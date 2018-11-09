У Квитовой жар. Как Чехия будет принимать США без лидера

Первый Кубок Федерации ударил по карманам участниц

Кубок Федерации имеет не столь длинную историю, как Кубок Дэвиса, но этому турниру больше полувека: впервые он был проведён в 1963 году. Правда, ещё ранее появился Кубок Уайтмен, но этот турнир так и не вырос из изначально заданных для него рамок. Это было противостояние двух сборных: США и Великобритании, которое началось в 1923-м. Кубок Дэвиса начинался так же, однако к нему быстро начали присоединяться новые участники, и он быстро перестал быть внутренним делом этих двух стран – а Кубок Уайтмен оставался таким вплоть до своего последнего розыгрыша в 1989 году.

Ровно через 40 лет после появления Кубка Уайтмен по предложению Элеаноры Хопман, жены Гарри Хопмана, Международная теннисная федерация (ITF) всё-таки организовала командное женское соревнование. В первом розыгрыше приняли участие 16 стран. Изначально у турнира вообще не было спонсоров – даже транспортные расходы командам приходилось брать на себя, а об отсутствии призовых и говорить нечего. Когда спонсоры появились, количество участвующих стран резко возросло. Сейчас на разных уровнях Кубка Федерации выступает сотня стран (в Кубке Дэвиса их 130).

Формат розыгрыша пока не меняется

Если в Кубок Дэвиса пришли радикальные перемены – такие, что со следующего года турнир будет не узнать – то в Кубке Федерации пока от подобного воздерживаются. Наверное, отчасти дело в меньшей инвестиционной привлекательности этого соревнования по сравнению с главным мужским командным турниром — здесь миллиарды долларов никто не предлагал. Тем не менее, сама ITF не раз меняла формат Кубка Федерации, просто не настолько глобально. Нынешний формат таков: 8 команд в Мировой группе (до 2004 года включительно их было 16, а завершался турнир «Финалом четырёх»), 8 команд во Второй мировой группе, которая состоит всего из одного раунда – в нём определяется, кто будет играть в плей-офф за повышение, а кто, наоборот, в плей-офф за то, чтобы не отправиться ещё ниже.

Именно в такой плей-офф на выбывание сборная России этой весной уступила Латвии, за которую выступали Елена Остапенко и Анастасия Севастова. В результате наша команда впервые в XXI веке выбыла в европейско-африканскую зону. Региональные зоны (Европа/Африка, Азия/Океания и Америки) делятся ещё на несколько уровней – первая, вторая и третья группы. Правда, третья группа есть только в Европе/Африке, и там выступают такие сборные, как Уганда, Ирландия, Исландия, Мальта, Косово и Кения.

5 побед Чехии за десятилетие

Пока сборная России под руководством Игоря Андреева, принявшего команду в этом году, надеется быстрее вернуться в элиту, в Праге состоится финал между Чехией и США. Чехия (с учётом социалистических времён, когда существовала объединённая Чехословакия) ещё в 2014 году вышла на второе место по завоёванным Кубкам за всю историю, обогнав Австралию с 7 трофеями. Сейчас на счету чешек 10 побед, половина из которых добыта в нынешнем десятилетии! Американки, что неудивительно, занимают первое место (18 трофеев), но после 2000 года они побеждали лишь однажды – в прошлом году. Тогда напряжённый финал в Минске завершился победой США в решающем парном матче.

Болезнь Квитовой может стать проблемой для чешек

По составу Чехия выглядит предпочтительнее, несмотря на потерю Каролины Плишковой из-за травмы. Компанию Петре Квитовой, седьмой ракетке мира, составляют три теннисистки, блестяще играющие в паре: Катержина Синякова и Барбора Крейчикова, вместе завершившие сезон на первой строчке, и Барбора Стрыцова, ставшая пятой ракеткой в парном разряде. В одиночном рейтинге Синякова идёт 31-й, а Стрыцова 33-й, так что в поединках с ними американкам легко тоже не будет. Правда, выступление Квитовой пока под вопросом – в середине недели у неё был жар, она почти не тренировалась и в первый день точно не сыграет.

У США, помимо обеих сестёр Уильямс, отсутствуют Слоан Стивенс и Мэдисон Кис. Нет в команде и Коко Вандевей, которая чуть ли не в одиночку вытащила США в прошлогоднем финале – но она очень слабо провела этот сезон и даже выпала из топ-100.



За сборную сыграют Даниэль Коллинз (36-я в одиночном рейтинге), Софья Кенин (52), Элисон Риске (63) и Николь Меликар (15-я в паре). Кстати, помимо Меликар, на паре никто из американок не специализируется, так что шансов выиграть в решающем, пятом матче у гостей совсем мало.

Чехия готовится взять у США реванш

Интриги добавляет тот факт, что США – единственная сборная за пять лет, обыгравшая Чехию. Произошло это в прошлом году в полуфинале, который прошёл на грунте в солнечной Флориде. Правда, чешки тогда отправились в Штаты вторым составом, а в паре у американок была Бетани Маттек-Сэндс.



Уже известно расписание матчей. Откроют финал Барбора Стрыцова и Софья Кенин, следом сыграют Катержина Синякова и Элисон Риске. О воскресных поединках заранее точно говорить нельзя, поскольку в них всегда возможны замены. С чешской стороны многое будет зависеть от того, сможет ли сыграть Квитова. Отметим только, что на пару у чешек заявлены Крейчикова и Синякова, которые наверняка и выйдут на корт, а у американок – Даниэль Коллинз и Николь Меликар.