткой мира в парном разряде вместе с Барборой Крейчиковой. У США состав не сильнейший – за действующих обладательниц трофея сыграют Даниэль Коллинз, Софья Кенин, Элисон Риске и Николь Меликар.