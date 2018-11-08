«Люблю Басту, как панда любит бамбук»

Карен Хачанов стал чемпионом «Мастерса» в Париже и поехал первым запасным на Итоговый турнир ATP в Лондоне. Расскажем о том, как россиянин делал первые шаги в туре и закрепился в элите мужского тенниса.

Все титулы Карена Хачанова (4):

1. Чэнду, октябрь 2016. Альберт Рамос – 6:7 (4:7), 7:6 (7:3), 6:3.

2. Марсель, февраль 2018. Люка Пуй – 7:5, 3:6, 7:5.

3. Москва, октябрь 2018. Адриан Маннарино – 6:2, 6:2

4. Париж, ноябрь 2018. НовакДжокович – 7:5, 6:4

СКК – место, где всё начиналось

В 2013-м, то есть за два года до переезда в «Сибур-Арену», St. Petersburg Open проводился в СКК «Петербургский». На этих соревнованиях 17-летний россиянин дебютировал в основной сетке турнира ATP, выиграл первый матч и получил хорошую прессу. В первом круге того розыгрыша Карен обыграл румынского ветерана Виктора Ханеску, а затем проиграл Лукашу Росолу. Уже тогда проявился стиль и фирменный почерк Хачанова – мощная подача, бронебойный форхенд и уверенная игра на задней линии.

Спустя месяц Хачанов блеснул в родной Москве, обыграв Янко Типсаревича и став четвертьфиналистом. Его игру на Кубке Кремля по достоинству оценил бывший тренер Андре Агасси и Энди Роддика Брэд Гилберт. «Мне понравилась игра этого парня из России. Навскидку не могу припомнить никого, кто бы в этом возрасте так же блеснул в последние годы».

Самарканд – трамплин в первую сотню

В 2016 году Хачанов впервые в карьере вошёл в топ-100 мирового рейтинга. В этом ему помогли хорошие результаты на «челленджерах». В мае игрок стал чемпионом грунтового турнира в Самарканде, обыграв в финале 38-летнего Рубена Рамиреса-Идальго, — 6:1, 6:7 (6:8), 6:1. Забавно, что испанец начал свою карьеру, когда Карену было всего два года. Эту игру окрестили «битвой поколений», после чего ATP взялась за продвижение кампании Next Gen.

Рубль – лучший друг

Карен и Андрей Рублёв дружат с детства и называют друг друга братьями. В этом году свой день рождения Карен отметил вместе с командой, женой, Андреем и его девушкой Анастасией Хомутовой. Некоторое время друзья проводили совместные тренировки в Барселоне. В академии 4Slam Хачанова тренировал Гало Бланко, а с Рублёвым занимался Фернандо Висенте.

Поначалу именно Андрея называли главной надеждой российского тенниса, но в этом году мнения на этот счёт стали другими. Рублёва из колеи выбила травма спины. Тем не менее, являясь представителями нового поколения, они понимают, что в будущем будут часто бороться друг с другом на больших турнирах. Избитое выражение «соперники на корте, но друзья за его пределами» хоть и навевает скуку, однако как нельзя лучше описывает их отношения.

Лидеры новой сборной России

Состав сборной в Кубке Дэвиса заметно обновился после травмы Андрея Кузнецова и падения результатов Теймураза Габашвили и Константина Кравчука. Молодые и талантливые Хачанов, Рублёв и Даниил Медведев вышли на первые роли в обновлённой команде, но пока серьёзных результатов им добиться не удалось.



В Кубке Дэвиса Карен выиграл четыре матча в одиночке и столько же проиграл. В недавнем матче с командой Беларуси он принёс сборной два очка, обыграв Егора Герасимова и Илью Ивашко. Дебют Хачанова в DavisCup состоялся ещё в 2013-м в противостоянии с командой ЮАР. 17-летний юноша в стартовой игре в трёх партиях обыграл Дина О'Брайана – 7:5, 6:1, 6:3.

«На тай-брейках главное – не очковать»

В марте 2016-го россиянин был близок к победе на «челленджере» в шведском Йёнчёпинге, но в финале на трёх тай-брейках уступил представителю Казахстана Андрею Голубеву. Позднее в интервью Хачанов рассказал мне, работает ли он специально над этим элементом тенниса, который по аналогии можно приравнять к футбольным пенальти. «Тай-брейки? На тренировках мы периодически играем, но при этом нельзя сказать, что я лично работаю над этим компонентом игры. На тай-брейках важно держать свою подачу, попадать первым мячом и создавать давление на соперника. Плюс, приём, конечно, играет большую роль. Нужно знать, в какой момент нужно обострить, а в какой – не рисковать. Ну и самое главное – нельзя очковать».

Титул – подарок маме на день рождения

Уроженец Москвы выиграл первый титул на уровне ATP в конце 2016 года. В октябре он стал триумфатором соревнований в Чэнду (Китай), будучи 101-й ракеткой мира. В том финале 20-летний теннисист обыграл испанца Альберта Рамоса.

Эту победу Карен посвятил своей маме. «Это первая мечта, которую я смог воплотить в жизнь. Победа в Чэнду – особенная, поскольку мне удалось выиграть в день рождения своей мамы. Здорово, что мой титул стал подарком для неё». Через год защитить титул Хачанову не удалось – во втором круге его остановил будущий победитель Денис Истомин из Узбекистана.

Любит Басту и Конора

В одном из интервью игрок признался, что любит слушать треки рэпера Басты, причём ему импонирует не только основное направление его творчества, но и альтернативное. В частности, он питает большую любовь к альтер-эго исполнителя – Ноггано. Карену нравится постмодернистский и слегка нигилистический флёр, с которым рэпер подаёт свои композиции.

Согласно данным официального сайта ATP, Хачанов поддерживает ирландского бойца UFC Конора Макгрегора. Интересно, кого поддерживал Карен в недавнем бою Конора с россиянином Хабибом Нурмагомедовым?

Предрекают место в топ-5

Россиянин стал первым запасным на итоговом турнире ATPв Лондоне после того, как Рафаэль Надаль объявил о досрочном завершении сезона и перенесённой операции. В конце года травмы часто мешают теннисистам, так что, возможно, Хачанов не останется в листе ожидания. В прошлом году Джек Сок чудом попал в «восьмёрку», но это не помешало ему выстрелить и выйти в плей-офф. После завоевания первого в карьере титула серии «Мастерс» о Карене стали говорить как об игроке мирового уровня.«Мне понравилась игра Карена! Интересно, что он выиграл не благодаря атакующему теннису, а, главным образом, за счёт своих оборонительных способностей и контратакующей игры. Это впечатляет», – похвалил россиянина знаменитый Джон Макинрой.

Пока неясно, сыграл ли уже Хачанов свой последний матч в этом году, или ещё выйдет на корт, но это не отменяет того факта, что он провёл выдающийся сезон.